قوات الاحتلال تعتدي فجراً على المصلين في المسجد الأقصى

الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عقب انتهاء صلاة الفجر باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين ما أدّى إلى إصابة خمسة فلسطينيين.

وأوضحت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن عشرات الجنود من القوات الخاصة وكبار الضباط والشرطة وحرس الحدود، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر باب حطة وباب المغاربة، ولاحقوا المصلين خلال وجودهم في ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة، واعتدوا عليهم بالضرب والدفع وأجبروهم على إخلاء الساحة، وأطلقت القوات الأعيرة المطاطية باتجاههم.

كما ذكرت أن عدداً من الشبان الفلسطينيين تم اعتقالهم.

وانطلقت دعوات شبابية فلسطينية لأداء صلاة فجر اليوم في الأقصى، وأطلقوا على اليوم إسم "جمعة الكرامة"، رداً على الانتهاكات في الأقصى، باقتحاماته اليومية والاعتداء على المصلين وإبعادهم عنه، وامتلأت مساجد الأقصى "القبلي والقديم والرحمة" بالمصلين.

وعقب انتهاء الصلاة جابت مسيرة من مصلى باب الرحمة باتجاه ساحة المسجد القبلي وهتف الشبان خلالها للأقصى والقدس.