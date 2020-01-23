الصدر مغردا بالنشيد الوطني عشية المظاهرة المليونية.. دقت ساعة الاستقلال

الوقت- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات المطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق، والمقرر أن تنطلق يوم غد في حي الكرادة ببغداد.

ففي تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الصدر "لقد دقت ساعة الاستقلال والسيادة، فهل أنتم عاشقون للوطن؟". وأضاف "يا عشاق الوطن، هبوا لنصرة المعشوق فهو يستصرخكم".

وكتب مخاطبا أتباعه "أبشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون، لا فساد فيه ولا غزاة، فهمم العشاق تزيل الطغاة".

وتحدثت تقارير إعلامية عن عودة الصدر إلى محافظة النجف جنوب بغداد قادما من إيران للمشاركة في المظاهرة المليونية.

وحددت الجهات الداعمة للمظاهرة ساحة الحسنين في حي الكرادة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، لتنظيم المظاهرة التي ستنطلق صباح غد الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المتوقع أن يبدأ مساء اليوم إغلاق الطرق ونشر القوات في التقاطعات المرورية وتهيئة الشوارع القريبة من مكان المظاهرة لمرور المشاركين فيها، بعيدا بعدة كيلومترات عن تجمعات المتظاهرين الأخرين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير وسط بغداد.