بعد السراج.. حفتر يؤكد المشاركة في مؤتمر برلين

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر الأحد المقبل.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه المشير خليفة حفتر الى أثينا في زيارة مفاجئة، حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية اليوناني نيكون ديندياس، الذي لن تشارك بلاده في هذا المؤتمر بسبب عدم تلقيها دعوةً من ألمانيا. وكانت برلين قد أكدت مشاركة حفتر وفايز السراج في المؤتمر.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكد مشاركة حفتر في مؤتمر برلين، مضيفاً بعد لقائه حفتر أن الأخير ملتزم بوقف إطلاق النار. في وقت أكد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مشاركته في المؤتمر أيضاً.

وحذرت كل من مصر واليونان وإيطاليا من خطورة قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا. جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية المصري مع نظيريه اليوناني والإيطالي، معتبرين أنه سيؤثر في مؤتمر ألمانيا، ويمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

التحذير جاء عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستبدأ بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لتحقيق الاستقرار فيها، وفق تعبيره.

وفي كلمة خلال اجتماع في المجمع الرئاسي في أنقرة، أكد إردوغان عزم بلاده خلال العام الحالي على إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها.