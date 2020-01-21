تصفيات افريقيا لمونديال 2022

الوقت- أفرزت قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، مجموعات متباينة.

ووزعت القرعة 40 منتخبا على 10 مجموعات، جاءت كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا - الرأس الأخضر - أفريقيا الوسطى - ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا

المجموعة السادسة: مصر - الغابون - ليبيا - أنغولا

المجموعة السابعة: غانا - جنوب أفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو - ناميبيا - توغو

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو - البنين - مدغشقر - تنزانيا

نظام التصفيات

تدخل التصفيات الأفريقية مرحلة الحسم في دورها الثاني، حيث تقسم المنتخبات على 10 مجموعات، يتأهل منها المتصدر فقط للدور النهائي.

وستضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستلعب بنظام الذهاب والإياب، بين الفترة من 5 أكتوبر 2020 و12 أكتوبر 2021.

وبعد تأهل متصدري المجموعات العشر، ستحدد قرعة أخرى 5 مواجهات إقصائية حاسمة بين المتصدرين، يتأهل منها 5 منتخبات للمونديال.

وسبق أن استخدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا النظام من التصفيات، والذي يعتمد في المرحلة النهائية على 5 مواجهات إقصائية بين المنتخبات الـ10، في تصفيات مونديال 2014.