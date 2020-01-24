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  الجمعة 28 جمادي الاول 1441

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نتائج اختراق هاتف جيف بيزوس.. ابن سلمان يغرق في مستنقع التجسس على أمازون

الجمعة 28 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
نتائج اختراق هاتف جيف بيزوس.. ابن سلمان يغرق في مستنقع التجسس على أمازون
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الوقت - استمراراً للفضائح الدولية لمحمد ابن سلمان تورط ولي العهد السعودي المتطرف في حادث غير عادي بفضيحة تجسس على رئيس شركة أمازون. وعلى الرغم من إنكار السعوديين ، يبدو أن المستشارين الأمنيين لرئيس أمازون بحوزتهم وثائق دقيقة حتى أن مسؤولي الأمم المتحدة يؤكدون أن تكون تلك الوثائق حقيقية وموثقة. ومع ذلك ، يبدو أن محمد بن سلمان وقع في دوامة كبيرة أخرى بعد أزمة خاشقجي.

عندما يفضح المستشارون الأمنيون لأمازون ومسؤولو الأمم المتحدة أمر ابن سلمان؟

بعد عدة أشهر من التحقيق، كشف كبير المستشارين الأمنيين في أمازون، يوم الثلاثاء، النقاب عن ضلوع محمد بن سلمان في عملية تجسس، وفي هذا الصدد ، قال كبير المستشارين الأمنيين السابق لبيزوس، لصحيفة ديلي بيست أن نتائج تحقيقه حول مصدر اختراق هاتف رئيسه تظهر أن ذلك الاختراق هو من صنيعة السعوديين. وقال "لقد توصل خبراؤنا وعدد كبير من الخبراء "بثقة عالية" إلى استنتاج مفاده أن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى هاتف بيزوس ووصلوا إلى معلومات خاصة." ويضيف: "حتى يومنا هذا ، من غير الواضح إلى أي مدى كانت AMI على دراية بتفاصيل هذه القضية"، AMI أو شركة امريكان ميديا هي الشركة الأم لمجلة National Enquirer( المسربة لصور بيزوس الخاصة) والتي كان يذكر سابقًا أن لها علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن ينشر مسؤولان من الأمم المتحدة وهما إينيس كالمار المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء ، و"ديفيد كي" المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة، تقريرهما حول دور الحكومة السعودية في اختراق الهاتف المحمول لرئيس أمازون. حيث استشهد مقررا الأمم المتحدة بتقرير أمني تم اعداده بتكليف من مسؤولي مكتب الملياردير الأمريكي جيف بيزوس. وبحسب صحيفة الغارديان تظهر التحليلات في التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعث احدى المرات عام 2018 برسالة إلى جيف بيزوس عبر تطبيق واتس آب ومن ثم تم اختراق هاتفه المحمول.

في الواقع كانت الرسالة التي بعث بها ولي العهد السعودي عبارة عن فيديو يحتوي على برامج ضارة لاختراق هاتف رئيس أمازون. يظهر التقرير الأمني أنه بعد حوالي شهر من هذا الحدث ، سُرق جزء كبير من معلومات هاتف بيزوس. يقول مقررو الأمم المتحدة إن هذه البيانات تبرر الحاجة إلى القيام بمزيد من التحقيقات.

مقتل خاشقجي ودافع محمد بن سلمان للانتقام عبر ممر العلاقات الأسرية

عند تحليل اسباب دافع محمد بن سلمان وراء التجسس على رئيس أمازون يمكن ارجاع المسألة إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في مدينة اسطنبول وارتداداتها في واشنطن بوست. في الواقع ، بدأت القصة عندما أثار اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اكتوبر، موجة أخبار ضخمة ضد مسؤولي آل سعود. حيث كانت صحيفة واشنطن بوست التي يملكها جيف بيزوس رئيس أمازون اكثر وسائل الإعلام التي غطت مقتل خاشقجي واستخدمته ضد المملكة العربية السعودية ، وبطبيعة الحال  ضد ترامب.

