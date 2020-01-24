جمعة الاستقلال وسيادة العراق.. آلاف يتوافدون للمشاركة في "مليونية" طرد قوات الاحتلال الامريكي

الوقت- انطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

ورفع المتظاهرون الذين لبوا دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بتظاهرة كبيرة تندد بالوجود الاميركي على الاراضي العراقية الاعلام العراقية وارتدوا الاكفان، فيما ردووا هتافات بحب الوطني واخرى ترفض التواجد الاميركي على الاراضي العراقية.

وبدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين بالتوافد منذ صباح اليوم الجمعة صوب منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وأكد القيادي في منظمة بدر في العراق صادق الحسيني، بدء تدفق الاف من متظاهري محافظة ديالى صوب العاصمة للمشاركة في مليونية اخراج المحتل.

وقال الحسيني، ان "الالاف من ابناء محافظة ديالى خاصة المدن البعيدة بدوا بالتدفق صوب بغداد ابتداء من عصر امس الخميس للتهيئة للمشاركة في تظاهرة مليونية اخراج المحتل الامريكي والتي ستقام اليوم في الجادرية".

واضاف الحسيني، ان "مستوى تدفق الجماهير في تصاعد مستمر مؤكدا بان العشرات من شيوخ العشائر من مختلف الاطياف والمكونات بالاضافة ال رجال الدين ستكون لهم مشاركة فعالة لافتا الى الاجهزة الامنية تؤمن طرق تدفق المتظاهرين من كل مدن ديالى صوب بغداد والتي تاخذ 3 مسارات برية في ان واحد".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق، إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وكان البرلمان صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية استشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.