نظرة على الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" وردّ فعل الرأي العام الأمريكي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 26 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟ الوقت- في إحدی أحدث تقاريرها، أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن السعودية تخطط للالتفاف علی مضيق هرمز من خلال محافظة المهرة اليمنية. وتعد محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن ذات أهمية متعددة الجوانب للسعودية والإمارات...

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن الوقت- كرّست الحرب العالميّة الثانية نظاماً جديداً. واشنطن التي جعلت من الدولار عملة عالمية ممسكة بالنظام الاقتصاد المالي، نجحت في توجيه ضربة قاسية للمعسكر الشرقي تمثّلت بانهيار الاتحاد السوفياتي، لتحكم واشنطن قبضتها على السيادة العالميّة...

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟ الوقت- مع انفراج الأزمة الحكومية في لبنان وظهور العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب ولادة الحكومة العتيدة، استبقت واشنطن الإعلان المحتمل للحكومة بإعلان سلسلة مواقف

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية الوقت- وفقًا لما أعلنته المرجعية الدينية والسياسية في العراق، فإنه يمكن القول بأن حكومة "عادل عبد المهدي"، لا يمكن اعتبارها حكومة دائمة ومستقرة ويمكن القول أيضا أن عملية تشكيل حكومة عراقية دائمة تواجه العديد من المشاكل، وذلك يرجع إلى إن الاحزاب السنية والكردية وبعض الاحزاب الشيعية تعارض إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة.

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة الوقت- يستعد العراق لجمعة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة مع "المحتلّ الأمريكي". كان الأمريكي محتلّاً من العام 2003 حتى العام 2011 عندما خرج تحت وطأة ضربات المقاومة

أخبار

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟

الوقت-قدم رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية تقارير عن أبرز التطورات التي حدثت منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر حتى اليوم وتوقفوا

كوريا الجنوبية تعلن إرسال قوة بحرية إلى محيط مضيق هرمز الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها سترسل وحدة لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز، مضيفة أنها تعتزم توسيع مهام وحدة مكافحة

الصين تعلن عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا الوقت-أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الرئوي الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورون.

تكليف إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة التونسيّة بعد فشل حكومة الجملي في نيل الثقة الوقت-أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم الإثنين، تكليف الرئيس قيس سعيّد لوزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل

ترامب امام محكمة مجلس الشيوخ اليوم الوقت-تنطلق اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الأميركي محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. محامو الدفاع عن الرئيس اعتبروا

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة البحيرة الواقعة بين السفارة الأميركية

نتنياهو: هدفنا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفه الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، "كما تغلبنا على التهديد الكبير الذي تمثل بالقومية العربية".

تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية الوقت-أطلقت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين الوقت-أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بأن القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريباً.

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً الوقت-تحدثت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر في قوات هادي عن ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً و50 جريحاً.

قيادة عمليات بغداد تحذر من مجموعات تمارس العنف في السنك وساحة الوثبة الوقت-أقدم متظاهرون في محافظة النجف جنوب العراق على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، وقطع الطرق التي تربطها مع باقي المحافظات العراقية.

عودة الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين الوقت-عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد صدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الجانبين المتظاهرون رشقوا بالحجارة والمفرقعات القوى الامنية التي ردت عليهم بالاستخدام الكثيف للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

مجلس الشورى الإيراني يحذر الترويكا الأوروبية بخفض مستوى العلاقات في حال لم تلتزم بتعهداتها الوقت-رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن إجراء الترويكا الأوروبي بخصوص الملف النووي هو "إجراء مؤسف".

مؤتمر برلين حول ليبيا ينطلق اليوم بمشاركة دولية... و 2000 مقاتل من سوريا إلى ليبيا الوقت-وصل عدد من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمةُ الألمانية اليوم حول ليبيا.