وفي التفاصيل، قبل شهرين ، في يناير 2019 ، جرى تسريب صور ورسائل من هاتف جيف بيزوس أغنى رجل في العالم وذلك في عملية اختراق معقدة لتتحول الى مستمسك ضده في وسائل الإعلام الأمريكية حول سبب تناوله دائماً ملف علاقات ترامب غير الاخلاقية عندما كان  هو على علاقة مع لورين سانشيز عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الأمريكية. والآن يدعي "جافين دي بيكر" الذي عينه جيف بيزوس مستشارًا أمنيًا أن القوات السعودية متورطة في قصة الطلاق في بيزو.

بعد هذه الحداث، شكل جيف بيزوس على الفور فريقًا لتتبع مصدر اختراق هاتفه ، و تظهر نتائج تحقيق ذلك الفريق أنه على الرغم من ان الفرضية الأولى كانت تركز على أن ترامب كان المسبب الرئيسي ، إلا ان ابن سلمان أمر بذلك للانتقام لنفسه ولحليفه ترامب من مالك واشنطن بوست لتغطيته الواسعة لخبر مقتل خاشقجي.

اثر نتنياهو في القضية

بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ، يبدو أن هناك لاعب آخر لديه دور في التآمر والتجسس على رئيس تحرير صحيفة واشنطن بوست، وهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. في الواقع ، بعد شهر من الجريمة المأساوية لمقتل جمال خاشقجي ذكرت صحيفة هاآرتص أن السلطات الصهيونية سمحت ببيع برنامج التجسس 3Pegasus  من قبل شركة NSO الإسرائيلية للسعوديين. على ما يبدو ، يمكن لـ Pegasus 3 الوصول إلى هاتف الضحية دون الحاجة إلى نقره على الرابط. حيث اشارت تكهنات الى أن هواتف الصحفي السعودي وأقاربه قد تعرضت للاختراق بنفس الطريقة. والان أصبح من الواضح بعد ذلك أن السعوديين لم يتوقفوا عن اللعب ببرامج التجسس هذه.

في الحقيقة ، يبدو أن نتنياهو الآن الذي يقبل على انتخابات مهمة متورطاً بهذه القضية ويبدو أن تل أبيب قد قدمت لولي العهد السعودي المساعدة الرئيسية عبر اعطاء الامر ببيع برنامج التجسس هذا. فإذا كان هذا الخبر صحيحاً بأن عملية شراء 3Pegasus  تمت في صيف 2017 ، فإن حملة القمع الشديد لمعارضي ولي العهد داخل بلاده ستنسب إلى نتنياهو ايضاً، بالطبع اذا كان شيء باسم حقوق الإنسان مهماً للرأي العام الإسرائيلي.

يملك ولي العهد السعودي أيضاً "جيش من المتصيدين (الترول)" على الإنترنت يستخدمه لمهاجمة خصومه. وفي نفس شهر أكتوبر ، عندما تحول اختفاء خاشقجي الى الخبر الاول في واشنطن بوست ، قام جيش المتصيدون التابع لابن سلمان بحملة على الانترنيت لمقاطعة أمازون وسوق دوت كوم (فرع أمازون العربي).

تعليق السعودية على مزاعم اختراق اتصالات رئيس أمازون

على الرغم من الوثائق التي قدمها الفريق الأمني في أمازون وتأييد مبعوثي الأمم المتحدة علقت السعودية على التقارير المتعلقة بتجسس محمد بن سلمان. وبحسب تقارير موقع هيل ، فقد اعتبرت السلطات السعودية التقارير التي نشرت حول أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل رسالة إلى جيف بيزوس مدير شركة أمازون عبر تطبيق واتس آب، وقامت باختراق هاتفه المحمول "سخيفة ولا أساس لها" وأعلنت أنها تحقق في هذه الادعاءات.

كما كتبت السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة على "تويتر": "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف. ندعو إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق".

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