ردود الفعل على أكاذيب إدارة ترامب بشأن خسائر الانتقام الصاروخي الإيراني

الوقت-أثارت سرية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خسائر الانتقام الصاروخي الإيراني من الولايات المتحدة الامريكية خلال توجيه ضربة الى قاعدة عين الأسد في العراق، ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر ومسؤولون حكوميون آخرون زعموا مراراً وتكراراً خلال الأيام العشرة الماضية أن الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد لم تخلف أي خسائر أو إصابات.

ومع ذلك ، أكد موقع "ديفنس وان" الجمعة أن ما لا يقل عن 11 عسكريا أمريكا أصيبوا ونقلوا إلى المراكز الطبية الأمريكية في الكويت وألمانيا. كما ذكرت العديد من التقارير في وقت سابق أن العشرات من القوات الأمريكية قتلوا في الهجمات.

"ليرد بابكين" أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في امريكا كتب تعليقاً اسفل تغريدة قناة "إن بي سي نيوز" حول خبر جرح 11 امريكياً، "هذا يعني أن إدارة ترامب كانت تكذب بقولها إنه لم تقع خسائر". "أصيب 11 شخصاً بشكل أجبروا على نقلهم إلى مراكز أخرى خارج العراق لتلقي العلاج".

مستخدم آخر (OscarFactsOly @) كتب ايضاً: "بعبارة أخرى ، كانت إدارة ترامب تكذب عندما قالت إنه لم يصب أحد. بعد مدة سوف يعترفون أن الهجوم خلف قتلى أيضاً؟".

كما اعاد مستخدم آخر نشر تقريراً لـ ABC News ذُكر فيه مقتل جنديين أمريكيين في ألمانيا في 13 يناير لأسباب غير معروفة وكتب: "إنها صدفة مثيرة. منذ الهجوم الإيراني، قتل سبعة جنود أمريكيين في مثل هذه الحوادث".

كما نوه حساب المستخدم @philosopherki19 الى تغريدة دونالد ترامب بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني والتي كتب في تلك التغريدة "كل شيء على ما يرام!" وكتب : "عندما أصيب 11 شخصاً في الهجمات الصاروخية [كتب ترامب]" كل شيء على ما يرام".

وخاطبBear Warrior أنصار ترامب وكتب:"أنصار ترامب، هل ما زلتم تريدون ترامب أن يكون رئيسكم؟".

كما شارك Middle Age خبراً عن الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي، وكتب:"أصيب 11 أمريكياً في الهجوم الإيراني. هذا يظهر مدى قربنا من الحرب، ولم يقدم دونالد ترامب سبباً موثوقًا حول ذلك".

وكتب "مايكل ايجر" في تعليق على خبر موقع "باليتيكو نيوز": "لا ينبغي لأحد أن يفاجأ. ترامب لا يعطي معلومات كاملة ابداً او يعمل على أساسها. تستند قراراته والرأي العام على الدعاية. انه دائما يقدم وجهة نظره الخاصة حيال القضايا بغض النظر عن الحقيقة. هذا ما شاهدنا منذ فترة طويلة".

بينما كتب "ديان فيرغسون" اسفل هذا الخبر تعليقًا مختلفًا عن المستخدمين الآخرين: "على عكس البعض منكم ، أعتقد أن ترامب تحدث على عجلة أكثر من كونه كذباً. وتحدث كثيراً. أعلم ما تفكر فيه، بغض النظر عن ما كانت دوافعه، ما قاله كان خطأً، لذلك كذب.

لكن ترامب ارتكب ثلاثة أخطاء:" 1- لقد تحدث على عجلة دون اتضاح جميع الحقائق 2- تحدث كثيراً وكان من الأفضل ان يتحدث ببعض الجمل الملائمة 3- لا يعترف ترامب أبداً بأخطائه لذا يجب ألا ننتظر تصحيح كلامه".