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران الوقت-أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل الوقت-اعتقلت القوات الأمنية العراقية، مفتي تنظيم "داعش" في الموصل، المعروف بـ"أبي عبدالباري

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

استمرار مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية ومجموعات في الحراك تتوعد بالتصعيد الوقت-شهد عدد من شوارع بيروت ليلاً مواجهات بين محتجين على السياسات المصرفية وقوات الأمن اللبنانية التي حاولت

مسؤول عسكري إسرائيلي:الدقّة لدى صواريخ حزب الله تشكّل تهديداً جوهريّاً الوقت-أكّد قائد الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف أنّ الحرب المقبلة بين "إسرائيل" ولبنان س

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه الوقت-اعتبر المفوض السابق لشكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط إسحاق بريك، أن "إسرائيل تحت تهديد وجودي".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تكليف إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة التونسيّة بعد فشل حكومة الجملي في نيل الثقة

نتنياهو: هدفنا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية

الأكراد ولغز ترحيل القوات الأمريكية

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

اليوان يتراجع والين يصعد وسط انتشار فيروس قاتل

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

حقائق عن فوائد فول السوداني

كوريا الجنوبية تعلن إرسال قوة بحرية إلى محيط مضيق هرمز

لماذا يتهرب الشباب الاسرائيليين من الخدمة الالزامية؟

نظرة على الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" وردّ فعل الرأي العام الأمريكي

ترامب امام محكمة مجلس الشيوخ اليوم

فيروس يصل إلى استراليا

ترامب في طريقه إلى المحكمة

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟

الصين تعلن عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة

لماذا صعّدت "تل أبيب" من أعمالها العدائية ضد جبهة المقاومة في سوريا ؟ + صور

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً

برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟

العراق: لم نوافق على استئناف عمليات الجيش الأميركي

إيران والدنمارك تبحثان بشان التوتر وزعزعة الامن في الخليج الفارسي

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران

مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا

أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام في موسكو؟

هل سوف تستطيع قمة "برلين" إنهاء الأزمة الليبية؟

ريابكوف: لا يجب إدخال البرنامج الصاروخي الإيراني في خطة العمل المشتركة

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور

وداعاً قاسم سليماني و ابومهدی المهندس.. البراكين العراقية الثائرة تشارك في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة

مهندس المقاومة العراقية ضد الاحتلال الغربي والداعشي؛ من هو الشهيد "أبو مهدي المهندس" ؟

كيف تمكنت القوات السورية من تحرير 30 منطقة خلال الاربعة الايام الماضية؟ + خريطة ميدانية وصور

الجلسة البرلمانية الاستثنائية: هل تنهي الوجود الأمريكي في العراق؟

نهاية أسطورة خادم الحرمين الشريفين وقيادة آل سعود

السيد مقتدى الصدر يعزي باستشهاد الفريق قاسم سليماني

لماذا صعّدت "تل أبيب" من أعمالها العدائية ضد جبهة المقاومة في سوريا ؟ + صور

مأساة الطائرة الأوكرانية.. هل كانت البصمة الأمريكية غائبة حقاً عن تلك الحادثة ؟ + صور

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية

كيف تدير أمريكا الاضطرابات في العالم العربي؟

بوتين: "أفانغارد" يضعنا في فئة تسليح لا يشاركنا بها أحد

تجميد ضم غور الأردن.. الأسباب والتداعيات

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

نظرة على الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" وردّ فعل الرأي العام الأمريكي

الأربعاء 26 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
نظرة على الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" وردّ فعل الرأي العام الأمريكي

مواضيع ذات صلة

الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يبدؤون تحقيقاً لمساءلة ترامب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يُعد الرأي العام الأمريكي بمثابة مجتمع يقوم بدعم قوات الجيش المسلحة الامريكية ولقد أظهرت التجارب التاريخية السابقة أن مستوى الدعم الذي يقدمه المجتمع الامريكي لقواته العسكرية مرتفع بشكل ملحوظ حتى في أحلك الأيام التي عانت فيها تلك القوات المسلحة وعلى سبيل المثال، في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، على الرغم من وقع بعض الأحداث مثل مذبحة "مي لاي" وخروج المظاهرات الواسعة المناهضة للحرب، إلا أن نصف المجتمع الأمريكي كان لا يزال يدعم عملية استمرار وجود القوات الامريكية على الاراضي الفيتنامية. ويمكن رؤية هذا النمط في فترات تاريخية أخرى، ولا سيما في عمليات قصف ليبيا في مطلع الثمانينات، والسيطرة على مضيق "بنما"، وعملية عاصفة الصحراء التي تم تنفيذها في حرب الخليج الاولى، وغزو العراق وأفغانستان، وقصف ليبيا خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن نظرة وردة فعل المجتمع الامريكي والمسؤولين الأمريكيين عقب قيام طهران بشن هجمات صاروخية على قاعدة "عين الاسد" قبل نحو أسبوعين، والتي أدت إلى حدوث الكثير من الاضرار المادية والبشرية في صفوف القوات الامريكية، لم يكن كبيراً ولم يقدم المجتمع الامريكي الدعم الكافي لما قام به "ترامب". يذكر أن تلك الهجمات الصاروخية جاءت رداً على العملية الارهابية التي نفذتها مقاتلات الجو الامريكية والتي أدت إلى استشهاد الشهيد البطل "قاسم سليماني" وعدداً من رموز المقاومة بالقرب من مطار بغداد الدولي قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ماذا تقول التجارب التاريخية ؟

