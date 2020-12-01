قناة أميركية تكشف أن فرقة من القوات الخاصة الأميركية كانت تتبع موكب سليماني قبل اغتياله

الوقت-كشفت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن عناصر في القوات الخاصة الأميركية كانوا يتتبعون موكب الفريق قاسم سليماني لدى خروجه من مطار بغداد الدولي قبيل اغتياله، وأضافت أن هؤلاء العناصر كانوا على بُعد أقل من كيلومتر واحد من الموكب عند استهدافه، ثُم وصلوا إلى موقع الهجوم والتقطوا صوراً.

القناة عرضت صوراً حصرية أظهرت بعض المتعلقات التي كانت بحوزة الشهيد سليماني، وقالت إن القوات الخاصة صادرت بقايا الهاتف المحمول الخاص به.

وكانت قناة "سي أن أن" الأميركيةُ قد عرضت مشاهد جديدة من داخل قاعدة عين الأسد الأميركية بعد تعرّضها لقصف بصواريخ بالستية إيرانية. مراسلة القناة جالت في القاعدة ونقلت عن الجنود الأميركيين هناك أنهم عاشوا تجربة مرعبة خلال إصابة الصواريخ الإيرانية للقاعدة.