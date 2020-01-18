البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 22 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة الوقت- يستعد العراق لجمعة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة مع "المحتلّ الأمريكي". كان الأمريكي محتلّاً من العام 2003 حتى العام 2011 عندما خرج تحت وطأة ضربات المقاومة

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش" الوقت- قدم أحد أقرباء الشهيد البطل "أبو مهدي المهندس" تفاصيل كاملة عن حياته الجهادية والثورية وصراعه مع نظام الطاغية "صدام حسين" ومحاربته لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال السنوات الماضية...

الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟ الوقت- يواصل الرئيس المكلّف حسان دياب استعدادته للإعلان عن التشكيلة الحكوميّة وسط مؤشرات إيجابيّة.آخر المعلومات تشير إلى أن التشكيلة ​الحكومة​ شبه جاهزة وهي لا ينقصها سوى اسم أو اسمين، وسط الحديث عن تسهيلات تمت لمهة رئيس الحكومة المكلف ​ ​ أعقبت لقاء مطول عقده أمس مع ممثلي حزب الله وحركة أمل...

مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد الوقت- بالنظر إلى الآثار الإيجابية للسياسة الخارجية المتمثلة في "الصداقة مع الجميع ولا عداء لأحد"، في الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، في ظل الظروف المضطربة في المنطقة والنظام الدولي، يبدو من المرجح أن تكون استراتيجية استمرار الحياد في السياسة الخارجية، موضع إجماع المؤسسات المؤثرة في صنع السياسات.

الهجمات الصاروخية الإيرانية وتأثيرها على قواعد اللعبة الأمريكية في المنطقة الوقت- أكد قائد الحرس الثوري على أن الهجمات الصاروخية الاخيرة الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على القواعد الامريكية استطاعت تغيير قواعد اللعبة في المنطقة

أخبار

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران

الوقت-أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل الوقت-اعتقلت القوات الأمنية العراقية، مفتي تنظيم "داعش" في الموصل، المعروف بـ"أبي عبدالباري

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

استمرار مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية ومجموعات في الحراك تتوعد بالتصعيد الوقت-شهد عدد من شوارع بيروت ليلاً مواجهات بين محتجين على السياسات المصرفية وقوات الأمن اللبنانية التي حاولت

مسؤول عسكري إسرائيلي:الدقّة لدى صواريخ حزب الله تشكّل تهديداً جوهريّاً الوقت-أكّد قائد الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف أنّ الحرب المقبلة بين "إسرائيل" ولبنان س

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه الوقت-اعتبر المفوض السابق لشكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط إسحاق بريك، أن "إسرائيل تحت تهديد وجودي".

البراهمي تؤكد إحباط القوات الأمنية مخططاً لاغتيالها الوقت-أكدت القيادية في التيار الشعبي التونسي مباركة البراهمي أن القوات الأمنية أحبطت مخطّطاً لاغتيالها، مشيرة إلى أن القوى الأمنية أبلغتها بأن هذه المجموعة على ارتباط بتنظيم داعش.

استنفار أميركي لإفشال «مليونية بغداد» لطرد الاحتلال الوقت- عقب إعلان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، موعد «التظاهرة المليونية» الرافضة للوجود العسكري الأميركي بوصفه احتلالاً للعراق (الجمعة في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الجاري)، أطلقت «الجيوش الإلكترونية» التابعة للسفارة الأميركية ولبعض القوى المحلية حملة للتحذير من هذه «الخطوة التصعيدية»، واعتبارها «دعوة تخدم إيران لا العراق، وتُدخل البلاد على خطّ تصفية الحسابات بين طهران وواشنطن».

العراق: لم نوافق على استئناف عمليات الجيش الأميركي الوقت- أعلنت بغداد، اليوم، أن الجيش الأميركي لم يحصل على موافقة منها لاستئناف عملياته في البلاد، في أول تصريح عراقي رسمي بعد معلومات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تقول إن الجيش الأميركي استأنف عملياته المشتركة مع العراق.

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية الوقت-اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن استغرابه من تصريحات وزير الخارجية الكندي امس الخميس

أميركا تبدأ التحرك على شيوخ عشائر العراق لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية الوقت-كشف مدير مكتب بدر في الانبار غرب العراق قصي الأنباري، الخميس، عن تحركات أميركية مشبوهة

قائد الثورة الاسلامية: دك القاعدة الاميركية من ايام الله الوقت-وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال صلاة الجمعة في مصلى الإمام الخميني

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب الوقت-أدّى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيّ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة

بعد السراج.. حفتر يؤكد المشاركة في مؤتمر برلين الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر الأحد المقبل.

قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عقب انتهاء صلاة الفجر باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين ما أدّى إلى إصابة خمسة فلسطينيين.

