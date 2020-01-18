البراهمي تؤكد إحباط القوات الأمنية مخططاً لاغتيالها

الوقت-أكدت القيادية في التيار الشعبي التونسي مباركة البراهمي أن القوات الأمنية أحبطت مخطّطاً لاغتيالها، مشيرة إلى أن القوى الأمنية أبلغتها بأن هذه المجموعة على ارتباط بتنظيم داعش.

البراهمي قالت إن مخطّط اغتيالها سياسي، ولا سيما أنها معروفة بمناهضتها لداعش الذي اغتال زوجها محمد البراهمي، مشددةً على أن التنظيمات التكفيرية هي أدوات للرجعية والاستعمار وكل ما تقوم به يصب في خانة دعم الصهيونية.

القيادية التونسية لفتت إلى أنه عندما تلتقي مصالح جهات داخلية في تونس مع جهات خارجية فإن ذلك لا يبشر بالخير، آملة ألا تتحول تونس إلى منصة للاعتداء على أي دولة عربية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس ليلاً أنه تم الكشف عن مخطط استهداف البراهمي إثر إلقاء القبض على عنصر إرهابي.

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني قال إنه جرى إعلام البراهمي بهذا المخطط وذلك بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أنه جرى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها.