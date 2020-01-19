تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية

الوقت-أطلقت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا في متنزه بوسط المدينة للدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية والتنديد بالشيوعية تحت عنوان "الحصار العالمي للشيوعية"، فيما أوقف أفراد الشرطة أشخاصاً في شوارع قريبة ومحطات مترو وقاموا بتفتيشهم.

والتظاهرة اليوم هي أحدث حلقات سلسلة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ حزيران/ يونيو 2019، عندما نزل مواطنو المدينة الخاضعة لحكم الصين إلى الشوارع، تعبيراً عن غضبهم من مشروع قانون لترحيل المتهمين إلى البر الرئيسي لمحاكمتهم.

واتسع نطاق الاحتجاجات منذ ذلك الوقت ليشمل المطالبة بحق الاقتراع العام، وإجراء تحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع التظاهرات، لكنها فقدت بعض الزخم في الأسابيع القليلة الماضية.

واعتقلت سلطات هونغ كونغ منذ بدء الاحتجاجات، أكثر من 7 آلاف شخص بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم بتهمة القيام بأعمال شغب، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لما يصل إلى عشر سنوات. ولم يتضح عدد من لا يزالون في قبضة الشرطة.

شرطة هونغ كونغ كانت قد اعتقلت نحو 400 شخص خلال احتجاجات في اليوم الأول من العام الجديد، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى حوالي 7000 شخص منذ تصاعد حدة الاحتجاجات.

وحذّرت الصين الولايات المتحدة من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة" إذا استمرت واشنطن في التدخل في هونغ كونغ، كما استدعت السفير الأميركي لديها.

وتشهد هونغ كونغ منذ انطلاق الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، حيث يتظاهر الشعب ضدّ محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يقر بتسليم مطلوبين إلى الصين.

ورغم سحب مشروع القانون رسمياً خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استمرت الاحتجاجات مطالبةً بمزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلاً عن إجراء انتخابات مباشرة على منصب الرئيس التنفيذي.