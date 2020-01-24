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  الجمعة 28 جمادي الاول 1441

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جمعة الاستقلال وسيادة العراق.. آلاف يتوافدون للمشاركة في "مليونية" طرد قوات الاحتلال الامريكي

جمعة الاستقلال وسيادة العراق.. آلاف يتوافدون للمشاركة في "مليونية" طرد قوات الاحتلال الامريكي

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أخبار

موسوي: التهديد باغتيال القائد قاآني يكشف إرهاب أميركا

الجمعة 28 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
موسوي: التهديد باغتيال القائد قاآني يكشف إرهاب أميركا

موسوي: التهديد باغتيال القائد قاآني يكشف إرهاب أميركا

الوقت-دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تهديد المبعوث الأميركي لإيران "برايان هوك" باغتيال الق

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الوقت-دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تهديد المبعوث الأميركي لإيران "برايان هوك" باغتيال القائد الجديد لقوة القدس إسماعيل قاآني، واعتبر أن هذه التصريحات "هي إعلان رسمي لإرهاب الدول المنظم للإدارة الأميركية".

وأكد موسوي أن "أميركا تعد ثاني نظام بعد الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلن رسمياً توظيف امكاناته الحكومية وقواته المسلحة للقيام بعمليات إرهابية ويؤكد مواصلة هذا النهج في المستقبل أيضاً".

كما واعتبر أن "لجوء النظام الأميركي إلى الأعمال الارهابية، دليل ضعف ساسة هذا النظام وعجزهم وتخبطهم".

ودعا "أعضاء الأسرة الدولية إلى شجب هذه الاجراءات"، مشدداً على أن "هذا النهج سيرتد مفعوله عاجلاً أم آجلاً على الجميع".

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قوة القدس إسماعيل قاآني حرس الثورة عباس موسوي إيران أميركا

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