الوجود الأميركي في العراق محور مباحثات الصدر مع قادة في فصائل المقاومة

الوقت-عقد اجتماع بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وقادة عدد من فصائل المقاومة العراقية.

وضم الاجتماع الذي عقد في مدينة "قم" الإيرانية أمين حركة النجباء الأمين العام للحركة أكرم الكعبي، والأمين العام لكتائب سيد الشهداء وشقيق الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وأفادت قنوات عراقية أن البارز في اجتماع المقاومة العراقية هو حضور ليث الخزعلي المعاون الجهادي لقيس الخزعلي الذي ادرجته واشنطن على قوائم الإرهاب.

وأوضحت أن وجود الصدر في إيران هو "بسبب تحذير بوجود مخاطر على حياته كان وافاه بها الشهيد سليماني".

وعلم بأن الاجتماع ناقش بعض المسائل المهمة المتعلقة بوجود الاحتلال الأميركي في العراق.