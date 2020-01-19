الوقت-تحدثت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر في قوات هادي عن ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً و50 جريحاً.

وكانت قناة المسيرة قد أفادت بمقتل وجرح نحو العشرات من قوات هادي في قصف صاروخي مجهول المصدر على معسكر الاستقبال غرب مأرب.

وأضاف مصدر أن مستشفيات مدينة مأرب مستنفرة لعلاج ضحايا القصف الصاروخي الذي أسفر أيضا عن اندلاع حريق هائل في المعسكر.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بصنعاء العميد يحيى سريع مقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال صدِّ هجوم واسع لها باتجاه مواقع الجيش واللجان في مديرية نِهْم شماليّ شرق صنعاء.

إلى ذلك، قتل 10 عناصر من قوات التحالف السعودي في مواجهات مع القوات المسلحة في مديريتي حرَض وحيْران الحدوديتن في محافظة حجَّة بحسب ما أفاد مصدرٌ عسكريٌّ يمني.

وأمس السبت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إحباط هجوم واسع لقوات "التحالف السعودي"، في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من صدّ زحف واسع جداً لقوى التحالف على مديرية نهم.

وتابع: "استمر من الفجر حتى المغرب بمساندة من الطيران الحربي في تصعيد واضح وخطير".