لاريجاني لرئيس الوزراء السوري: الاغتيال الاميركي الاجرامي ضاعف من قوة المقاومة

الوقت- أكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاثنين، ان الاغتيال الاميركي الاجرامي أدى الى مضاعفة قوة المقاومة.

ولدى استقباله رئيس الوزراء السوري، عماد الخميس، الاثنين، وصف علي لاريجاني العلاقات بين ايران وسوريا بالاستراتيجية على الدوام، قائلا: يسرنا اننا تجاوزنا المراحل الصعبة.

وأعرب لاريجاني عن شكره وتقديره لبرقيات التعازي والمواساة التي بعثها المسؤولون السوريون باستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني، وقال: ان هدف الاميركان من اغتيال القائد سليماني كان للحيلولة دون ازدياد قوة المقاومة في المنطقة، وخاصة بعد الانتصارات في سوريا تعززت هذه الفكرة لديهم، فكان هدفهم هو الحد من سرعة تطورها، وبالطبع فإنهم كانوا مخطئين، لأن حادث الاغتيال تحول الى قضية دولي هامة، وتندم ترامب من فعلته، خاصة انه لم يكن يظن ان هذا الاجراء سيرافقه هكذا تبعات مثيرة للندم.