ممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس: لن نسمح بالانتقام من الحرس بسبب خطأ عسكري

الوقت-ذكر بيان لممثلية المرشد الإيراني في قوة القدس التابع لحرس الثورة حول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، أن "العدو يتربص منذ 40 عاماً بالشعب الإيراني وحرس الثورة تصدى له دائماً".

وتابع البيان "اليوم يظن العدو مخطئاً أن خطأ عسكرياً أوقع بالطائرة الأوكرانية سيسمح له بالانتقام من الحرس".

وعزّى حرس الثورة وقوة القدس جميع عائلات الضحايا وأكدا وقوفهما إلى جانب العائلات، مشدداً على أنهم لن يسمحوا لأعداء الشعب الإيراني، أميركا والكيان الصهيوني، بالانتقام من الشعب الإيراني بحجة الطائرة.

وتوعد بالتصدي لمؤامرات الأعداء وحماية أمن إيران والإيرانيين.