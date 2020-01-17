أميركا تبدأ التحرك على شيوخ عشائر العراق لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية

الوقت-كشف مدير مكتب بدر في الانبار غرب العراق قصي الأنباري، الخميس، عن تحركات أميركية مشبوهة خلال اليومين الماضيين على بعض العشائر لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية ضد التواجد الأميركي، معتبرا أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة زيارات واختراقات لمنظومة المجتمع الأنباري.

وقال الأنباري، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجري سلسلة من اللقاءات المتواصلة لإقناع بعض الشيوخ والوجهاء لمنع أبنائهم المشاركة بأي تظاهرات منددة بالتواجد الأمريكي في العراق.

وأضاف أن بعض شيوخ العشائر الذين يجلسون في اربيل والخارج فضلوا الارتماء في احضان المحتل الأمريكي على حساب بلده.

واشار إلى أن أمريكا تجري تحركات مشبوهة مع عدد من شيوخ عشائر الانبار لشق الصف الوطني وإجهاض أي تنديد رافض لتواجدها في المحافظة.