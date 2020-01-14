اغتيالات مشبوهة... وتواصل الاحتجاجات في المناطق العراقية

الوقت-تواصلت الاحتجاجات في مناطق عراقية عديدة، وأفادت قنوات عراقية بأن متظاهرين أحرقوا إطارات على جسر السنك في بغداد.

وكان قد قتل متظاهر على يد مجموعة مجهولة في محافظة ذي قار جنوب العراق، وفق ما أفادت به مصادر أمنية عراقية، كما قتل متظاهر آخر في البصرة هذا وأغلق محتجون شارع مطار النجف الدولي وجسر الصدرين وسط محافظة النجف بالإطارات المشتعلة.

وكانت قد وقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء

وشهد حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العاصمة بغداد وقوع اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين.

وكان متظاهرون قد عمدوا إلى حرق المكتب الإعلامي لمنظمة بدر في كربلاء مستخدمين قنابل المولوتوف.