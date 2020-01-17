أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب

الوقت-أدّى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيّ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس، تمهيداً لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب سعياً إلى عزله.

وحضر الجلسة 99 من أصل 100 في مجلس الشيوخ، حيث تغيّب الجمهوريّ جيم إينهوف لسبب عائليّ.

اينهوف قال إنه يعتزم العودة إلى واشنطن لتأدية اليمين من دون التسبّب في تأخير إجراءات الإقالة.

وتوقع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ سعياً إلى عزله سريعاً جداً، معتبراً أنّ الاتهامات الموجّهةَ إليه بإساءة استخدام سُلطاته "خُدعة".

ترامب اعتبر في تغريدة له على توتير مساء أمس الخميس، أنّه يتمّ محاكمته "لإجراء اتصال هاتفي مثاليّ!"، بالإشارة إلى الاتصال الذي أجراه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، لإجباره على فتح تحقيق قضائي ضد جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لخوض انتخابات الرئاسة وابنه هانتر،مهدداً بوقف المعونات العسكرية لإجبار أوكرانيا على إجراء التحقيق.

وتلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، أمس الخميس، القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ.

شيف قال إن رئيس الولايات المتحدة، "تمّ اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيراً إلى أنّ الاتهامين اللذين وجههما إليه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر هما "استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس".