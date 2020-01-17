قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 21 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة

لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة الوقت- يستعد العراق لجمعة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة مع "المحتلّ الأمريكي". كان الأمريكي محتلّاً من العام 2003 حتى العام 2011 عندما خرج تحت وطأة ضربات المقاومة

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش" الوقت- قدم أحد أقرباء الشهيد البطل "أبو مهدي المهندس" تفاصيل كاملة عن حياته الجهادية والثورية وصراعه مع نظام الطاغية "صدام حسين" ومحاربته لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال السنوات الماضية.

الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟ الوقت- يواصل الرئيس المكلّف حسان دياب استعدادته للإعلان عن التشكيلة الحكوميّة وسط مؤشرات إيجابيّة.آخر المعلومات تشير إلى أن التشكيلة ​الحكومة​ شبه جاهزة وهي لا ينقصها سوى اسم أو اسمين، وسط الحديث عن تسهيلات تمت لمهة رئيس الحكومة المكلف ​ ​ أعقبت لقاء مطول عقده أمس مع ممثلي حزب الله وحركة أمل...

مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد الوقت- بالنظر إلى الآثار الإيجابية للسياسة الخارجية المتمثلة في "الصداقة مع الجميع ولا عداء لأحد"، في الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، في ظل الظروف المضطربة في المنطقة والنظام الدولي، يبدو من المرجح أن تكون استراتيجية استمرار الحياد في السياسة الخارجية، موضع إجماع المؤسسات المؤثرة في صنع السياسات.

الهجمات الصاروخية الإيرانية وتأثيرها على قواعد اللعبة الأمريكية في المنطقة الوقت- أكد قائد الحرس الثوري على أن الهجمات الصاروخية الاخيرة الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على القواعد الامريكية استطاعت تغيير قواعد اللعبة في المنطقة

أخبار

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية

الوقت-اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن استغرابه من تصريحات وزير الخارجية الكندي امس الخميس

أميركا تبدأ التحرك على شيوخ عشائر العراق لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية الوقت-كشف مدير مكتب بدر في الانبار غرب العراق قصي الأنباري، الخميس، عن تحركات أميركية مشبوهة

قائد الثورة الاسلامية: دك القاعدة الاميركية من ايام الله الوقت-وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال صلاة الجمعة في مصلى الإمام الخميني

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب الوقت-أدّى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيّ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة

بعد السراج.. حفتر يؤكد المشاركة في مؤتمر برلين الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر الأحد المقبل.

قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عقب انتهاء صلاة الفجر باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين ما أدّى إلى إصابة خمسة فلسطينيين.

محتجّون على تأليف الحكومة يقطعون الطرق في عدد من المناطق اللبنانية الوقت-قطع محتجّون على تأليف الحكومة الطرق اليوم الجمعة في الكثير من المناطق اللبنانية. واستقدم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب الوقت-أدّى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيّ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحد

شهداء وجرحى جرّاء قصف هيئة تحرير الشام حي السكر في حلب الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية بتجدد القصف المدفعي للجيش السوري على مواقع هيئة تحرير الشام في خلصة وخان طومان بريف حلب الجنوبي.

إصابة 11 جنديّاً أميركيّاً بارتجاج دماغيّ في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد الوقت-أعلنت القيادة المركزية الأميركيّة إصابة 11 جندياً أميركياً بارتجاجٍ دماغيّ من جرّاء الهجوم الصاروخيّ

برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة الوقت- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الاربعاء، ان بلاده لن تكون منطلقاً للاعتداء على أي اية دولة مجاورة.

ظريف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء ان مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران.

إيران والدنمارك تبحثان بشان التوتر وزعزعة الامن في الخليج الفارسي الوقت- تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره الدنماركي يب كوفود التوتر وزعزعة الامن في الخليج الفارسي لاسيما دور اميركا وحضورها مع حلفائها الغربيين في المنطقة.

ريابكوف: لا يجب إدخال البرنامج الصاروخي الإيراني في خطة العمل المشتركة الوقت- أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تعتبر إدخال البرنامج الصاروخي الإيراني في خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أن طهران لديها الحق بتطويره لضمان أمنها الخاص.

ظريف: على أميركا ان تتحمل تبعات جريمة اغتيال الفريق سليماني الوقت- أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، ان أميركا باغتيالها القائد قاسم سليماني، اساءت لمشاعر الملايين من الاشخاص في العراق وايران والدول الاخرى في العالم، لذلك على اميركا ان تتحمل تبعات هذه الجريمة.

