"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين

الوقت-أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بأن القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريباً.

وكتب الوزير آذري جهرمي في تغريدة له اليوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وبجهود العلماء الشباب الايرانيين، سيتم اليوم إرسال القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر2" اللذين اجتازا مراحل اختباراتهما بنجاح، إلى القاعدة الفضائية لإنجاز عملية (اطلاقهما و) وضعهما في المدار (حول الأرض) قريباً.

ويعتبر القمر الصناعي "ظفر صناعة وطنية تماماً"، وتم بجهود الخبراء الإيرانيين كسر الانتاج الحصري لمحرك وقوده الذي كان تحت تصرّف أميركا من قبل، بحسب الوزير الإيراني.