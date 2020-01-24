قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين بالضرب والرصاص المطاطي

الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر اليوم الجمعة، واعتدت على المصلين بالضرب والرصاص المطاطي.

أعداد كبيرة من الفلسطينيين كانت قد أدّت الصلاة في الأقصى تلبية لدعوات للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وأقدمت سلطات الاحتلال ليل أمس الخميس على اعتقال وإبعاد عشرات المقدسيين عن الأقصى، كما أوقفت حافلات كانت متجهة إليه من داخل الأراضي المحتلة عام 48، ومنعتها من الوصول إلى الأقصى.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجراً، طالت عدداً من الناشطين والصحافيين في القدس المحتلة.

وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة المقدسية هنادي الحلواني بعد اقتحام منزلها في حي واد الجوز بالقدس. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحافي عبد الكريم درويش من منزله في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إضافة إلى الشاب محمد نادر العلمي من حي الصوانة بالطور، وعدد من أبناء البلدة القديمة.