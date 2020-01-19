ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

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  الأحد 23 جمادي الاول 1441

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واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟ الوقت- مع انفراج الأزمة الحكومية في لبنان وظهور العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب ولادة الحكومة العتيدة، استبقت واشنطن الإعلان المحتمل للحكومة بإعلان سلسلة مواقف

الدكتور "سعد الله زارعي": آفاق التطورات الميدانية والسياسية العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية الوقت- وفقًا لما أعلنته المرجعية الدينية والسياسية في العراق، فإنه يمكن القول بأن حكومة "عادل عبد المهدي"، لا يمكن اعتبارها حكومة دائمة ومستقرة ويمكن القول أيضا أن عملية تشكيل حكومة عراقية دائمة تواجه العديد من المشاكل، وذلك يرجع إلى إن الاحزاب السنية والكردية وبعض الاحزاب الشيعية تعارض إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة.

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة الوقت- يستعد العراق لجمعة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة مع "المحتلّ الأمريكي". كان الأمريكي محتلّاً من العام 2003 حتى العام 2011 عندما خرج تحت وطأة ضربات المقاومة

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش" الوقت- قدم أحد أقرباء الشهيد البطل "أبو مهدي المهندس" تفاصيل كاملة عن حياته الجهادية والثورية وصراعه مع نظام الطاغية "صدام حسين" ومحاربته لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال السنوات الماضية...

الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟ الوقت- يواصل الرئيس المكلّف حسان دياب استعدادته للإعلان عن التشكيلة الحكوميّة وسط مؤشرات إيجابيّة.آخر المعلومات تشير إلى أن التشكيلة ​الحكومة​ شبه جاهزة وهي لا ينقصها سوى اسم أو اسمين، وسط الحديث عن تسهيلات تمت لمهة رئيس الحكومة المكلف ​ ​ أعقبت لقاء مطول عقده أمس مع ممثلي حزب الله وحركة أمل...

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تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية

الوقت-أطلقت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين الوقت-أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بأن القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريباً.

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً الوقت-تحدثت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر في قوات هادي عن ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً و50 جريحاً.

قيادة عمليات بغداد تحذر من مجموعات تمارس العنف في السنك وساحة الوثبة الوقت-أقدم متظاهرون في محافظة النجف جنوب العراق على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، وقطع الطرق التي تربطها مع باقي المحافظات العراقية.

عودة الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين الوقت-عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد صدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الجانبين المتظاهرون رشقوا بالحجارة والمفرقعات القوى الامنية التي ردت عليهم بالاستخدام الكثيف للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

مجلس الشورى الإيراني يحذر الترويكا الأوروبية بخفض مستوى العلاقات في حال لم تلتزم بتعهداتها الوقت-رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن إجراء الترويكا الأوروبي بخصوص الملف النووي هو "إجراء مؤسف".

مؤتمر برلين حول ليبيا ينطلق اليوم بمشاركة دولية... و 2000 مقاتل من سوريا إلى ليبيا الوقت-وصل عدد من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمةُ الألمانية اليوم حول ليبيا.

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران الوقت-أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل الوقت-اعتقلت القوات الأمنية العراقية، مفتي تنظيم "داعش" في الموصل، المعروف بـ"أبي عبدالباري

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

استمرار مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية ومجموعات في الحراك تتوعد بالتصعيد الوقت-شهد عدد من شوارع بيروت ليلاً مواجهات بين محتجين على السياسات المصرفية وقوات الأمن اللبنانية التي حاولت

مسؤول عسكري إسرائيلي:الدقّة لدى صواريخ حزب الله تشكّل تهديداً جوهريّاً الوقت-أكّد قائد الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف أنّ الحرب المقبلة بين "إسرائيل" ولبنان س

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه الوقت-اعتبر المفوض السابق لشكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط إسحاق بريك، أن "إسرائيل تحت تهديد وجودي".

البراهمي تؤكد إحباط القوات الأمنية مخططاً لاغتيالها الوقت-أكدت القيادية في التيار الشعبي التونسي مباركة البراهمي أن القوات الأمنية أحبطت مخطّطاً لاغتيالها، مشيرة إلى أن القوى الأمنية أبلغتها بأن هذه المجموعة على ارتباط بتنظيم داعش.

استنفار أميركي لإفشال «مليونية بغداد» لطرد الاحتلال الوقت- عقب إعلان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، موعد «التظاهرة المليونية» الرافضة للوجود العسكري الأميركي بوصفه احتلالاً للعراق (الجمعة في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الجاري)، أطلقت «الجيوش الإلكترونية» التابعة للسفارة الأميركية ولبعض القوى المحلية حملة للتحذير من هذه «الخطوة التصعيدية»، واعتبارها «دعوة تخدم إيران لا العراق، وتُدخل البلاد على خطّ تصفية الحسابات بين طهران وواشنطن».

العراق: لم نوافق على استئناف عمليات الجيش الأميركي الوقت- أعلنت بغداد، اليوم، أن الجيش الأميركي لم يحصل على موافقة منها لاستئناف عملياته في البلاد، في أول تصريح عراقي رسمي بعد معلومات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تقول إن الجيش الأميركي استأنف عملياته المشتركة مع العراق.

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية الوقت-اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن استغرابه من تصريحات وزير الخارجية الكندي امس الخميس

أميركا تبدأ التحرك على شيوخ عشائر العراق لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية الوقت-كشف مدير مكتب بدر في الانبار غرب العراق قصي الأنباري، الخميس، عن تحركات أميركية مشبوهة

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تقارير

ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

الأحد 23 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

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بعد 7 سنوات ..العلم السوري يرفرف فوق الجامع العمري وسط درعا

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الوقت- تمكنت قوات الجيش السوري في أغسطس 2018 من تحقيق العديد من الانتصارات على الجماعات الارهابية التي كانت تنتشر في المناطق الوسطى والشمالية من سوريا وتمكنت تلك القوات أيضا وبمساعدة عناصر من جبهة المقاومة من تنفيذ عملية تطهير واسعة لمحافظة "درعا" الجنوبية وطرد ما تبقى من العناصر التابعة للجماعات الإرهابية منها. وفي هذا السياق، ذكرت بعض المصادر الميدانية، إن عناصر الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، قامت خلال الفترة الماضية بتغيير مواقفها وأماكن تواجدها  وخاصة عناصر الجيش الحر الارهابي، الذي عرف جيدًا أنه بعد خمس سنوات من الصراع، لم يعد بإمكانه التقدم، ولم يعد بإمكانه الحفاظ على الأراضي التي كانت قابعة تحت سيطرته في محافظة "درعا".

ولفتت تلك المصادر الميداني إلى أن تلك الجماعات الإرهابية توصلت خلال الفترة الماضية إلى توافق نسبي في الآراء بشأن المصالحة مع حكومة دمشق ولقد جاء هذا التوافق النسبي عندما وجدت تلك الجماعات الارهابية أنه لا يوجد عامل يمكن أن يحول دون تقدم قوات الجيش السوري في محافظة "درعا" الجنوبية، ولهذا فإن تلك الجماعات استجابت بشكل إيجابي لحسن نية الروس ومسؤولي المصالحة الوطنية. وفي هذه المرحلة الزمنية، قرر الآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية، بما في ذلك جبهة النصرة، التي لم تكن لديها القدرة على مواجهة القوات السورية في ساحة المعركة، مغادرة محافظة "درعا" والانتقال إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في شمال محافظة "إدلب" ولقد جاءت هذه الخطوة على أساس اتفاق تم التوصل إليه مسبقاً.

لكن غالبية الجماعات الارهابية الاخرى، وخاصة الجيش الحر إلى جانب بعض الجماعات الأخرى والمتمردين المسلحين الذين جاؤوا من جنوب سوريا، اتفقت مع الممثلين الروس على تسليم أسلحتهم والاستسلام. وبعد مشاورات مكثفة وجهود جماعية كثيرة، تم منح أولئك الارهابيين الذين وافقوا على قضية المصالحة الوطنية الفرصة للبقاء في المنطقة وحتى الانضمام إلى بعض هيئات الجيش السوري. ووفقا لبعض المصادر الاخبارية، كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محافظة "درعا" الواقعة في جنوب سوريا بمثابة هزيمة كاملة ومريرة لمحور الشر العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في المنطقة، وذلك لأن فقد أحد أذرعه الارهابية على الأراضي السورية.

