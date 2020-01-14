اجتماع ثلاثي في موسكو ودمشق تطالب تركيا بالانسحاب الفوري والكامل من أراضيها

الوقت-طالب الجانب السوري في اجتماع ثلاثي "سوري روسي تركي" في موسكو اليوم الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.

ودعا الجانب السوري ممثلاً برئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك الجانب التركي الذي مثله رئيس جهاز المخابرات حقان فيدان، إلى ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب الموقّع في 17 أيلول/ سبتمبر 2018 وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب-حماة.

وشدد مملوك على أن الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة.