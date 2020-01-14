اجتماع ثلاثي في موسكو ودمشق تطالب تركيا بالانسحاب الفوري والكامل من أراضيها

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  الثلاثاء 18 جمادي الاول 1441

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مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد

مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد الوقت- بالنظر إلى الآثار الإيجابية للسياسة الخارجية المتمثلة في "الصداقة مع الجميع ولا عداء لأحد"، في الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، في ظل الظروف المضطربة في المنطقة والنظام الدولي، يبدو من المرجح أن تكون استراتيجية استمرار الحياد في السياسة الخارجية، موضع إجماع المؤسسات المؤثرة في صنع السياسات.

الهجمات الصاروخية الإيرانية وتأثيرها على قواعد اللعبة الأمريكية في المنطقة الوقت- أكد قائد الحرس الثوري على أن الهجمات الصاروخية الاخيرة الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على القواعد الامريكية استطاعت تغيير قواعد اللعبة في المنطقة

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة الوقت- بعد مضي أكثر من أربع وعشرين ساعة على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق، كانت الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء الضربة من بين الموضوعات التي أثارت اهتمام الناس ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبالطبع يحمل هذا الموضوع نقطة مهمة في طياته، وهي ان الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الايراني ، وحتى الخبراء الأجانب يجزمون بدقة وقوة الصواريخ الإيرانية ، ولكن وبالنظر إلى أن القوات المسلحة والرئيس الأمريكي قد أعلنوا أنه لا يوجد أي أميركيين قد أصيبوا في هذا الهجوم ، فالسؤال المهم هو لماذا لم يثبت الجيش أو الحكومة الأمريكية هذا الادعاء عملاً علنًا من خلال دعوتهم لوسائل الإعلام يوم الأربعاء؟.

هنية وفوضى المضايقات العربية الوقت- ماذا كانت تتوقع الدول العربية المناهضة لحركات المقاومة والتي اعترضت على زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المُقاومة الإسلاميّة "حماس"، اسماعيل هنية، إلى ايران لحضور مراسم تشييع الشهيد القائد قاسم ...

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة سيکون لهذا الهجوم الانتقامي والمشروع، الذي يعد ثأراً وطنيًا وجاء بطلب ثمانين مليون إيراني، آثار ونتائج خطيرة وحاسمة علی تطورات المنطقة بأسرها.

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الحشد الشعبي: سنستهدف داعش ولن نرضى بالقوات الأجنبية

الحشد الشعبي: سنستهدف داعش ولن نرضى بالقوات الأجنبية

الخارجية الصينية: تعاوننا مع طهران قانوني الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن تعاون بكين الاقتصادي مع طهران يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى.

اغتيالات مشبوهة... وتواصل الاحتجاجات في المناطق العراقية الوقت-تواصلت الاحتجاجات في مناطق عراقية عديدة، وأفادت قنوات عراقية بأن متظاهرين أحرقوا إطارات على جسر السنك في بغداد.

قناة "تيلي سور" ترد على تهديدات غوايدو بإقفالها: سنواصل الوقت-دانت رئيسة قناة "تيلي سور" باتريسيا فيياغاس، اليوم عبر موقع "تويتر" تهديدات زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، بإخراج إشارة المحطة التلفزيونية عن الهواء.

اجتماع ثلاثي في موسكو ودمشق تطالب تركيا بالانسحاب الفوري والكامل من أراضيها الوقت-طالب الجانب السوري في اجتماع ثلاثي "سوري روسي تركي" في موسكو اليوم الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة سور

الوجود الأميركي في العراق محور مباحثات الصدر مع قادة في فصائل المقاومة الوقت-عقد اجتماع بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وقادة عدد من فصائل المقاومة العراقية.

حكومة الوفاق الليبية توافق على الهدنة والمشير حفتر يتمهّل للغد الوقت- وقّع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على وثيقة ختامية لمباحثات موسكو بين الأطراف الليبية المتنازعة، في حين طلب المشير خليفة حفتر وقتاً إضافياً لدراستها.

لاريجاني لرئيس الوزراء السوري: الاغتيال الاميركي الاجرامي ضاعف من قوة المقاومة الوقت- أكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاثنين، ان الاغتيال الاميركي الاجرامي أدى الى مضاعفة قوة المقاومة.

زيادة صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الاميركي الوقت- كشفت بيانات حديثة، عن تزايد صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الأميركي المفروض على ايران، منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.

وزير الدفاع الايراني: نقف مع سوريا في مرحلة اعادة الاعمار كدعمنا لها اثناء الحرب الوقت- أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب سوريا في مرحلة إعادة الاعمار كما وقفت معها في مرحلة الحرب على الارهاب وتعد مساعدتها يصب في سياق الشعوربالمسؤولية العقيدية ودعم الاستقرار في المنطقة.

توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني! الوقت-قامت قوى الامن الداخلي الايرانية بتوقيف السفير البريطاني بطهران مؤقتا مساء أمس السبت بعد حضوره في تجمع غير قانوني امام جامعة "امير كبير" متسترا بصفة مجرد شخص اجنبي.

دخول وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ بناء على إتفاق بين موسكو وأنقرة الوقت-دخل وقف إطلاق النار في إدلب شمال سوريا حيز التنفيذ بناء على اتفاق بين موسكو وأنقرة. وأفاد مراسل الميادين بأن هدوءاً حذراً يسود المنطقة.

وزير الدفاع البريطاني: يجب على لندن تقليص اعتمادها العسكري على أميركا الوقت-قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية،

قناة أميركية تكشف أن فرقة من القوات الخاصة الأميركية كانت تتبع موكب سليماني قبل اغتياله الوقت-كشفت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن عناصر في القوات الخاصة الأميركية كانوا يتتبعون موكب الفريق قاسم

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تهدد العراق بحرمانه عائدات مبيعات النفط إذا طرد القوات الأميركية الوقت-كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين عراقيين، أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت

جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإيراني لبحث تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية الوقت-أعلنت الخارجية الإيرانية تأليف لجنة خاصة لمتابعة القضايا المتعلقة بضحايا الطائرة الأوكرانية وتوجيه كل ممثلياتها في الخارج لمتابعة القضية

ممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس: لن نسمح بالانتقام من الحرس بسبب خطأ عسكري الوقت-ذكر بيان لممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس التابع لحرس الثورة حول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية

مسؤول روسي: أمريكا تتحمل جزءا من مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية الوقت- صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن واشنطن تعتبر مسؤولة إلى حد ما عن المأساة التي تعرضت لها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، حيث تم خلق جو متوتر نتيجة للأعمال الأمريكية في الشرق الأوسط.

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وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان الوقت-أصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

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أخبار

اجتماع ثلاثي في موسكو ودمشق تطالب تركيا بالانسحاب الفوري والكامل من أراضيها

الثلاثاء 18 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
اجتماع ثلاثي في موسكو ودمشق تطالب تركيا بالانسحاب الفوري والكامل من أراضيها

اجتماع ثلاثي في موسكو ودمشق تطالب تركيا بالانسحاب الفوري والكامل من أراضيها

الوقت-طالب الجانب السوري في اجتماع ثلاثي "سوري روسي تركي" في موسكو اليوم الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة سور

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الوقت-طالب الجانب السوري في اجتماع ثلاثي "سوري روسي تركي" في موسكو اليوم الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.

ودعا الجانب السوري ممثلاً برئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك الجانب التركي الذي مثله رئيس جهاز المخابرات حقان فيدان، إلى ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب الموقّع في 17 أيلول/ سبتمبر 2018 وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب-حماة.

وشدد مملوك على أن الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة.

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