"الشيطان الإلكتروني".. الوسيلة السعودية للتضليل على تويتر

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 27 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟

هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟ الوقت- من المؤکد أن جزءاً مهماً من رغبة السعوديين في تحسين العلاقات مع دمشق، ينبع من التوقع ببقاء بشار الأسد في الهيكل السياسي المستقبلي لسوريا، والذي تحقق من خلال انتصارات الجيش السوري وحلفائه على الإرهابيين وإحباط كل المؤامرات.

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟ الوقت- في إحدی أحدث تقاريرها، أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن السعودية تخطط للالتفاف علی مضيق هرمز من خلال محافظة المهرة اليمنية. وتعد محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن ذات أهمية متعددة الجوانب للسعودية والإمارات...

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن الوقت- كرّست الحرب العالميّة الثانية نظاماً جديداً. واشنطن التي جعلت من الدولار عملة عالمية ممسكة بالنظام الاقتصاد المالي، نجحت في توجيه ضربة قاسية للمعسكر الشرقي تمثّلت بانهيار الاتحاد السوفياتي، لتحكم واشنطن قبضتها على السيادة العالميّة...

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟ الوقت- مع انفراج الأزمة الحكومية في لبنان وظهور العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب ولادة الحكومة العتيدة، استبقت واشنطن الإعلان المحتمل للحكومة بإعلان سلسلة مواقف

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية الوقت- وفقًا لما أعلنته المرجعية الدينية والسياسية في العراق، فإنه يمكن القول بأن حكومة "عادل عبد المهدي"، لا يمكن اعتبارها حكومة دائمة ومستقرة ويمكن القول أيضا أن عملية تشكيل حكومة عراقية دائمة تواجه العديد من المشاكل، وذلك يرجع إلى إن الاحزاب السنية والكردية وبعض الاحزاب الشيعية تعارض إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة.

أخبار

الصدر مغردا بالنشيد الوطني عشية المظاهرة المليونية.. دقت ساعة الاستقلال

الصدر مغردا بالنشيد الوطني عشية المظاهرة المليونية.. دقت ساعة الاستقلال

الوقت- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات المطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق، والمقرر أن تنطلق يوم غد في حي الكرادة ببغداد.

عقب قرصنة هاتف بيزوس.. مشاهير التقاهم بن سلمان يتفقدون هواتفهم الوقت- قالت صحيفة بيزنس إنسايدر إن عددا من المشاهير والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال -ممن التقاهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته للولايات المتحدة عام 2018- قد يقومون بتفحص أجهزتهم الهاتفية المتنقلة بعد أنباء قرصنة هاتف جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست".

"الشيطان الإلكتروني".. الوسيلة السعودية للتضليل على تويتر الوقت- ذكرت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، أن أحد أقدم وأهم شبكات المعلومات المضللة في الشرق الأوسط، ما زالت فعالة على شبكة تويتر، ويبدو أن لا أحد يعرف سبب ذلك.

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟ الوقت-قدم رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية تقارير عن أبرز التطورات التي حدثت منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر حتى اليوم وتوقفوا

كوريا الجنوبية تعلن إرسال قوة بحرية إلى محيط مضيق هرمز الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها سترسل وحدة لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز، مضيفة أنها تعتزم توسيع مهام وحدة مكافحة

الصين تعلن عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا الوقت-أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الرئوي الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورون.

تكليف إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة التونسيّة بعد فشل حكومة الجملي في نيل الثقة الوقت-أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم الإثنين، تكليف الرئيس قيس سعيّد لوزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل

ترامب امام محكمة مجلس الشيوخ اليوم الوقت-تنطلق اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الأميركي محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. محامو الدفاع عن الرئيس اعتبروا

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة البحيرة الواقعة بين السفارة الأميركية

نتنياهو: هدفنا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفه الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، "كما تغلبنا على التهديد الكبير الذي تمثل بالقومية العربية".

تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية الوقت-أطلقت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين الوقت-أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بأن القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريباً.

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً الوقت-تحدثت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر في قوات هادي عن ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً و50 جريحاً.

قيادة عمليات بغداد تحذر من مجموعات تمارس العنف في السنك وساحة الوثبة الوقت-أقدم متظاهرون في محافظة النجف جنوب العراق على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، وقطع الطرق التي تربطها مع باقي المحافظات العراقية.

عودة الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين الوقت-عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد صدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الجانبين المتظاهرون رشقوا بالحجارة والمفرقعات القوى الامنية التي ردت عليهم بالاستخدام الكثيف للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

مجلس الشورى الإيراني يحذر الترويكا الأوروبية بخفض مستوى العلاقات في حال لم تلتزم بتعهداتها الوقت-رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن إجراء الترويكا الأوروبي بخصوص الملف النووي هو "إجراء مؤسف".