أظهرت استطلاعات الرأي التي تم تحليلها قبل الأحداث الأخيرة، أن معظم الأمريكيين لم تكن لديهم رؤية إيجابية للهجوم العسكري على إيران وبطبيعة الحال، فإن مؤيدي ومعارضي الصراع العسكري مع إيران من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بعيدون كل البعد، وذلك بسبب المناخ الثنائي القطب الذي نشأ في الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، ووفقًا لاستطلاعات الرأي حول سقوط طائرة "غلوبال هوك" المسّيرة في يونيو الماضي من هذا العام، أبدى 58٪ من الأمريكيين عدم رغبتهم بالرد عسكرياً على طهران، فيما أيد 49٪ من الجمهوريين القيام بعمل عسكري، وأيد أيضا 23 ٪ من الديمقراطيين العمل العسكري. وفي حين كان يعتقد الجميع أن الفجوة بين الجمهوريين والديمقراطيين سوف تصغر عقب قيام قوات الحرس الثوري الايراني بشن هجمات صاروخية على قاعدة "عين الاسد"، إلا أن الأدلة الميدانية وتعليقات المسؤولين الأمريكيين أظهرت عكس ذلك وبالاضافة إلى ذلك قلت المطالبات داخل الاوساط الشعبية الامريكية بضرورة القيام بحملة عسكرية ضد إيران.

الجمهوريين والتراجع عن مواقفهم السابقة

عقب قيام أيادي الغدر والخيانة الامريكية بعملية اغتيال الشهيد "قاسم سليماني" وعددا من رموز المقاومة بالقرب من مطار بغداد الدولي، قام عدداً من المسؤولين والقادة الامريكيين وعلى رأسهم الرئيس لامريكي "ترامب" ولكن بعدما قام أبطال قوات الحرس الثوري الايراني بشن هجمات صاروخية على قاعدة "عين الاسد" الواقعة في مدينة الانبار العراقية والتي تضم الكثير من الجنود الامريكيين، تراجع العديد من المسؤولين الامريكيين عن خطاباتهم السابقة وفي هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأنه عقب تصريحات أدلى بها العميد "حاجي زاده"، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، تراجع "ليندسي غراهام"، السيناتور الجمهوري البارز عن تصريحاته السابقة المستفزه وذلك لأنه خاف من ردود الفعل الإيرانية التي قد تحدث، وقال إنه لا يرى "أي انتقام في الوقت الحالي". وقال إنه "بدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بإيران". وأوضح "غراهام" أن الولايات المتحدة لن تسعى للانتقام من طهران وكل هذه الامور تؤكد بما لا تدع مجالا للشك أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الاخيرة ضد الأهداف الأمريكية الواقعة على الأراضي العراقية قد أضرت بشدة بسمعة واشنطن ومصداقيتها في العالم.

عندما يصبح مؤيدي حرب العراق من أبرز مناهضي الدخول في حرب جديدة

يعارض الكثير من المسؤولين الأمريكيين الاعضاء في الحزب الديمقراطي والسياسيين المستقلين بشدة الانتقام من الهجوم الصاروخي الإيراني وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية "نانسي بيلوسي"، إنّ "على الولايات المتحدة ضمان سلامة عناصرنا ومنها إنهاء الاستفزازات غير الضرورية من جانب الإدارة والمطالبة بأن توقف إيران عنفها". وأضافت "ليس بوسع أمريكا والعالم تحمل حرب". ومن جهته، أدان "جوزيف بايدن" نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية الأمريكية عملية اغتيال الشهيد "سليماني"، وأضاف في بيان له أن هذا الأمر "لا يلغي حقيقة أن الهجوم يعتبر تصعيدا هائلا في منطقة خطيرة أصلا"، واتهم "بايدن" الرئيس "ترامب" برمي أصبع ديناميت في برميل من البارود.إن هذه التصريحات التي اطلقتها "بيلوسي" و"بايدن" تأتي في الوقت الذي صوّت هذين السياسيين لصالح الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