ولفتت تلك المصادر الاخبارية إلى أن محور الشر هذا، بذل خلال الفترة الماضية وخاصتا عقب شعوره بالهزيمة الكثير من الجهود للتعويض عن تلك الخسائر وقام بتقديم الكثير من الدعم المالي والعسكري للخلايا النائمة التابعة للجماعات الارهابية وذلك من أجل أن تقوم هذه الجماعات بعمليات ارهابية في محافظة "درعا" الجنوبية، الامر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الامن والاستقرار في هذه المحافظة السورية.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، فلقد قامت وكالة الاستخبارات الأردنية خلال الفترة الماضية بتنشيط الخلايا النائمة التابعة للجماعات الإرهابية المختبئة في محافظة "درعا" من خلال تقديم الكثير من الدعم المالي والعسكري لها، وذلك لتقوم هذه العناصر الارهابية باستهداف قوات الأمن والجيش السوري وأعضاء سابقين في الجيش الحر ومقاتلين انضموا إلى الحكومة السورية.

ووفقًا لبعض المصادر الميدانية، فلقد هاجمت الخلايا النائمة التابعة للجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة نقاط التفتيش في بلدتي "الكرك وناحتة"، وأسرت ثلاثة جنود من قوات الجيش السورية وفي وقتنا الحاضر تقوم تلك الجماعات الارهابية بالتفاوض مع حكومة دمشق الشرعية من أجل إطلاق سراحهم. كما أفادت تلك المصادر الميدانية أن عددًا من جنود قوات الجيش السورية أصيبوا بجروح بالغة عندما مرو من طريق كان بها الكثير من الفخاخ الناسفة التي زرعتها تلك العناصر الارهابية في مدينة "الصنمين" الواقعة في شمال محافظة "درعا".

ولفتت تلك المصادر الميدانية إلى أن عدداً أخر من جنود القوات السورية أصيبوا أيضاً جراء الهجمات الغادرة التي شنتها تلك العناصر الارهابية على مواقعهم خلال الايام الماضية. وأكدت تلك المصادر على أنه منذ نهاية صيف عام 2018 وحتى الان، عندما تم التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية، استشهد أكثر من120 من أبطال الجيش السوري والمدنيين وجرح العشرات منهم في هجمات شنتها خلايا إرهابية في مناطق متفرقة من محافظة "درعا" الجنوبية. وفي سياق متصل، كشفت العديد من التقارير الاخبارية بأن بلدات "طفس وبصرى الشام ودرعا البلد والصنمين و بصرى الحرير" إلى جانب منطقة "وادي اليرموك" وبعض المناطق الواقعة في جنوب وجنوب شرق وشمال وشرق وجنوب غرب محافظة "درعا"، لا تزال توجد فيها العديد من الخلايا النائمة التابعة للجماعات الارهابية.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، يسعى التحالف "العربي - الغربي – الصهيوني" بقيادة قوات المخابرات التابعة للنظام الأردني إلى زيادة التوترات وخلق حالة من عدم الاستقرار في جنوب سوريا، وخاصة في محافظة "درعا"، وذلك من أجل التشويش على تركيز قوات الجيش السورية في المناطق الشمالية، بما في ذلك في محافظتا "حلب" و"إدلب". وفي الختام يمكن القول أنه على رغم الدعم المالي والتسليحي واللوجستي السعودي للمسلحين في سوريا فان نتائج المعارك تشير الى فشل السياسة السعودية وهزيمة المسلحين في المعارك، وهذا ما يغضب القادة السعوديين الذين كانوا يتمنون سقوط نظام الاسد خلال الشهر وها هو "بشار الاسد" يخرج إلى شوارع دمشق ويلتقي المواطنين ويريد المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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كلمات مفتاحية :

ارهابيين دعم محور الشر مخابرات اردنية درعا قوات الجش عمليات تطهير

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