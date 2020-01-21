اليوان يتراجع والين يصعد وسط انتشار فيروس قاتل

الوقت- هوى اليوان الصيني، اليوم الثلاثاء، مبتعدا عن ذروة 6 أشهر مقابل الدولار، في حين صعد الين الياباني، حيث أوقد انتشار فيروس شبيه لفيروس الالتهاب الرئوي في الصين شرارة نوبة مفاجئة من تحاشي المخاطرة، وأحدث هزة في الأسواق العالمية.

وأعلنت الصين عن حالة وفاة رابعة بالفيروس التاجي الجديد مع استمرار تزايد عدد الإصابات، في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين من الصينيين للقيام برحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتراجعت الأسهم العالمية، حيث جدد انتشار الفيروس ذكريات مرض الالتهاب الرئوي الحاد في 2002 و2003، والذي نتج عن فيروس تاجي آخر تفشى في الصين وأودى بحياة زهاء 800 شخص في أنحاء العالم.

وفي أسواق العملات، تحمل اليوان معظم عبء المخاوف، إذ هوى نحو 0.7 بالمئة في التداولات الخارجية إلى 6.9126 للدولار، لينزل عن ذروة 6 أشهر التي سجلها أمس الاثنين. وفي السوق المحلية، سجل اليوان أضعف سعر له في أكثر من أسبوع عند 6.9094.

وأثرت التحركات على العملات الأخرى في آسيا، المرتبطة بحركة التجارة والسياحة الصينية، ليفقد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة مسجلا 0.68445 دولار أميركي، في أضعف سعر له خلال أكثر من شهر.

في المقابل، ارتفع الين 0.2 بالمئة إلى 109.97 للدولار، حيث هرع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل العملة اليابانية وسندات الخزانة الأميركية.

واستفاد الفرنك السويسري أيضا ليلامس 0.96800 للدولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 97.602، ليظل قرب أعلى مستوياته في شهر.

وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار، مع عودة التركيز إلى بيانات تصدر في وقت لاحق اليوم من أجل استقاء المؤشرات على التوقعات الاقتصادية.