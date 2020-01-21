نتنياهو: هدفنا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية

الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفه الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، "كما تغلبنا على التهديد الكبير الذي تمثل بالقومية العربية".

وخلال حفل توزيع جوائز داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أمس الإثنين، قال نتنياهو "في نهاية المطاف، فإن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، الذي يتفرع إلى تهديد تقليدي، ونووي، وإرهابي. يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد العروبية".

وأضاف "يمكننا أن نفعل ذلك، أثبتنا ذلك. يجب أن يكون تصميمنا على الكفاح من أجل مستقبلنا وهزيمة أعدائنا أقوى بكثير من عزمهم".

وأكد نتنياهو أنه يجري اتصالات مع دول "لم يحلم بالتعاون معها".. وتابع "كل الدول تريد أن تتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. نعيش ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً وعملياتياً وعسكرياً لا مثيل له".