قيادة عمليات بغداد تحذر من مجموعات تمارس العنف في السنك وساحة الوثبة

الوقت-أقدم متظاهرون في محافظة النجف جنوب العراق على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، وقطع الطرق التي تربطها مع باقي المحافظات العراقية.

وأفادت وسائل إعلامية عراقية بإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران بعد احتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن. كم أغلق متظاهرون ساحة الزهراء وسط مدينة النجف.

وأشار إلى أن قوات الأمن العراقية تحاول فتح الطرق التي أغلقها متظاهرون في محيط ساحة الطيران.

ولفتت مصادر إلى افتتاح جزئي للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر.

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أكد مجدداً رفضه أن يكون العراق ساحة للصراع في الشرق الأوسط.

وعقب لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رأى الحكيم أن إلغاء واشنطن الاتفاق النووي أدى إلى حدوث توتر في المنطقة.

أما الصفدي فحذّر من أن خطر "داعش" ما زال قائماً، وأن الأردن ما زال يتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب.

وأعلن الصفدي أنه حمل رسالة من الملك عبد الله الثاني تتمحور حول سيادة العراق وخفض التصعيد.

وفي السياق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن بلاده تمتلك قوة جوية قادرة على تأمين أجوائها وحمايتها بعد انسحاب القوات الأميركية.

وفي مقابلة له مع وكالة الأنباء العراقية لفت خلف إلى أن الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الدفاعية، مشدداً على أن قرار إخراج القوات الأجنبية قرار سيادي، ويشمل جميع الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان.

قيادة عمليات بغداد حذّرت من مجموعات تمارس العنف، قالت إنها تقترب من الحاجز الفاصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية في السنك، وساحة الوثبة في بغداد.