محتجّون على تأليف الحكومة يقطعون الطرق في عدد من المناطق اللبنانية الوقت-قطع محتجّون على تأليف الحكومة الطرق اليوم الجمعة في الكثير من المناطق اللبنانية. واستقدم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب الوقت-أدّى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيّ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحد

شهداء وجرحى جرّاء قصف هيئة تحرير الشام حي السكر في حلب الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية بتجدد القصف المدفعي للجيش السوري على مواقع هيئة تحرير الشام في خلصة وخان طومان بريف حلب الجنوبي.

إصابة 11 جنديّاً أميركيّاً بارتجاج دماغيّ في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد الوقت-أعلنت القيادة المركزية الأميركيّة إصابة 11 جندياً أميركياً بارتجاجٍ دماغيّ من جرّاء الهجوم الصاروخيّ

برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة الوقت- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الاربعاء، ان بلاده لن تكون منطلقاً للاعتداء على أي اية دولة مجاورة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

محتجّون على تأليف الحكومة يقطعون الطرق في عدد من المناطق اللبنانية

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية

العراق: لم نوافق على استئناف عمليات الجيش الأميركي

ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأمريكا

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب

إصابة 11 جنديّاً أميركيّاً بارتجاج دماغيّ في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

قائد الثورة الاسلامية: دك القاعدة الاميركية من ايام الله

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

البراهمي تؤكد إحباط القوات الأمنية مخططاً لاغتيالها

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً

الأمن العراقي يعتقل مفتي "داعش" في الموصل

قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى

أميركا تبدأ التحرك على شيوخ عشائر العراق لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية

شهداء وجرحى جرّاء قصف هيئة تحرير الشام حي السكر في حلب

لواء في الجيش الإسرائيلي: نشأ وضع جديد.. الجيش البري لا يُعتمد عليه

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

الهجمات الصاروخية الإيرانية وتأثيرها على قواعد اللعبة الأمريكية في المنطقة

مأساة الطائرة الأوكرانية.. هل كانت البصمة الأمريكية غائبة حقاً عن تلك الحادثة ؟ + صور

وزير الدفاع البريطاني: يجب على لندن تقليص اعتمادها العسكري على أميركا

زيادة صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الاميركي

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة

وفد سوري يزور إيران لتجديد أواصر الإخوة.. ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الزيارة؟

برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة

انتصار عبد المهدي في أربيل.. كابوس ترامب على وشك أن يصبح حقيقة

أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية.. تحليل مضمون حلم مأساوي

جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإيراني لبحث تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية

ظريف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران

ظريف: على أميركا ان تتحمل تبعات جريمة اغتيال الفريق سليماني

قناة أميركية تكشف أن فرقة من القوات الخاصة الأميركية كانت تتبع موكب سليماني قبل اغتياله

العلاقات بين الرياض ومسقط في عهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل

اغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

ما حقيقة المساعي التركية لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين؟

دور اللواء سليماني في إخفاقات أمريكا الاستراتيجية في المنطقة

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو

الثورة السودانية رهينة العقوبات والمساعدات المالية

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة

وداعاً قاسم سليماني و ابومهدی المهندس.. البراكين العراقية الثائرة تشارك في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة

مجموعة الخمس الإسلامية: الإمكانات والقيود

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية

هل ينجح الوزير دياب في مهمّة الحكومة؟

ماراثون تحرير "إدلب".. هل يتمكّن الجيش السوري من تطهير هذه المدينة من الإرهابيين قريباً؟

الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً

السبت 22 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً

البارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية لم يكن جيداً

الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

مواضيع ذات صلة

نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كردستان العراق

الوطني الكردستاني يعلن رفضه نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق

خلافات الأحزاب الرئيسية ترخي بظلالها على سياسة إقليم كردستان

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق "لم يكن قراراً جيداً".

وأضاف البارزاني في مقابلة مع موقع "المونيتور"، أن القرار "اتخذ من قبل الكتلة الشيعية فقط دون التشاور مع المكوّنات الرئيسة الأخرى في البلاد".

وبحسب الموقع المذكور، دعا إلى "المشاركة الجادة والحوار بين العراق والولايات المتحدة حول الشكل المستقبلي لنشر القوات الأميركية"، معتبراً أن تواجد قوات التحالف والقوات الأميركية، "أمرٌ ضروري لكل العراق".

وحول تأثير اغتيال "قائد قوة القدس" في حرس الثورة الإيراني الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، رأى البارزاني أن "الحدث أثار طوفاناً من العواطف في بغداد وواشنطن"، ويشمل ذلك رد فعل البرلمان العراقي ورد واشنطن على أن القوات الأميركية ستبقى في العراق.

واعتبر أن الأولوية يجب أن تكون بوضع العواطف جانباً، "لأننا نحتاج الآن إلى احتواء الموقف، للسيطرة عليه"، وشدّد على أن الإقليم "لا يرغب في أن يصبح العراق ساحة معركة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "رأينا هو أن القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي لم يكن قراراً جيداً وأن الكرد والسنة لم يشاركوا في هذا القرار، علاوة على ذلك، فإنه يشكّل سابقة سيئة، حيث اتخذ القرار من قبل الكتلة الشيعية دون التشاور مع أي من المكونات الرئيسية لهذا البلد".

البارزاني سأل "هل الوضع الحالي في العراق يبرر انسحاب القوات الأميركية"، لافتاً إلى أن الإجابة "لا بوضوح، لأن جميع المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن تنظيم داعش أعاد تجميع نفسه ويقوم بهجمات يومية ضد القوات العراقية".

وقال إن "مصلحة كردستان العراق تهم القوات الأميركية بقدر ما هي في صالح العراق بأسره"، مبيّناً أن "وجود القوات الأميركية وقوات التحالف أمر ضروري لكل العراق".

ودعا إلى التوصل لصيغة جديدة، من ضمنها "إعادة التشكيل للوجود المستقبلي للقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق".

وعن تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي أن القوات الأميركية يجب أن تغادر البلاد، وقال: "رئيس وزراء العراق، يحق له تقديم شكواه وحقيقة أن مثل هذه العملية الكبرى قد أجريت على أرض عراقية بالقرب من المطار دون علمه كانت ستثير ردة فعل سلبية من بغداد".

وعن تقييم الهجوم الصاروخي الإيراني والذي استهدف أربيل أيضاً قال نيجيرفان البارزاني: "على القيادة العراقية أن تحافظ على مصالح وأمن واستقرار البلاد، الشعب العراقي، قبل كل شيء. كان إطلاق الصواريخ بمثابة رسالة واضحة جداً للجميع بأن إيران لديها الإرادة والقدرة على الضرب داخل أي جزء من العراق".

وشدد على أنه "لا نرغب في أن يصبح العراق ساحة معركة بين إيران وأميركا"، معتبراً أن إيران "هي جارنا القديم، كما أن رئيس الوزراء العراقي منذ توليه منصبه عمل على تجنب الوقوع في الصراع بين إيران والولايات المتحدة".

وبشأن نقل نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، في تشرين الثاني/نوفمبر دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لحضور رئيس إقليم كردستان اجتماعاً في البيت الأبيض، أوضح أنه "هناك دعوة دائمة ولكن لم يتم تحديد موعد بعد".

وتابع: تم تقديم الدعوة قبل حدوث أي من هذا، ترى الولايات المتحدة أننا جزء من العراق ويتعاملون معنا على هذا النحو".

وبخصوص العلاقات بين واشنطن وإقليم كردستان بعد اغتيال الفريق سليماني أشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن "الإقليم يتمتع بوضعه القانوني والدستوري بأهمية خاصة ضمن المعادلة العراقية، والسياسة الأميركية تجاه العراق أي سياسة عراقية واحدة".

وعن رأيه في عقد اتفاقية بين الكرد في سوريا والحكومة السورية قال نيجيرفان البارزاني: "من حيث المبدأ نعتقد أن مسألة الكرد في سوريا يجب أن تحل داخل حدودها"، معتبراً أن "الحكومة السورية يجب أن تكون أكثر استعداداً مما هي عليه الآن".

 وقال "الكرد في سوريا هم جزء من سوريا، والروس يمكن أن يحدثوا فرقاً، ولكن عندما قابلت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طلبت منه على وجه التحديد أن يساعد في تقديم صفقة بين الكرد والنظام".

وأضاف "نصيحتنا في الماضي والحاضر والمستقبل هي أن يجد الكرد السوريون وسيلة للوصول إلى اتفاق مع النظام، كما أخبرتهم مراراً وتكراراً أن يقطعوا علاقاتهم مع حزب العمال الكردستاني في قنديل".

وحول علاقة الإقليم بتركيا، قال نيجيرفان البارزاني: "علاقاتنا مع تركيا كانت دائماً مهمة وجيدة، كما أن رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، عقد لقاءً جيداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسوف نستمر في هذا الطريق".

وتحدث البارزاني عن الاتفاقية مع بغداد حول الميزانية وتقاسم الإيرادات قائلاً: "بعد مناقشات طويلة والعديد من الرحلات إلى بغداد، توصلنا بالفعل إلى اتفاق".

واضاف، "لقد انتهينا تقريباً من الصفقة في نهاية أيلول/سبتمبر، كان من المفترض أن نسلم أكثر من 250000 برميل من النفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية SOMO في محطات التصدير في ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، وسيقومون بتسويقه وستذهب الإيرادات إلى الخزانة العراقية التي ستحصل منها حكومة إقليم كوردستان على حصتها".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب إقليم كردستان العراق الرد الحتمي العراق الولايات المتحدة الأميركية قاسم سليماني أبو مهدي المهندسن يجيرفان البارزاني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء