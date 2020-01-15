إيران والدنمارك تبحثان بشان التوتر وزعزعة الامن في الخليج الفارسي

الوقت- تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره الدنماركي يب كوفود التوتر وزعزعة الامن في الخليج الفارسي لاسيما دور اميركا وحضورها مع حلفائها الغربيين في المنطقة.

كما تباحث ظريف وكوفود، خلال لقائهما اليوم الاربعاء على هامش منتدى " رايسينا" للحوار في الهند، حول أحدث التطورات على صعيد الاتفاق النووي وعدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم في الاتفاق والخوف من اميركا وكذلك المواضيع ذات الرغبة المشتركة.

وعلى هامش الملتقى المذكور التقى ظريف ايضا برئيس وزراء الهند ونظيريه الروسي والاستوني ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المانيا ومستشاري الامن القومي في افغانستان والهند.