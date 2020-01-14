لماذا تسعى أنقرة جاهدة للحفاظ على محور الإخوان شمال إفريقيا؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 19 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش" الوقت- قدم أحد أقرباء الشهيد البطل "أبو مهدي المهندس" تفاصيل كاملة عن حياته الجهادية والثورية وصراعه مع نظام الطاغية "صدام حسين" ومحاربته لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال السنوات الماضية.

الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟ الوقت- يواصل الرئيس المكلّف حسان دياب استعدادته للإعلان عن التشكيلة الحكوميّة وسط مؤشرات إيجابيّة.آخر المعلومات تشير إلى أن التشكيلة ​الحكومة​ شبه جاهزة وهي لا ينقصها سوى اسم أو اسمين، وسط الحديث عن تسهيلات تمت لمهة رئيس الحكومة المكلف ​ ​ أعقبت لقاء مطول عقده أمس مع ممثلي حزب الله وحركة أمل...

مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد الوقت- بالنظر إلى الآثار الإيجابية للسياسة الخارجية المتمثلة في "الصداقة مع الجميع ولا عداء لأحد"، في الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، في ظل الظروف المضطربة في المنطقة والنظام الدولي، يبدو من المرجح أن تكون استراتيجية استمرار الحياد في السياسة الخارجية، موضع إجماع المؤسسات المؤثرة في صنع السياسات.

الهجمات الصاروخية الإيرانية وتأثيرها على قواعد اللعبة الأمريكية في المنطقة الوقت- أكد قائد الحرس الثوري على أن الهجمات الصاروخية الاخيرة الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على القواعد الامريكية استطاعت تغيير قواعد اللعبة في المنطقة

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة الوقت- بعد مضي أكثر من أربع وعشرين ساعة على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق، كانت الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء الضربة من بين الموضوعات التي أثارت اهتمام الناس ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبالطبع يحمل هذا الموضوع نقطة مهمة في طياته، وهي ان الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الايراني ، وحتى الخبراء الأجانب يجزمون بدقة وقوة الصواريخ الإيرانية ، ولكن وبالنظر إلى أن القوات المسلحة والرئيس الأمريكي قد أعلنوا أنه لا يوجد أي أميركيين قد أصيبوا في هذا الهجوم ، فالسؤال المهم هو لماذا لم يثبت الجيش أو الحكومة الأمريكية هذا الادعاء عملاً علنًا من خلال دعوتهم لوسائل الإعلام يوم الأربعاء؟.

أخبار

الحشد الشعبي: سنستهدف داعش ولن نرضى بالقوات الأجنبية

الحشد الشعبي: سنستهدف داعش ولن نرضى بالقوات الأجنبية

الخارجية الصينية: تعاوننا مع طهران قانوني الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن تعاون بكين الاقتصادي مع طهران يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى.

اغتيالات مشبوهة... وتواصل الاحتجاجات في المناطق العراقية الوقت-تواصلت الاحتجاجات في مناطق عراقية عديدة، وأفادت قنوات عراقية بأن متظاهرين أحرقوا إطارات على جسر السنك في بغداد.

قناة "تيلي سور" ترد على تهديدات غوايدو بإقفالها: سنواصل الوقت-دانت رئيسة قناة "تيلي سور" باتريسيا فيياغاس، اليوم عبر موقع "تويتر" تهديدات زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، بإخراج إشارة المحطة التلفزيونية عن الهواء.

اجتماع ثلاثي في موسكو ودمشق تطالب تركيا بالانسحاب الفوري والكامل من أراضيها الوقت-طالب الجانب السوري في اجتماع ثلاثي "سوري روسي تركي" في موسكو اليوم الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة سور

الوجود الأميركي في العراق محور مباحثات الصدر مع قادة في فصائل المقاومة الوقت-عقد اجتماع بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وقادة عدد من فصائل المقاومة العراقية.

حكومة الوفاق الليبية توافق على الهدنة والمشير حفتر يتمهّل للغد الوقت- وقّع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على وثيقة ختامية لمباحثات موسكو بين الأطراف الليبية المتنازعة، في حين طلب المشير خليفة حفتر وقتاً إضافياً لدراستها.

لاريجاني لرئيس الوزراء السوري: الاغتيال الاميركي الاجرامي ضاعف من قوة المقاومة الوقت- أكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاثنين، ان الاغتيال الاميركي الاجرامي أدى الى مضاعفة قوة المقاومة.

زيادة صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الاميركي الوقت- كشفت بيانات حديثة، عن تزايد صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الأميركي المفروض على ايران، منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.

وزير الدفاع الايراني: نقف مع سوريا في مرحلة اعادة الاعمار كدعمنا لها اثناء الحرب الوقت- أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب سوريا في مرحلة إعادة الاعمار كما وقفت معها في مرحلة الحرب على الارهاب وتعد مساعدتها يصب في سياق الشعوربالمسؤولية العقيدية ودعم الاستقرار في المنطقة.

توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني! الوقت-قامت قوى الامن الداخلي الايرانية بتوقيف السفير البريطاني بطهران مؤقتا مساء أمس السبت بعد حضوره في تجمع غير قانوني امام جامعة "امير كبير" متسترا بصفة مجرد شخص اجنبي.

دخول وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ بناء على إتفاق بين موسكو وأنقرة الوقت-دخل وقف إطلاق النار في إدلب شمال سوريا حيز التنفيذ بناء على اتفاق بين موسكو وأنقرة. وأفاد مراسل الميادين بأن هدوءاً حذراً يسود المنطقة.

وزير الدفاع البريطاني: يجب على لندن تقليص اعتمادها العسكري على أميركا الوقت-قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية،

قناة أميركية تكشف أن فرقة من القوات الخاصة الأميركية كانت تتبع موكب سليماني قبل اغتياله الوقت-كشفت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن عناصر في القوات الخاصة الأميركية كانوا يتتبعون موكب الفريق قاسم

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تهدد العراق بحرمانه عائدات مبيعات النفط إذا طرد القوات الأميركية الوقت-كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين عراقيين، أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت

جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإيراني لبحث تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية الوقت-أعلنت الخارجية الإيرانية تأليف لجنة خاصة لمتابعة القضايا المتعلقة بضحايا الطائرة الأوكرانية وتوجيه كل ممثلياتها في الخارج لمتابعة القضية

ممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس: لن نسمح بالانتقام من الحرس بسبب خطأ عسكري الوقت-ذكر بيان لممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس التابع لحرس الثورة حول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية

مسؤول روسي: أمريكا تتحمل جزءا من مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية الوقت- صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن واشنطن تعتبر مسؤولة إلى حد ما عن المأساة التي تعرضت لها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، حيث تم خلق جو متوتر نتيجة للأعمال الأمريكية في الشرق الأوسط.

حاجي زاده: نتقبل كافة المسؤولية بسقوط الطائرة الاوكرانية الوقت- قال قائد قوة الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد حاجي زاده إننا نتقبل كافة المسؤولية في سقوط الطائرة الاوكرانية وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشان...

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان الوقت-أصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

العلاقات بين الرياض ومسقط في عهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل

الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟

خطة تشکيل حلف "ناتومي".. الأهداف والتوقعات

لماذا تسعى أنقرة جاهدة للحفاظ على محور الإخوان شمال إفريقيا؟

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

صور فضائية تكشف أضرار القصف الإيراني على "عين الأسد"

مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد

توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني!

هنية وفوضى المضايقات العربية

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن

تشييع مهيب للشهيد "أبو مهدي المهندس".. العراقيون يتعهّدون بالانتقام لدماء الشهداء+ صور

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تهدد العراق بحرمانه عائدات مبيعات النفط إذا طرد القوات الأميركية

إسبر: 11 صاروخاً أصابت "عين الأسد"... وطهران: دمرنا أكبر منظومة رصد

طرد القوات الأمريكية من العراق.. ما هي الحلول التي ستتبعها بغداد لملء الفراغ؟

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا

تأثير بوتين على تحوّل نهج تركيا النسبي في ليبيا

الأسير السوري المحرر صدقي المقت: الجولان سيتحرر كما تحررت انا!