انسحاب وسائل الإعلام الامريكية من عملية الدعم للهجوم المضاد

ذكرت العديد من التقارير الاخبارية أن الدعم الإعلامي الأمريكي للحكومة الأمريكية بعد الهجوم الانتقامي على قاعد "عين الأسد"، كان ضعيفاً للغاية. وعلى سبيل المثال، ذكرت وكالة "سي إن إن"، في تقرير نشرته قبل عدة أيام أن التاريخ سوف يتذكر "ترامب" كرئيس خسر منطقة الشرق الأوسط ومن ناحية أخرى، لم يتلق المؤتمر الصحفي الذي عقده "دونالد ترامب" ليلة وقوع تلك الهجمات الصاروخية الكثير من ردود الفعل الإيجابية من وسائل الإعلام الامريكية التي فضلت التصرف بحذر شديد والابتعاد عن نشر التهديدات التي اطلاقها القادة الامريكيين في الايام الماضية.

"ترامب" قلق أيضا

على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية المفصلة حول دعم المجتمع الامريكي للاستمرار في الدخول في توترات مع إيران لم تنشر بعد، إلا أن المعلومات المحدودة تشير إلى أن الدعم لمساءلة الرئيس "دونالد ترامب" قد زاد بعد قيام القوات الامريكية بعملية اغتيال الشهيد "سليماني" والدخول في نزاع مع إيران. ووفقا لتقرير صادر عن موقع "سيفكيس"، فإن عدد مؤيدي ومعارضي عملية مساءلة "ترامب" ظلت ثابتة منذ عام 2018 وحتى الان، ومع ذلك، فلقد أدى الإعلان الرسمي عن عزل "ترامب" من قبل رئيسة مجلس النواب الامريكي "نانسي بيلوسي" إلى زيادة عدد المؤيدين بشكل كبير خلال الفترة الماضية لعملية مساءلة هذا الرئيس المتهور. وبالاضافة إلى ذلك وبعد قيام قوات الحرس الثوري الايراني بالرد على عملية اغتيال اللواء "سليماني"، زادت أيضا المطالبات بمساءلة الرئيس "ترامب" داخل المجتمع الامريكي. ويبدو أن تأثير هذا الرد العسكري الايراني على الرأي العام الامريكي لم يخطر ببال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نفسه، وعقب وقوع تلك الهجمات الصاروخية على قاعدة "عين الاسد"، أشارت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير إلى قلق "ترامب" المتزايد بشأن تأثير تلك الانتخابات على الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة.

الهيمنة الثنائية القطبية ودعم الجيش الأمريكي

بالنظر إلى كل ما ذكرناه أعلاه، يمكن القول أنه لأول مرة تواجه عملية الدعم المقدمة من قبل السياسيين والمجتمع الامريكي للإجراءات المضادة والعسكرية الانتقامية للخسائر المادية والبشرية التي مُنيت بها قوات الجيش الامريكي في قاعدة "عين الاسد" مشكلة خطيرة. والسبب الرئيسي لذلك يرجع في الغالب إلى تجارب الحرب الامريكي في العراق والهيمنة الثنائية القطبية التي سيطرة بالفعل على هياكل القوة الأمريكية بالإضافة إلى المجتمع الامريكي.

وفي سياق متصل، يمكن القول أيضاً أن إجراءات "ترامب" غير المنطقية والمجنونة في السياسة الخارجية، قد جعلت الأمريكيين مترددين في دعم قواتهم العسكرية والتعامل مع الأضرار التي تسببت بها الصواريخ الايرانية. وخاصتاً عقب قيام القادة والمسؤولين الامريكيين بنشر العديد من التقارير الكاذبة والمفبركة التي إدعوا فيها عدم وقوع خسائر بشرية في صفوف قواتهم في قاعدة "عين الاسد" وبعد انتشار الكثير من الصور والفيديوهات التي تؤكد وقوع العديد من الاصابات البشرية والمادية، قام المجتمع الامريكي بتوجيه الكثير من الانتقادات الحادة لـ"ترامب" وبعض المسؤولين الامريكيين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تصريحات الرأي العام دعم هجمات عسكرية موقف ترامب سليماني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء