وزير الدفاع البريطاني: يجب على لندن تقليص اعتمادها العسكري على أميركا

الوقت-قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن على بريطانيا الاستثمار في المعدات الدفاعية كي يقل اعتمادها على التغطية الجوية وطائرات التجسس الأميركية في الصراعات في المستقبل.

في وقت تنظر بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية على أنها "حليف قوي"، كما أنها تُعد أيضاً بشكل تقليدي دعامة ومدافعاً قوياً عن حلف شمال الأطلسي.

وعبّر بن والاس في حديثه مع الصحيفة عن المخاوف من انتهاج الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب سياسات انعزالية على نحو أكبر. وقال "أشعر بقلق من إنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن زعامتها حول العالم فإن ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولنا. نخطط للأسوأ ونأمل في الأفضل"، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي شهدنا انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. وحديث دونالد ترامب بشأن العراق حيث قال إنه يجب على حلف شمال الأطلسي تولي القيادة وبذل المزيد في الشرق الأوسط.

ونفى وزير الدفاع البريطاني افتراض أن بريطانيا ستظل دائماً جزءاً من تحالف أميركي، "ويجب على الحكومة أن تضع خططها طبقا لذلك". وأضاف "نعتمد جداً على الغطاء الجوي الأميركي والمخابرات ووسائل المراقبة والاستطلاع الأميركية، لذا علينا تنويع وسائلنا".

ومع استعدادها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير كانون الثاني/يناير، أوضحت الحكومة البريطانية أن العلاقات مع واشنطن ذات أهمية قصوى مع تصدر المحادثات التجارية جدول الأعمال.