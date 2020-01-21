سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 25 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن الوقت- كرّست الحرب العالميّة الثانية نظاماً جديداً. واشنطن التي جعلت من الدولار عملة عالمية ممسكة بالنظام الاقتصاد المالي، نجحت في توجيه ضربة قاسية للمعسكر الشرقي تمثّلت بانهيار الاتحاد السوفياتي، لتحكم واشنطن قبضتها على السيادة العالميّة...

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟ الوقت- مع انفراج الأزمة الحكومية في لبنان وظهور العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب ولادة الحكومة العتيدة، استبقت واشنطن الإعلان المحتمل للحكومة بإعلان سلسلة مواقف

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية الوقت- وفقًا لما أعلنته المرجعية الدينية والسياسية في العراق، فإنه يمكن القول بأن حكومة "عادل عبد المهدي"، لا يمكن اعتبارها حكومة دائمة ومستقرة ويمكن القول أيضا أن عملية تشكيل حكومة عراقية دائمة تواجه العديد من المشاكل، وذلك يرجع إلى إن الاحزاب السنية والكردية وبعض الاحزاب الشيعية تعارض إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة.

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة الوقت- يستعد العراق لجمعة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة مع "المحتلّ الأمريكي". كان الأمريكي محتلّاً من العام 2003 حتى العام 2011 عندما خرج تحت وطأة ضربات المقاومة

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش" الوقت- قدم أحد أقرباء الشهيد البطل "أبو مهدي المهندس" تفاصيل كاملة عن حياته الجهادية والثورية وصراعه مع نظام الطاغية "صدام حسين" ومحاربته لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال السنوات الماضية...

أخبار

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟

الوقت-قدم رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية تقارير عن أبرز التطورات التي حدثت منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر حتى اليوم وتوقفوا

كوريا الجنوبية تعلن إرسال قوة بحرية إلى محيط مضيق هرمز الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها سترسل وحدة لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز، مضيفة أنها تعتزم توسيع مهام وحدة مكافحة

الصين تعلن عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا الوقت-أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الرئوي الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورون.

تكليف إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة التونسيّة بعد فشل حكومة الجملي في نيل الثقة الوقت-أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم الإثنين، تكليف الرئيس قيس سعيّد لوزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل

ترامب امام محكمة مجلس الشيوخ اليوم الوقت-تنطلق اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الأميركي محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. محامو الدفاع عن الرئيس اعتبروا

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة البحيرة الواقعة بين السفارة الأميركية

نتنياهو: هدفنا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفه الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، "كما تغلبنا على التهديد الكبير الذي تمثل بالقومية العربية".

تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية الوقت-أطلقت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين الوقت-أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بأن القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريباً.

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً الوقت-تحدثت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر في قوات هادي عن ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً و50 جريحاً.

قيادة عمليات بغداد تحذر من مجموعات تمارس العنف في السنك وساحة الوثبة الوقت-أقدم متظاهرون في محافظة النجف جنوب العراق على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، وقطع الطرق التي تربطها مع باقي المحافظات العراقية.

عودة الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين الوقت-عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد صدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الجانبين المتظاهرون رشقوا بالحجارة والمفرقعات القوى الامنية التي ردت عليهم بالاستخدام الكثيف للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

مجلس الشورى الإيراني يحذر الترويكا الأوروبية بخفض مستوى العلاقات في حال لم تلتزم بتعهداتها الوقت-رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن إجراء الترويكا الأوروبي بخصوص الملف النووي هو "إجراء مؤسف".

مؤتمر برلين حول ليبيا ينطلق اليوم بمشاركة دولية... و 2000 مقاتل من سوريا إلى ليبيا الوقت-وصل عدد من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمةُ الألمانية اليوم حول ليبيا.

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران الوقت-أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل الوقت-اعتقلت القوات الأمنية العراقية، مفتي تنظيم "داعش" في الموصل، المعروف بـ"أبي عبدالباري

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

استمرار مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية ومجموعات في الحراك تتوعد بالتصعيد الوقت-شهد عدد من شوارع بيروت ليلاً مواجهات بين محتجين على السياسات المصرفية وقوات الأمن اللبنانية التي حاولت

مسؤول عسكري إسرائيلي:الدقّة لدى صواريخ حزب الله تشكّل تهديداً جوهريّاً الوقت-أكّد قائد الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف أنّ الحرب المقبلة بين "إسرائيل" ولبنان س

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه الوقت-اعتبر المفوض السابق لشكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط إسحاق بريك، أن "إسرائيل تحت تهديد وجودي".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ترامب في طريقه إلى المحكمة

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟

نتنياهو: هدفنا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية

الأكراد ولغز ترحيل القوات الأمريكية

دافوس 2020؛ شعارات عظيمة ملتصقة بآمال ضعيفة

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

الأردنيون يعارضون اضفاء الشرعية على الغاز الصهيوني..انتقام غازي أردني من اسرائيل

كوريا الجنوبية تعلن إرسال قوة بحرية إلى محيط مضيق هرمز

بريطانيا تصنّف حزب الله "منظمة إرهابية": مؤشر قّوة أم عجز؟

تكليف إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة التونسيّة بعد فشل حكومة الجملي في نيل الثقة

الصين تعلن عن حالة الوفاة الرابعة بالالتهاب الناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا

ترامب امام محكمة مجلس الشيوخ اليوم

ريابكوف: لا يجب إدخال البرنامج الصاروخي الإيراني في خطة العمل المشتركة

ظريف: على أميركا ان تتحمل تبعات جريمة اغتيال الفريق سليماني

هيومن رايتس ووتش: تدهور السجل الحقوقي في البحرين

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة

الإمام الخامنئي: مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاميركية وتحرير فلسطين

تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران

استنفار أميركي لإفشال «مليونية بغداد» لطرد الاحتلال

خطة تشکيل حلف "ناتومي".. الأهداف والتوقعات

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

ما حقيقة المساعي التركية لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين؟

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

زيارة وزير الخارجية الهندي إلى طهران.. هل تكسر هذه الزيارة الجمود التجاري بين البلدين؟

مجموعة الخمس الإسلامية: الإمكانات والقيود

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو

مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

حصاد ابن سلمان في العام 2019

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

استدارة الناتو الإقليمية نحو الأردن... الأسباب والأهداف

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة البحيرة الواقعة بين السفارة الأميركية

مواضيع ذات صلة

العد التنازلي لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة البحيرة الواقعة بين السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد وضفاف نهر دجلة.

وإثر القصف انطفأ جزء من منظومة الكهرباء الخاصة بالسفارة كإجراء أمني -وفق ما أوضحت مصادر.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه قُتل 4 متظاهرين عراقيين في بغداد على إثر مواجهات مع قوات الأمن في عدد من النقاط أبرزها ساحة الطيران في بغداد.

وكانت قيادة العمليات أشارت إلى أن عدداً من مثيري العنف اقتلعوا حجارة الأرصفة ورموا بها القوات المكلفة حماية المتظاهرين. يأتي ذلك فيما خول مجلس الأمن الوطني القوات الأمنية العراقية حق اعتقال من يقطع الطرق ويغلق الدوائر.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الإثنين، عن فتح جميع الطرق التي "حاولت المجاميع العنفية"  غلقها، مقدمة شكرها لجهود المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح الطرق كافة ومنع غلقها. وأفاد مصدر طبي عن مقتل متظاهر في العاصمة العراقية بغداد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قوات الامن العراقية بغداد المنطقة الخضراء مظاهرات ساحة الطيران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء