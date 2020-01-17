الامام الخامنئي: مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاميركية وتحرير فلسطين

الوقت- قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في كلمة باللغة العربية خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة، ان جريمة أميركا في اغتيال القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جرت بصورة جبانة لئيمة. الأميركيون لم يستطيعوا مواجهة القائد سليماني بل اغتالوه بنذالة من الجو.

وأضاف الامام الخامنئي، ان الحرس الإيراني دك بضربة أولية القاعدة الأميركية ويبقى الأساس هو خروج الأميركيين من المنطقة.

وتابع قائد الثورة الاسلامية ان هناك مساع مغرضة لخلق خلافات بين الشعبين الإيراني والعراقي من خلال ضخ اعلامي شيطاني. ان الشعب الايراني شيع الشهداء بمسيرات ميليونية كما فعل الشعب العراقي في عدة مدن.

واشار الامام الخامنئي الى ان اعلام العدو يتهم ايران باثارة حروب بالنيابة وهي فرية كبرى، قائلا، مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاميركية وتحرر فلسطين.

وبين قائد الثورة الاسلامية ان اميركا زرعت الغدة السرطانية في قلب غرب آسيا، قائلا، ان اعداؤنا واعداؤكم يريدون ابادتنا على ايدينا.

وأضاف، ان الاغتيال الصريح للقائد الشجاع ابو مهدي والقائد الكبير سليماني نماذج لهذه الفتن في العراق، قائلا، الاعداء يقولون بكل وقاحة انهم جاءوا الى العراق ولن يغادروه.