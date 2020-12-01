دخول وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ بناء على إتفاق بين موسكو وأنقرة

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  الأحد 16 جمادي الاول 1441

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محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة الوقت- بعد مضي أكثر من أربع وعشرين ساعة على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق، كانت الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء الضربة من بين الموضوعات التي أثارت اهتمام الناس ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبالطبع يحمل هذا الموضوع نقطة مهمة في طياته، وهي ان الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الايراني ، وحتى الخبراء الأجانب يجزمون بدقة وقوة الصواريخ الإيرانية ، ولكن وبالنظر إلى أن القوات المسلحة والرئيس الأمريكي قد أعلنوا أنه لا يوجد أي أميركيين قد أصيبوا في هذا الهجوم ، فالسؤال المهم هو لماذا لم يثبت الجيش أو الحكومة الأمريكية هذا الادعاء عملاً علنًا من خلال دعوتهم لوسائل الإعلام يوم الأربعاء؟.

هنية وفوضى المضايقات العربية الوقت- ماذا كانت تتوقع الدول العربية المناهضة لحركات المقاومة والتي اعترضت على زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المُقاومة الإسلاميّة "حماس"، اسماعيل هنية، إلى ايران لحضور مراسم تشييع الشهيد القائد قاسم ...

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة سيکون لهذا الهجوم الانتقامي والمشروع، الذي يعد ثأراً وطنيًا وجاء بطلب ثمانين مليون إيراني، آثار ونتائج خطيرة وحاسمة علی تطورات المنطقة بأسرها.

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو الوقت- في الساعات الاولى من فجر يومنا هذا، شنت قوات الحرس الثوري الإيرانية هجومًا صاروخيًا هو الاول من نوعه على قاعدة "عين الأسد"، التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية...

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق الوقت- وافق البرلمان العراقي خلال اجتماع طارئ حضره 173 من أصل 329 نائبا برئاسة محمد الحلبوسي في 5 كانون الثاني (يناير) 2020 ، على مشروع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق. وجاء المشروع الذي يهدف أصلاً إلى طرد القوات الأمريكية من العراق...

أخبار

توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني!

توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني!

الوقت-قامت قوى الامن الداخلي الايرانية بتوقيف السفير البريطاني بطهران مؤقتا مساء أمس السبت بعد حضوره في تجمع غير قانوني امام جامعة "امير كبير" متسترا بصفة مجرد شخص اجنبي.

دخول وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ بناء على إتفاق بين موسكو وأنقرة الوقت-دخل وقف إطلاق النار في إدلب شمال سوريا حيز التنفيذ بناء على اتفاق بين موسكو وأنقرة. وأفاد مراسل الميادين بأن هدوءاً حذراً يسود المنطقة.

وزير الدفاع البريطاني: يجب على لندن تقليص اعتمادها العسكري على أميركا الوقت-قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية،

قناة أميركية تكشف أن فرقة من القوات الخاصة الأميركية كانت تتبع موكب سليماني قبل اغتياله الوقت-كشفت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن عناصر في القوات الخاصة الأميركية كانوا يتتبعون موكب الفريق قاسم

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تهدد العراق بحرمانه عائدات مبيعات النفط إذا طرد القوات الأميركية الوقت-كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين عراقيين، أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت

جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإيراني لبحث تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية الوقت-أعلنت الخارجية الإيرانية تأليف لجنة خاصة لمتابعة القضايا المتعلقة بضحايا الطائرة الأوكرانية وتوجيه كل ممثلياتها في الخارج لمتابعة القضية

ممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس: لن نسمح بالانتقام من الحرس بسبب خطأ عسكري الوقت-ذكر بيان لممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس التابع لحرس الثورة حول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية

مسؤول روسي: أمريكا تتحمل جزءا من مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية الوقت- صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن واشنطن تعتبر مسؤولة إلى حد ما عن المأساة التي تعرضت لها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، حيث تم خلق جو متوتر نتيجة للأعمال الأمريكية في الشرق الأوسط.

حاجي زاده: نتقبل كافة المسؤولية بسقوط الطائرة الاوكرانية الوقت- قال قائد قوة الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد حاجي زاده إننا نتقبل كافة المسؤولية في سقوط الطائرة الاوكرانية وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشان...

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان الوقت-أصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري الوقت-اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

زينب قاسم سليماني لأميركا و "إسرائيل": حماقتكم خلّدت والدي إلى الأبد الوقت-شكرت زينب سليماني إبنة قائد قوّة القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني المقاومين في محور المقاومة الذين لم ينموا قبل أنّ ينتقموا لوالدها.

المقت: أنا جندي في الجيش السوري للدفاع عن سوريا وفلسطين الوقت-قال الأسير المحرر صدقي المقت إن فلسطين والجولان السوري أرض عربية واحدة يجب تحريرها، مشيراً إلى أن "كل ذرة من تراب الجولان غالية عليه" لكن شوقه الأكبر لقبر والدته.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم "عين الأسد" الوقت-أكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين يوم أمس الجمعة، قرار بلاده فرض عقوبات على إيران بعد الهجوم الأخير على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجويّة في العراق.

واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن الوقت-ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية صادقت على قرار اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد

الحشد الشعبي يؤكد أنه ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه الوقت-بحثت قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات ومدراء المديريات، اليوم الجمعة، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية الوقت-أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" لقوات الاحتلال الاميركي أظهر للعالم اجمع بأن قوة اميركا خاوية.

السيد عبدالملك الحوثي: المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة تماما بعد الضربات الإيرانية الوقت-أكد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أن إيران في صدارة مواجهة الولايات المتحدة، لافتا أن

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا الوقت-أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين انّ "جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني عمل مدان كلياً، مشيرا الى ان "سليم

ظريف: اميركا تهدد بتدمير التراث الثقافي الايراني تقليدا لداعش الوقت-اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تهديدات النظام الاميركي بتدمير التراث الثقافي والحضاري الايراني بانه يتعارض بشكل اساسي مع ميثاق الامم المتحدة ويعد تقليدا لتنظيم داعش في جرائم حربه.

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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أخبار

دخول وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ بناء على إتفاق بين موسكو وأنقرة

الأحد 16 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
دخول وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ بناء على إتفاق بين موسكو وأنقرة

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الوقت-دخل وقف إطلاق النار في إدلب شمال سوريا حيز التنفيذ بناء على اتفاق بين موسكو وأنقرة. وأفاد مراسل الميادين بأن هدوءاً حذراً يسود المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ثلاثة معابر إنسانية في بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي، وممر أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، تمهيداً لخروج المدنيين إلى مناطق سيطرة الجيش السوري.

هذا ودمرت وحدات الجيش السوري أمس عدة آليات للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من الإرهابيين خلال رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم وتحركاتهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونفذت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها، والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق إدلب، ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرّات. بالإضافة إلى استهدافهم في محيط معرة النعمان ومعرشورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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