مأساة الطائرة الأوكرانية.. هل كانت البصمة الأمريكية غائبة حقاً عن تلك الحادثة ؟ + صور

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف

ما مدى أهمية "جمعية البرلمانات الآسيوية" بالنسبة لإيران؟

هل ينجح الوزير دياب في مهمّة الحكومة؟

طرد أمريكا من قاعدة إنجرليك.. نهاية التحالف التركي الغربي

هجوم أسد مسجون على حارس أثناء إطعامه

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور

مجموعة الخمس الإسلامية: الإمكانات والقيود

ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا.. ما هي تلك الأسباب وتلك الدوافع؟

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

الثورة السودانية رهينة العقوبات والمساعدات المالية

ألا تخشى البرازيل أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير؟

الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟

النتائج والآثار الاستراتيجية لنشر منظومة "باور 373" في سوريا

اقتلاع آخر القواعد من بين فكي الارهابيين؛ ما هي الاسباب التي أدت إلى انهيار الجماعات الارهابية؟ + خريطة ميدانية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

لماذا تسعى أنقرة جاهدة للحفاظ على محور الإخوان شمال إفريقيا؟

الأربعاء 19 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
لماذا تسعى أنقرة جاهدة للحفاظ على محور الإخوان شمال إفريقيا؟

مواضيع ذات صلة

مسار الحرب في ليبيا بعد التدخل التركي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- استضافت العاصمة التركية خلال الايام القليلة الماضية عددا من المسؤولين والقادة التونسيين والليبيين، مما يشير إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لا يزال يسعى بنشاط كبير للعب دور مهم في منطقة شمال إفريقيا وفي هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن "فايز السراج"، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل إلى العاصمة التركية أنقرة يوم أمس الاحد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، وهذه الزيارة تُعد الثانية من نوعها التي يقوم بها هذا المسؤول الليبي إلى تركيا في أقل من شهر. يذكر أن "السراج" كان قد زار العاصمة أنقرة في أواخر شهر ديسمبر الماضي لتوقيع اتفاقية مشتركة مع الرئيس التركي "أردوغان"، والتي بموجبها سعت أنقرة وطرابلس إلى فتح آفاق التعاون المشترك بينهما في منطقة البحر الابيض المتوسط.

وفي سياق متصل، ذكرت بعض المصادر الإخبارية بأنه قبل يوم واحد من زيارة "فايز السراج" لتركيا، التقى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" برئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" في إسطنبول ويقال إن ذلك الاجتماع عقد وسط تكتم شديد وسري وفي هذا الصدد، ذهبت الكثير من الترجيحات إلى أن الغنوشي هرع إلى أردوغان لتلقي التعليمات لإخراج حركة النهضة من مأزق سقوط الحكومة، ولاستلام توجيهات المرحلة المقبلة، وللتنسيق حول الوضع في ليبيا بعد الصفعة التونسية برفض الرئيس قيس سعيد طلب تركيا السماح لقواتها بالعبور إلى ليبيا. الزيارة قوبلت بانتقادات شديدة من الأوساط السياسية والشعبية التي اعتبرت "الغنوشي" خائنا للمسؤولية الوطنية ولموقع رئاسة البرلمان ومنتهكا لاستقلالية السيادة الوطنية، وأن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا.

"اسطنبول" بدلاً من "أنقرة"

ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن الرئيس التركي "أردوغان" استضاف خلال الايام القليلة الماضية عدداً من المسؤولين الليبيين والتونسيين في مدنية اسطنبول الساحلية بدلاً من العاصمة التركية "أنقرة" وهذا الامر أثار انتباه العديد من الخبراء السياسيين الذين تساءلوا لماذا قامت السلطات التركية بهذه الخطوة التي تبدو غريبة. صحيح أن مدينة "إسطنبول" كانت هي العاصمة التاريخية للدولة العثمانية، لكن عاصمة تركيا اليوم هي "أنقرة"، ولطالما استضاف الرئيس التركي "أردوغان" كان خلال السنوات الماضية العديد من المسؤولين السياسيين وقادة الدول في مدينة أنقرة التي تعتبر العاصمة السياسية للبلاد، لكن استضافت الرئيس "أردوغان" بكبار المسؤولين الليبيين والتونسيين في مدينة اسطنبول التي تعتبر المدينة التاريخية، والعاصمة القديمة للإمبراطورية العثمانية، حملت في طياتها العديد من الرسائل التي أراد "أردوغان" إيصالها إلى عدد من دول المنطقة.

