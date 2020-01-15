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  الأربعاء 19 جمادي الاول 1441

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أخبار

ظريف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران

الأربعاء 19 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
ظريف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران
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الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء ان مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران.

وأضاف ظريف في تغريدته : ان رد فعل الدول الأوروبية الثلاث على انتهاك الولايات المتحدة الاتفاق النووي، كان وقف التجارة مع إيران والاستثمار فيها  الى جانب حظر النفط الإيراني . 

وأكد: لقد قلت في مؤتمر رايسينيا الدولي للحوار 2020،  إنه من المحزن أن يتخلى أكبر اقتصاد في العالم عن التزاماته بفعل البلطجة.

وقال : ان مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على الدول الاوروبية الثلاث وليس على ايران .

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ظريف الاتفاق النووي الترويكا الاوروبية

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