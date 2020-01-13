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  الإثنين 17 جمادي الاول 1441

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توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني! الوقت-قامت قوى الامن الداخلي الايرانية بتوقيف السفير البريطاني بطهران مؤقتا مساء أمس السبت بعد حضوره في تجمع غير قانوني امام جامعة "امير كبير" متسترا بصفة مجرد شخص اجنبي.

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أخبار

زيادة صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الاميركي

الإثنين 17 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
زيادة صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الاميركي
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الوقت- كشفت بيانات حديثة، عن تزايد صادرات الإمارات إلى إيران رغم الحظر الأميركي المفروض على ايران، منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الكوري للتجارة الدولية، والمركز الفرعي للوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار في طهران، ارتفاع صادرات الإمارات إلى إيران بنسبة 16.8 في المئة.

ويصل عدد الشركات الإيرانية المسجلة في الإمارات إلى قرابة 8 آلاف شركة، وعدد التجار يصل إلى 8200 شخص، بحسب تحقيق لصحيفة "فرهيختغان" الإيرانية المحافظة، نشرته في وقت سابق.

وأوضحت البيانات أن صادرات روسيا قفزت بنسبة 36.9 في المائة، في الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر.

ورغم تراجع صادرات الصين إلى إيران بنسبة 38.8 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أنها لا تزال في صدارة قائمة الدول المصدرة لإيران، وفق البيانات التي أوردتها وكالة يونهاب الكورية، الأحد.

وبحسب البيانات الكورية، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران بنسبة 90 في المئة، على أساس سنوي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، متأثرة بالحظر الأميركي .

وأوضحت أن قيمة الصادرات الكورية الجنوبية إلى إيران، في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تراجعت إلى 259 مليون دولار.

وهبطت كوريا الجنوبية إلى المرتبة 14 في قائمة الدول المصدرة إلى إيران، مسجلة أكبر تراجع بين الدول العشرين الأولى المصدرة للسوق الإيرانية.
كما شهدت ألمانيا وإيطاليا وهولندا تراجعا حادا بنسب 49.1 بالمئة و51.6 بالمئة و43.2 بالمئة على التوالي.

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