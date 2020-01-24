ترامب يدعو نتنياهو وغانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة القرن

الوقت-قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن "ترامب وجه دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لزيارة البيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة القرن".

وأعرب نتنياهو عن قبوله دعوة ترامب لزيارة واشنطن "لمناقشة خطة السلام بسرور".

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن "صفقة القرن تتضمن كل أحلام اليمين الإسرائيلي، والإعلان عنها هو حدث دراماتيكي سيغير الانتخابات القادمة في إسرائيل". وأشارت الوسائل نفسها إلى أن إدارة ترامب ستنشر "صفقة القرن" قبل الاجتماع بنتنياهو وغانتس الثلاثاء المقبل.

ونشرت "القناة 12" الإسرائيلية أبرز بنود صفقة القرن نقلتها عن مصادر إسرائيلية مطلعة، وفق تعبيرها. وجاء في هذه البنود:

• عدم وجود سيطرة فلسطينية أبداً على الحدود

• سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس مع ممثلية فلسطينية رمزية

• سيطرة إسرائيلية كاملة على غور الأردن وسيادة إسرائيلية على المناطق (ج)

• الموافقة على المتطلبات الأمنية الإسرائيلية كافة

• تبادل أراض مقلص مع تعويض قليل للفلسطينيين في النقب

• لا تعويض للاجئين الفلسطينيين

• احتمال استيعاب عدد قليل من اللاجئين بشكل رمزي

• سيادة إسرائيلية على مناطق مفتوحة في المنطقة (ج)

وقالت "القناة 12"، إن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي منع الوزراء من إعطاء تصريحات حول الموضوع بسبب "حساسيته".

وعقب نشر هذه المعلومات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "التقارير المتداولة عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط والتي لم يكشف عنها محض تكهنات".

فيما حذّرت الرئاسة الفلسطينية أميركا من قيامها بأي خطوة تخالف الشرعية الدولية.