مؤتمر برلين حول ليبيا ينطلق اليوم بمشاركة دولية... و 2000 مقاتل من سوريا إلى ليبيا الوقت-وصل عدد من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمةُ الألمانية اليوم حول ليبيا.

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران الوقت-أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل الوقت-اعتقلت القوات الأمنية العراقية، مفتي تنظيم "داعش" في الموصل، المعروف بـ"أبي عبدالباري

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

يحتجز أبناءه لأكثر من 12 عاما في منزل معزول

في دبي 16,7 مليون سائح لعام 2019

عقب قرصنة هاتف بيزوس.. مشاهير التقاهم بن سلمان يتفقدون هواتفهم

تيسلا تحطم رقما قياسيا في الأسواق

"الشيطان الإلكتروني".. الوسيلة السعودية للتضليل على تويتر

زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط في عهد سلطان عمان الجديد

مواقع سرية لا تكشف عنها خرائط غوغل

هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟

الصدر مغردا بالنشيد الوطني عشية المظاهرة المليونية.. دقت ساعة الاستقلال

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً

هل سوف تستطيع قمة "برلين" إنهاء الأزمة الليبية؟

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين

استنفار أميركي لإفشال «مليونية بغداد» لطرد الاحتلال

قيادة عمليات بغداد تحذر من مجموعات تمارس العنف في السنك وساحة الوثبة

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟

العد التنازلي لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق

مسؤول عسكري إسرائيلي:الدقّة لدى صواريخ حزب الله تشكّل تهديداً جوهريّاً

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه

لماذا يتهرب الشباب الاسرائيليين من الخدمة الالزامية؟

مجلس الشورى الإيراني يحذر الترويكا الأوروبية بخفض مستوى العلاقات في حال لم تلتزم بتعهداتها

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

دور اللواء سليماني في إخفاقات أمريكا الاستراتيجية في المنطقة

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

ماراثون تحرير "إدلب".. هل يتمكّن الجيش السوري من تطهير هذه المدينة من الإرهابيين قريباً؟

زوال اسرائيل وطرد الأميركان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

كيف تمكنت القوات السورية من تحرير 30 منطقة خلال الاربعة الايام الماضية؟ + خريطة ميدانية وصور

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"الشيطان الإلكتروني".. الوسيلة السعودية للتضليل على تويتر

الخميس 27 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
"الشيطان الإلكتروني".. الوسيلة السعودية للتضليل على تويتر
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ذكرت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، أن أحد أقدم وأهم شبكات المعلومات المضللة في الشرق الأوسط، ما زالت فعالة على شبكة تويتر، ويبدو أن لا أحد يعرف سبب ذلك.
جاء ذلك، في مقال نشرته الصحيفة للكاتب والأكاديمي مارك أوين جونز، تطرق فيه إلى شبكة "ديافولو"، التي تروج في الغالب للمحتوى المرتبط بمحطة الأخبار "24 السعودية" وقنواتها الشقيقة، والمستخدمة بشكل كبير في السعودية.

"ديافولو" والتي تعني باللغة الإيطالية "الشيطان"، هو اسم برنامج يُستخدم لأتمتة التغريدات من خلال تطبيق "تويتدك".

وبحسب الكاتب، فإن "ديافولو" كانت مسؤولة عن نشر خطاب الكراهية الطائفية ونظريات المؤامرة، حول حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح أن البحث عن الوسم المتعلق بدولة في الشرق الأوسط، "يقودك للعثور على أحد حسابات الروبوت التي تعرف باسم الذباب الإلكتروني، التي عادة ما تقوم بنسخ ولصق المحتوى ذاته، وعرض مقطع فيديو مع شعار شبكة "24 السعودية" المميز في الركن الأيمن السفلي.

وأشار إلى أن الحسابات ذات الصلة، صممت لتبدو معقولة نسبياً، حيث غالباً ما تتضمن صور صفحات لأشخاص حقيقيين، على الرغم من صعوبة استنتاج الأرقام الدقيقة.

إلا أن التحاليل تشير إلى أن الشبكة، تتكون على الأرجح مما يصل إلى 3700 حسابا آليا أو نصف آلي.
اللافت في مقال "ميدل إيست آي"، أن الشبكة تركز باستمرار على القضايا المتعلقة بإيران وتركيا وقطر، وتستهدف هذه البلدان.
وذكر الكاتب أن ثلثي تغريدات "ديافولو"، كانت حول وسم #إيران، بينما شكلت التغريدات المتعلقة بتركيا، وقطر والسعودية، قرابة 17 بالمئة من إجمالي تغريداتها.
وأوضح أن موقع تويتر، علّق قرابة 1800 حساب للشبكة المذكورة، بناء على شكاوى مقدمة ضدها؛ إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإنها حافظت على نفوذها، إذ ما زالت تنشر الدعاية المؤيدة للسعودية والمعلومات المضللة.
في ختام مقالته، أشار الكاتب إلى أن استمرار وجود الشبكة، يثير تساؤلات حول جهل تويتر بتحويل التطبيق إلى سلاح متصل بالسعودية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء