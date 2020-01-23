عقب قرصنة هاتف بيزوس.. مشاهير التقاهم بن سلمان يتفقدون هواتفهم

الوقت- كتبت صحيفة بيزنس إنسايدر إن عددا من المشاهير والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال -ممن التقاهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته للولايات المتحدة عام 2018- قد يقومون بتفحص أجهزتهم الهاتفية المتنقلة بعد أنباء قرصنة هاتف جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست".

وأضافت أن بن سلمان التقى -خلال الرحلة ذاتها التي تعرّف فيها على بيزوس- عشرة مشاهير وخبراء تكنولوجيا ورجال أعمال، بينهم تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل، ومؤسسو شركات غوغل ومايكروسوفت وفيرجين، والمرشح الرئاسي الحالي مايكل بلومبيرغ.

وقد التقى ولي العهد السعودي كذلك عددا من نجوم الإعلام وهوليود، مثل روبرت ماردوخ المدير التنفيذي لشركة نيوز غروب والمذيعة أوبرا وينفري، والممثلين مايكل دوغلاس ومورغان فريمان، مرجحة أن يقوم هؤلاء بفحص هواتفهم خشية أن تكون مخترقة، وفقا للصحيفة.

وفي السياق ذاته، قال بن هابرد مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت إن قراصنة مرتبطين بالسعودية حاولوا اختراق هاتفه، مضيفا في تغريدة على تويتر أن المحاولة تمت بعد شهر من الإعلان عن قرصنة هاتف بيزوس.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة غارديان البريطانية -عن مصادر مطلعة على نتائج تحقيق جنائي أممي نشر أمس- قولها إن رسالة بعثها ولي العهد السعودي إلى بيزوس عبر تطبيق واتساب احتوت على ملف خبيث اخترق هاتف الملياردير الأميركي.

وأعلن مسؤولان أمميّان مساء الأربعاء أن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" بن سلمان في اختراق هاتف بيزوس، وطالبا بتحقيق فوري. لكن الرياض سارعت إلى النفي.