الصين تعلن عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا

الوقت-أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الرئوي الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورون. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً يوم غد الأربعاء، وذلك بعدما كشفت الصين عن 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انتشار فيروس جديد من سلالة كورونا يثير ذعراً صحياً عالمياً. الصين هي منشأ الفيروس الجديد. منظمة الصحة الصينية أصدرت بياناً حثت كل دول العالم على العمل على مواصلة حالة التأهب مشددة على أنه ينبغى على جميع العاملين والمسؤولين في مجال الصحة العامة تقديم كل المعلومات اللازمة للمسافرين لتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

وعلى الرغم من التحذيرات الصينية فقد تمّ اكتشاف أول إصابة بالالتهاب الرئوي في كوريا الجنوبية، وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن إمرأة صينية دخلت عبر مطار إنتشون الدولي إلى كوريا الجنوبية وهي مصابة بالالتهاب الرئوي الذي يعتقد بأنه سلالة جديدة من فيروس كورونا. ويأتي إعلان كوريا الجنوبية بعد أن كشفت الصين عن وفاة 3 اشخاص إثر إصابتهم بالفيروس لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 200 حالة جديدة.

يذكر أن الفيروس الجديد اكتشف في مدينة ووهان وسط الصين، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الأدلة تشير إلى ارتباط الإصابة بسوق مأكولات بحرية في المدينة، وقد أُغلق هذا السوق أوائل الشهر الحالي ولم تنتقل العدوى في هذه المرحلة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولا توجد أدلة واضحة على انتقالها بين البشر.

وتشمل الأعراض الأولية لفيروس كورونا الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وللحد من انتشار الفيروس بدأت بعض الدول بإجراءات احترازية، حيث أعلنت الولايات المتحدة انها ستبدأ بفحص المسافرين الواصلين على متن رحلات من ووهان، كما بدأ ما لا يقل عن 6 دول آسيوية بفحص المسافرين الآتين عبر شركات طيران من وسط الصين خوفاً من انتشار عدوى خطرة بسبب ذلك الفيروس الجديد.

وكانت الصين قد شهدت حالتي وفاة وإصابة عشرات المواطنين إثر تفشّي الفيروسٍ الخطيرٍ، والذي يتسبّب بالتهابٍ رئويٍّ حادّ ويرتبط بفيروس سارس المميت الذي أودى بحياة 600 شخص تقريباً بين عامي 2002 و2003.