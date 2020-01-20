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  الإثنين 24 جمادي الاول 1441

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الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن الوقت- كرّست الحرب العالميّة الثانية نظاماً جديداً. واشنطن التي جعلت من الدولار عملة عالمية ممسكة بالنظام الاقتصاد المالي، نجحت في توجيه ضربة قاسية للمعسكر الشرقي تمثّلت بانهيار الاتحاد السوفياتي، لتحكم واشنطن قبضتها على السيادة العالميّة...

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟ الوقت- مع انفراج الأزمة الحكومية في لبنان وظهور العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب ولادة الحكومة العتيدة، استبقت واشنطن الإعلان المحتمل للحكومة بإعلان سلسلة مواقف

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية الوقت- وفقًا لما أعلنته المرجعية الدينية والسياسية في العراق، فإنه يمكن القول بأن حكومة "عادل عبد المهدي"، لا يمكن اعتبارها حكومة دائمة ومستقرة ويمكن القول أيضا أن عملية تشكيل حكومة عراقية دائمة تواجه العديد من المشاكل، وذلك يرجع إلى إن الاحزاب السنية والكردية وبعض الاحزاب الشيعية تعارض إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة.

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة الوقت- يستعد العراق لجمعة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة مع "المحتلّ الأمريكي". كان الأمريكي محتلّاً من العام 2003 حتى العام 2011 عندما خرج تحت وطأة ضربات المقاومة

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تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية

الوقت-أطلقت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين الوقت-أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بأن القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريباً.

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً الوقت-تحدثت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر في قوات هادي عن ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً و50 جريحاً.

قيادة عمليات بغداد تحذر من مجموعات تمارس العنف في السنك وساحة الوثبة الوقت-أقدم متظاهرون في محافظة النجف جنوب العراق على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، وقطع الطرق التي تربطها مع باقي المحافظات العراقية.

عودة الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين الوقت-عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد صدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الجانبين المتظاهرون رشقوا بالحجارة والمفرقعات القوى الامنية التي ردت عليهم بالاستخدام الكثيف للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

مجلس الشورى الإيراني يحذر الترويكا الأوروبية بخفض مستوى العلاقات في حال لم تلتزم بتعهداتها الوقت-رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن إجراء الترويكا الأوروبي بخصوص الملف النووي هو "إجراء مؤسف".

مؤتمر برلين حول ليبيا ينطلق اليوم بمشاركة دولية... و 2000 مقاتل من سوريا إلى ليبيا الوقت-وصل عدد من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمةُ الألمانية اليوم حول ليبيا.

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران الوقت-أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل الوقت-اعتقلت القوات الأمنية العراقية، مفتي تنظيم "داعش" في الموصل، المعروف بـ"أبي عبدالباري

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

استمرار مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية ومجموعات في الحراك تتوعد بالتصعيد الوقت-شهد عدد من شوارع بيروت ليلاً مواجهات بين محتجين على السياسات المصرفية وقوات الأمن اللبنانية التي حاولت

مسؤول عسكري إسرائيلي:الدقّة لدى صواريخ حزب الله تشكّل تهديداً جوهريّاً الوقت-أكّد قائد الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف أنّ الحرب المقبلة بين "إسرائيل" ولبنان س

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه الوقت-اعتبر المفوض السابق لشكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط إسحاق بريك، أن "إسرائيل تحت تهديد وجودي".

البراهمي تؤكد إحباط القوات الأمنية مخططاً لاغتيالها الوقت-أكدت القيادية في التيار الشعبي التونسي مباركة البراهمي أن القوات الأمنية أحبطت مخطّطاً لاغتيالها، مشيرة إلى أن القوى الأمنية أبلغتها بأن هذه المجموعة على ارتباط بتنظيم داعش.

استنفار أميركي لإفشال «مليونية بغداد» لطرد الاحتلال الوقت- عقب إعلان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، موعد «التظاهرة المليونية» الرافضة للوجود العسكري الأميركي بوصفه احتلالاً للعراق (الجمعة في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الجاري)، أطلقت «الجيوش الإلكترونية» التابعة للسفارة الأميركية ولبعض القوى المحلية حملة للتحذير من هذه «الخطوة التصعيدية»، واعتبارها «دعوة تخدم إيران لا العراق، وتُدخل البلاد على خطّ تصفية الحسابات بين طهران وواشنطن».

