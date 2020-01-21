سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة البحيرة الواقعة بين السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد وضفاف نهر دجلة.

وإثر القصف انطفأ جزء من منظومة الكهرباء الخاصة بالسفارة كإجراء أمني -وفق ما أوضحت مصادر.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه قُتل 4 متظاهرين عراقيين في بغداد على إثر مواجهات مع قوات الأمن في عدد من النقاط أبرزها ساحة الطيران في بغداد.

وكانت قيادة العمليات أشارت إلى أن عدداً من مثيري العنف اقتلعوا حجارة الأرصفة ورموا بها القوات المكلفة حماية المتظاهرين. يأتي ذلك فيما خول مجلس الأمن الوطني القوات الأمنية العراقية حق اعتقال من يقطع الطرق ويغلق الدوائر.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الإثنين، عن فتح جميع الطرق التي "حاولت المجاميع العنفية" غلقها، مقدمة شكرها لجهود المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح الطرق كافة ومنع غلقها. وأفاد مصدر طبي عن مقتل متظاهر في العاصمة العراقية بغداد.