ظريف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران

الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء ان مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الترويكا الأوروبية وليس على إيران.

وأضاف ظريف في تغريدته : ان رد فعل الدول الأوروبية الثلاث على انتهاك الولايات المتحدة الاتفاق النووي، كان وقف التجارة مع إيران والاستثمار فيها الى جانب حظر النفط الإيراني .

وأكد: لقد قلت في مؤتمر رايسينيا الدولي للحوار 2020، إنه من المحزن أن يتخلى أكبر اقتصاد في العالم عن التزاماته بفعل البلطجة.

وقال : ان مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على الدول الاوروبية الثلاث وليس على ايران .