العراق: لم نوافق على استئناف عمليات الجيش الأميركي الوقت- أعلنت بغداد، اليوم، أن الجيش الأميركي لم يحصل على موافقة منها لاستئناف عملياته في البلاد، في أول تصريح عراقي رسمي بعد معلومات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تقول إن الجيش الأميركي استأنف عملياته المشتركة مع العراق.

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية الوقت-اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن استغرابه من تصريحات وزير الخارجية الكندي امس الخميس

أميركا تبدأ التحرك على شيوخ عشائر العراق لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية الوقت-كشف مدير مكتب بدر في الانبار غرب العراق قصي الأنباري، الخميس، عن تحركات أميركية مشبوهة

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مقالات

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

الإثنين 24 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

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الوقت- كرّست الحرب العالميّة الثانية نظاماً جديداً. واشنطن التي جعلت من الدولار عملة عالمية ممسكة بالنظام الاقتصاد المالي، نجحت في توجيه ضربة قاسية للمعسكر الشرقي تمثّلت بانهيار الاتحاد السوفياتي، لتحكم واشنطن قبضتها على السيادة العالميّة.

ومع إحكام واشنطن قبضتها على سلاح الاقتصاد، لم يعد هناك حاجة لتحريك حاملات الطائرات لإسقاط الأنظمة، بل تكتفي بالتهديد بإغلاق النظام العالمي أمام أي دولة لا تلتزم "بالديموقراطيّة الأمريكية".

لا شكّ أن إمساك واشنطن بالنظام المالي العالمي يعدّ اليوم، إلى جانب استحواذها على وسائل التواصل الاجتماعية، يشكل أحد أبرز اوراق القوّة بيد واشنطن. فقد عمدت واشنطن إلى استخدام أوراق القوّة هذه في مواجهة كافّة أعدائها ومنافسيها بدءاً من الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية، مروراً بروسيا ووصولاً إلى الصين.

نجحت واشنطن في زرع الرهب والخوف في الكثير من دول العالم، فعشرات الدول تعارض واشنطن بشكل تام، لكنها لا تجرؤ على الإفصاح عن ذلك خوفاً من غضب "القطب الأمريكي". الرياح الإيرانيّة لم تجرِ كما تشتهي السفن الأمريكية حيث برزت قوّة صاعدة حملت إسم الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة التي رفعت شعارات تختلف كثيراً عما تريده واشنطن. أدركت واشنطن باكراً حجم الضربة التي تلقّتها من الثورة الاسلامية. بدأت بالعقوبات مع الأيام الأولى للثورة بعد فشلها في إسقاطها بالسلاح عبر المستشارين العسكريين الأمريكيين وفي مقدّمتهم الجنرال هايزر. لم تثني العقوبات الاقتصادية في الأيام الأولى للثورة إيران عن مواقفها، لذلك عمدت واشنطن إلى استخدام حربة صدام حسين وأموال الدول الخليجية لإضعاف هذا النظام، لكن النتائج كانت عكسية تماماً.

واصلت واشنطن العقوبات والهجمة الإعلاميّة على إيران، لكنّ إيران لم تتراجع، بل عزّزت من حضورها في منطقة غرب اسيا.

تربّعت الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة على رأس الدول التي تعرّضت للعقوابات الأمريكية، وفي حين إنكسرت بعض الدول أمام هذه العقوبات كالعراق في أيام صدام وغيرها، واصلت الجمهورية الإسلاميّة مسيرها غير آبهة بهذه العقوبات، وقد حقّقت تقدّما ملحوظاً خلال العقدين الماضيين جعلها في عداد الدول الأولى عالمياً في العديد من المجالات العلمية والعسكرية.

لا يختلف إثنان على أضرار هذه العقوبات على الجمهوريّة الإسلاميّة مرحلياً الأمر الذي يصبّ في صالح واشنطن. في المقابل، يرى العديد من الخبراء أن هذه العقوبات شكّلت فرصة ثمينة للجمهورية الإسلاميّة الإيرانية على المدى البعيد، فكيف ستكون تبعات هذه العقوبات على أمريكا استراتيجياً؟

أولاً: تحمل العقوبات الأمريكية على إيران تبعات استراتيجية تجاه واشنطن نفسها. لم تنجح العقوبات الأمريكية في إخضاع إيران طيلة العقود الماضية، بل على العكس تماماً، فبعد أن كانت العقوبات الأولى مرتبطة بالسفارة الفلسطينية في طهران، ومنع استيراد أبسط انواع الأسلحة من ضمنها الأسلاك الشائكة في الحرب ضدّ صدّام، باتت اليوم العقوبات الأمريكية مرتبطة بالنووي والصواريخ البالستية الدقيقة، فضلاً عن الحضور في العديد من دول غرب آسيا.

ثانياً: إن فشل هذه العقوبات تجاه إيران كسرت الهيبة الأمريكية والرعب الذي كان مزروعا في نفوس دول العالم، وبالتالي سيجرّؤ الكثير من الدول على الوقوف في وجه واشنطن، والقول "لا" لسيّد البيت الأبيض. بالفعل، نرى تصاعداً غير مسبوق في الاعتراض على القرارات الامريكية في هذا العالم، فهذا الأمر الذي كان "خيالاً" قبل وقوف الجمهورية الإسلاميّة بصلابة بات اليوم واقعاً يفرض على واشنطن التعامل به، ولإيران دور رئيسي في بروز هذه الظاهرة.

ثالثاً:لا شكّ أن نجاح الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية اليوم هو نجاح لكلّ الدول التي تسعى للاستقلال عن واشنطن أو أي هيمنة خارجيّة، وبالتالي فإنها تدفع من خلال هذه العقوبات فاتورة عن كل شعوب العالم. فكما كانت إيران السبّاقة في مواجهة الإرهاب الداعشي ونجحت بقيادة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وإخوانه بهزيمة تنظيم داعش وبقية التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق والدفاع عن الإنسانيّة جمعاء، هي أيضاً اليوم السبّاقة.

رابعاً: إن نجاح إيران في هذه التجربة يرتبط بشكل أساس بمبدأ "نحن قادرون" الذي ترسّخ في المجتمع الإيراني مع بدء الثورة. هذا النموذج الذي انتقل إلى حزب الله الذي كان لا يتعدّى عشرات الأشخاص في ثمانينات القرن الماضي، جعله اليوم أقوى تنظيم عسكري في العالم، حيث نجح في كسر الشوكة الإسرائيلية، وفعل ما عجزت عنه أكثر من 5 دول عربية. بات الحزب اليوم لاعباً إقليمياً لا يمكن تجاوزه، والسبب في هذه القوةهي عقيدة "نحن قادرون" قبل أي أمر آخر.

في الختام، أثبتت إيران أن سلاح العقوبات الأمريكي غير مجدي، وواشنطن التي فلعت كل ما بوسعها فعله هي بحقّ نمر من ورق، فأقسى العقوبات لم تزيد إيران إلا عزماً وإصرارا ونجاحا. وبالتالي، إنّ أكبر خدمة قدّمتها الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية للعالم هي زرع مبدأ "نحن قادرون" على مواجهة واشنطن في نفوس العالم. هذا المبدأ الذي زرعه مفجّر الثورة الإسلاميّة الإمام الخميني (قدس) في نفوس المجتمع الإيراني وسرى على بعض دول الجوار، يتّجه إلى أن يتعدّى حدود الإقليم ليصل إلى كافّة دول العالم. هذا ما رسمه الإمام الخميني (قدس) هدفاً له منذ ما قبل انتصار الثورة حين لم يكن يمتلك إلى جانبه 40 شخص فقط، ولكن اليوم يمتلك مئات الملايين، ومن لديه أدنى شكّ فليراجع أهداف الثورة. باختصار، إن الصوت الذي على من إيران باكراً ضد أمريكا، واليوم نسمع صداه في بكين وأمريكا الجنوبيّة والعديد من دول العالم، سنكون على موعد معه في أفريقا والعديد من الدول الأوروبية أيضاً، فالقضيّة مسألة وقت لا أكثر، ولإيران الفضل الأكبر في ذلك، فنجاح التجربة هي التي تدفع الآخرين لتكرارها.

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أمريكا العقوبات الثورة الإسلاميّة الإمام الخميني طهران

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