الخارجية الصينية: تعاوننا مع طهران قانوني

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن تعاون بكين الاقتصادي مع طهران يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي، تعليقاً على العقوبات الأميركية ضد إيران إنه "لطالما نفذت الصين وإيران تعاوناً متبادل المنفعة لسنوات طويلة في جميع المجالات، وفق إطار القانون الدولي، وهي قانونية ولا تقوّض مصالح الدول الثالثة، ويجب احترام هذا الأمر".

وتابع قائلاً "نحثّ الولايات المتحدة على أن توقف فوراً إجراءاتها الخاطئة في شكل عقوبات على الشركات الصينية"، مؤكداً أن الموقف المبدئي للجانب الصيني بشأن هذه القضية واضح وصريح.

في السياق عينه، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "لقد عارضنا تباعاً العقوبات الأحادية وما يسمى بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية".

ورأى أن استمرار الفرض والتهديد بالعقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل المشكلة. كما أشار إلى أن الصين تؤيد تسوية التناقضات والخلافات بين الدول من خلال الحوار والمفاوضات.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفين منوتشين، أعلن عن فرض عقوبات ضد 8 من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى لمسؤوليتهم عن الضربات الصاروخية ضد القواعد العسكرية الأميركية في العراق وكذلك على 17 شركة من منتجي الصلب في إيران.