"أردوغان" والتحركات الإخوانية في منطقة شمال إفريقيا

ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن "فايز السراج"، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تسيطر فقط على الجزء الغربي من ليبيا ومقرها في طرابلس، قد تولى منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المستقلة المدعومة من الأمم المتحدة في عام 2015 إبان سقوط الزعيم الليبي السابق "معمر القذافي"، ولكن النقطة المهمة هنا تتمثل في أن شريحة كبيرة من المؤيدين لـ"فايز السراج" هي جماعة إسلامية ومسلحة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وهنا تجدر الاشارة إلى أن الإمارات ومصر اللتين تقدمان الكثير من الدعم للقطب المعارض لـ"فايز السراج" في مناطق شرق ليبيا بقيادة اللواء "حفتر" قائد الجيش الوطني الليبي، تعارضان بشدة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي سياق متصل لفتت تلك المصادر الاخبارية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تمكنت من تولي السلطة في عدد من البلدان الواقعة في منطقة شمال إفريقيا ولا سيما في ليبيا وتونس، حيث تمكن "راشد الغنوشي"، زعيم جماعة الإخوان المسلمين في حزب النهضة من الفوز برئاسة البرلمان التونسي في نوفمبر 2019 عقب حصوله على أغلبية الاصوات وبالطبع، تمكن حزب النهضة التونسي بالفوز بمنصب رئاسة الجمهورية عقب إندلاع ثورة الياسمين في عام 2010 والإطاحة بـ"بن علي" من كرسي الحكم ولهذا يرى العديد من الخبراء السياسيين بأن الإسلاميين الإخوان تمكنوا خلال الفترة الماضية من السيطرة على منطقة شمال إفريقيا وهذا الامر شجع الجانب التركي على المضي قدما وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع تلك الدول الشمال إفريقية.

أهمية منطقة شمال إفريقيا لـ"أردوغان"

لقد نجحت الجماعات الإسلامية الموجودة حاليًا في تونس وفي أجزاء من ليبيا خلال الفترة الماضية من تولي العديد من المقاعد القيادية والحساسة في تلك البلدان. وعلى الرغم من أن الإسلاميين في تونس تمكنوا من الفوز برئاسة البرلمان، إلا أنهم في ليبيا اقتصرت سلطتهم على رئاسة حكومة الوفاق الوطنية بقيادة "فايز السراج" التي تسيطر على الجزء الغربي من البلاد ، وما تبقى من الاراضي الليبية لا تزال تحت سيطرة المعارض الشرس اللواء "حفتر" الذي يتلقى الكثير من الدعم المالي والعسكري من الإمارات، وروسيا ومصر.

ونظرا لكل ما سبق ذكره، فلقد وافق البرلمان التركي على ارسال العديد من الجنود الاتراك إلى ليبيا، وبالفعل وقع "فايز السراج" اتفاقية تعاون بحرية مع الرئيس "أردوغان" خلال زيارته السابقة إلى تركيا. وهنا تجدر الاشارة إلى أن الوجود العسكري التركي في منطقة شمال إفريقيا لن يصب أبداً في مصلحة تركيا وذلك لأن الاحزاب العلمانية تمكنت من الفوز بالسلطة في مصر والمغرب والسودان وهذه الاحزاب تعارض بشدة نشاط جماعة الإخوان المسلمين التي تتلقى الكثير من الدعم المالي والعسكري من تركيا ويعتبرونها أنها جماعة إرهابية ومن هذا المنطلق، ترى أنقرة أن تقوية الإسلاميين في تونس وليبيا هي الفرصة الوحيدة المتبقية لهم للسيطرة على منطقة شمال إفريقيا ولهذا فلقد قدمت الحكومة التركية الكثير من الدعم لتلك الجماعة، خاصة وأن جميع الخطط التركية التي نسجت خيوطها في العديد من بلدان المنطقة قد فشلت ولا سيما في سوريا وهكذا ومع فشل خطط "أردوغان" للإطاحة بالحكومة السورية في دمشق، يبذل هذا الرئيس التركي في وقتنا الحالي قصارى جهده للحفاظ على مكانته في تلك الدولتين المتبقيتين له في شمال إفريقيا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

زيارة الاخوان المسلمين اردوغان خطط مؤامرات السلطة شمال افريقيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء