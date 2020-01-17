شهداء وجرحى جرّاء قصف هيئة تحرير الشام حي السكر في حلب

الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية بتجدد القصف المدفعي للجيش السوري على مواقع هيئة تحرير الشام في خلصة وخان طومان بريف حلب الجنوبي.

وأفادت مصادر باستشهاد 8 مدنيين وجرح آخرين من جرّاء قصف حي السكر بقذائف هاون أطلقتها هيئة تحرير الشام.

ويستمر في محور ريف إدلب الشرقي تقدم الجيش السوري تحت غطاء جوي كثيف.

وفي عمق مناطق "إمارة القوقاز" سجل الجيش السوري تقدماً جديداً بعد سيطرته على بلدة "خطرة" وتلها الاستراتيجي وبلدة أبو جريف، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي هيئة تحرير الشام وأجناد في ريف إدلب الشرقي.

السيطرة جاءت بعد ساعات من سيطرة الجيش على بلدتي نوحية شرقية وغربية في الريف الجنوبي الشرقي للمدينة وتطهيرها، وبدأت وحداته بتحصين مواقعها داخل البلدتين والتل وتدمير عدد كبير من عربات المسلحين، ومقتل وإصابة أكثر من ثلاثين منهم.

ويأتي استئناف العمل العسكري رداً على خرق المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة المجموعات المسلحة مهاجمة مواقع الجيش السوري خلال الساعات الماضية وتحدث مصدر ميداني أن التمهيد الناري مستمر باتجاه محاور أخرى، للسيطرة على مزيد من القرى والبلدات خلال الساعات القليلة القادمة.

وتعتبر منطقة أبو الظهور في ريف إدلب المعقل الأساسي للمقاتلين القوقاز الذين استقدموا إلى سوريا مع عائلاتهم في عام 2011، وسعوا إلى إقامة إمارتهم فيها بعد سيطرتهم على المنطقة ومطارها العسكري مطلع عام 2016 وارتكابهم مجازر بشعة بحق حامية المطار وسكان القرى والعشائر المحيطة به، واتخذ المسلحون القوقاز يومها من المطار مقراً قيادياً لقواتهم التي تقدر أعدادها بالآلاف، ومن البلدات القرى المحيطة مستوطنات لهم ولعائلاتهم، وذلك قبل تحريره على أيدي الجيش السوري وحلفائه مطلع العام 2018.