هيومن رايتس ووتش: تدهور السجل الحقوقي في البحرين الوقت- أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي لهذا العام أن سجل البحرين الحقوقي قد تدهور عام 2019، حيث نفذت الحكومة إعدامات بحق ثلاثة أشخاص، وأدانت المنتقدين لسياستها بسبب تعبيرهم السلمي كما هددت الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحشد الشعبي: سنستهدف داعش ولن نرضى بالقوات الأجنبية

الخارجية الصينية: تعاوننا مع طهران قانوني الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن تعاون بكين الاقتصادي مع طهران يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى.

اغتيالات مشبوهة... وتواصل الاحتجاجات في المناطق العراقية الوقت-تواصلت الاحتجاجات في مناطق عراقية عديدة، وأفادت قنوات عراقية بأن متظاهرين أحرقوا إطارات على جسر السنك في بغداد.

قناة "تيلي سور" ترد على تهديدات غوايدو بإقفالها: سنواصل الوقت-دانت رئيسة قناة "تيلي سور" باتريسيا فيياغاس، اليوم عبر موقع "تويتر" تهديدات زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، بإخراج إشارة المحطة التلفزيونية عن الهواء.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

محتجّون على تأليف الحكومة يقطعون الطرق في عدد من المناطق اللبنانية

بعد السراج.. حفتر يؤكد المشاركة في مؤتمر برلين

أميركا تبدأ التحرك على شيوخ عشائر العراق لمنع مشاركتهم في التظاهرات المليونية

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب

شهداء وجرحى جرّاء قصف هيئة تحرير الشام حي السكر في حلب

إصابة 11 جنديّاً أميركيّاً بارتجاج دماغيّ في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

طهران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب

قائد الثورة الاسلامية: دك القاعدة الاميركية من ايام الله

قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

انتصار عبد المهدي في أربيل.. كابوس ترامب على وشك أن يصبح حقيقة

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تهدد العراق بحرمانه عائدات مبيعات النفط إذا طرد القوات الأميركية

إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري

وزير الدفاع البريطاني: يجب على لندن تقليص اعتمادها العسكري على أميركا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم "عين الأسد"

طرد القوات الأمريكية من العراق.. ما هي الحلول التي ستتبعها بغداد لملء الفراغ؟

واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن

مأساة الطائرة الأوكرانية.. هل كانت البصمة الأمريكية غائبة حقاً عن تلك الحادثة ؟ + صور

اغتيالات مشبوهة... وتواصل الاحتجاجات في المناطق العراقية

لماذا صعّدت "تل أبيب" من أعمالها العدائية ضد جبهة المقاومة في سوريا ؟ + صور

الخارجية الصينية: تعاوننا مع طهران قانوني

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة

الجيش السوري والفصل الأخير من الحرب

اغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

مجموعة الخمس الإسلامية: الإمكانات والقيود

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

زيارة وزير الخارجية الهندي إلى طهران.. هل تكسر هذه الزيارة الجمود التجاري بين البلدين؟

ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا.. ما هي تلك الأسباب وتلك الدوافع؟

الثورة السودانية رهينة العقوبات والمساعدات المالية

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق

ألا تخشى البرازيل أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير؟

أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور

هل ينجح الوزير دياب في مهمّة الحكومة؟

وداعاً قاسم سليماني و ابومهدی المهندس.. البراكين العراقية الثائرة تشارك في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى

الجمعة 21 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى

الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عقب انتهاء صلاة الفجر باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين ما أدّى إلى إصابة خمسة فلسطينيين.

مواضيع ذات صلة

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

منتخب السعودية يطبع مع الكيان الإسرائيلي...ويلقى مصير الإعلامي السعودي محمد سعود في الأقصى!

كيف حوّلت إيران سياسة "الضغط الأقصى" إلى "الفشل الأقصى" لأمريكا؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عقب انتهاء صلاة الفجر باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين ما أدّى إلى إصابة خمسة فلسطينيين.

وأوضحت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن عشرات الجنود من القوات الخاصة وكبار الضباط والشرطة وحرس الحدود، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر باب حطة وباب المغاربة، ولاحقوا المصلين خلال وجودهم في ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة، واعتدوا عليهم بالضرب والدفع وأجبروهم على إخلاء الساحة، وأطلقت القوات الأعيرة المطاطية باتجاههم.

كما ذكرت أن عدداً من الشبان الفلسطينيين تم اعتقالهم.

وانطلقت دعوات شبابية فلسطينية لأداء صلاة فجر اليوم في الأقصى، وأطلقوا على اليوم إسم "جمعة الكرامة"، رداً على الانتهاكات في الأقصى، باقتحاماته اليومية والاعتداء على المصلين وإبعادهم عنه، وامتلأت مساجد الأقصى "القبلي والقديم والرحمة" بالمصلين.

وعقب انتهاء الصلاة جابت مسيرة من مصلى باب الرحمة باتجاه ساحة المسجد القبلي وهتف الشبان خلالها للأقصى والقدس.

 
new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مسجد الأقصى القدس المحتلة فلسطين المحتلة الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء