أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية.. تحليل مضمون حلم مأساوي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 16 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة الوقت- بعد مضي أكثر من أربع وعشرين ساعة على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق، كانت الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء الضربة من بين الموضوعات التي أثارت اهتمام الناس ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبالطبع يحمل هذا الموضوع نقطة مهمة في طياته، وهي ان الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الايراني ، وحتى الخبراء الأجانب يجزمون بدقة وقوة الصواريخ الإيرانية ، ولكن وبالنظر إلى أن القوات المسلحة والرئيس الأمريكي قد أعلنوا أنه لا يوجد أي أميركيين قد أصيبوا في هذا الهجوم ، فالسؤال المهم هو لماذا لم يثبت الجيش أو الحكومة الأمريكية هذا الادعاء عملاً علنًا من خلال دعوتهم لوسائل الإعلام يوم الأربعاء؟.

هنية وفوضى المضايقات العربية الوقت- ماذا كانت تتوقع الدول العربية المناهضة لحركات المقاومة والتي اعترضت على زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المُقاومة الإسلاميّة "حماس"، اسماعيل هنية، إلى ايران لحضور مراسم تشييع الشهيد القائد قاسم ...

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة سيکون لهذا الهجوم الانتقامي والمشروع، الذي يعد ثأراً وطنيًا وجاء بطلب ثمانين مليون إيراني، آثار ونتائج خطيرة وحاسمة علی تطورات المنطقة بأسرها.

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو الوقت- في الساعات الاولى من فجر يومنا هذا، شنت قوات الحرس الثوري الإيرانية هجومًا صاروخيًا هو الاول من نوعه على قاعدة "عين الأسد"، التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية...

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق الوقت- وافق البرلمان العراقي خلال اجتماع طارئ حضره 173 من أصل 329 نائبا برئاسة محمد الحلبوسي في 5 كانون الثاني (يناير) 2020 ، على مشروع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق. وجاء المشروع الذي يهدف أصلاً إلى طرد القوات الأمريكية من العراق...

أخبار

مسؤول روسي: أمريكا تتحمل جزءا من مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية

مسؤول روسي: أمريكا تتحمل جزءا من مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية

الوقت- صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن واشنطن تعتبر مسؤولة إلى حد ما عن المأساة التي تعرضت لها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، حيث تم خلق جو متوتر نتيجة للأعمال الأمريكية في الشرق الأوسط.

حاجي زاده: نتقبل كافة المسؤولية بسقوط الطائرة الاوكرانية الوقت- قال قائد قوة الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد حاجي زاده إننا نتقبل كافة المسؤولية في سقوط الطائرة الاوكرانية وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشان...

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان الوقت-أصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري الوقت-اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

زينب قاسم سليماني لأميركا و "إسرائيل": حماقتكم خلّدت والدي إلى الأبد الوقت-شكرت زينب سليماني إبنة قائد قوّة القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني المقاومين في محور المقاومة الذين لم ينموا قبل أنّ ينتقموا لوالدها.

المقت: أنا جندي في الجيش السوري للدفاع عن سوريا وفلسطين الوقت-قال الأسير المحرر صدقي المقت إن فلسطين والجولان السوري أرض عربية واحدة يجب تحريرها، مشيراً إلى أن "كل ذرة من تراب الجولان غالية عليه" لكن شوقه الأكبر لقبر والدته.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم "عين الأسد" الوقت-أكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين يوم أمس الجمعة، قرار بلاده فرض عقوبات على إيران بعد الهجوم الأخير على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجويّة في العراق.

واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن الوقت-ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية صادقت على قرار اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد

الحشد الشعبي يؤكد أنه ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه الوقت-بحثت قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات ومدراء المديريات، اليوم الجمعة، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية الوقت-أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" لقوات الاحتلال الاميركي أظهر للعالم اجمع بأن قوة اميركا خاوية.

السيد عبدالملك الحوثي: المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة تماما بعد الضربات الإيرانية الوقت-أكد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أن إيران في صدارة مواجهة الولايات المتحدة، لافتا أن

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا الوقت-أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين انّ "جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني عمل مدان كلياً، مشيرا الى ان "سليم

ظريف: اميركا تهدد بتدمير التراث الثقافي الايراني تقليدا لداعش الوقت-اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تهديدات النظام الاميركي بتدمير التراث الثقافي والحضاري الايراني بانه يتعارض بشكل اساسي مع ميثاق الامم المتحدة ويعد تقليدا لتنظيم داعش في جرائم حربه.

فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية الوقت-قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم طائرة أوكرانية يوم الأربعاء في إيران.

"النواب الاميركي" يصدر قراراً يحد من صلاحية ترامب العسكرية ضد إيران الوقت-صوّت مجلس النواب الأميركي، برئاسة نانسي بيلوسي، على قرار يحدّ من صلاحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على القيام بعمل عسكري ضد إيران.

الأسير السوري المحرر صدقي المقت: الجولان سيتحرر كما تحررت انا! الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الاسير السوري المناضل صدقي المقت.

ظريف: على واشنطن أن تدرك أن شعوب المنطقة يريدون خروجها منها الوقت-دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة إلى أن تعي حقيقة أن شعوب المنطقة غاضبون، وأنهم يريدونها خارج المنطقة.

صور فضائية تكشف أضرار القصف الإيراني على "عين الأسد" الوقت-أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، جراء ضربات صاروخية

تحذير إسرائيلي من انسحاب أمريكا من العراق الوقت-قال كاتب سياسي إسرائيلي إن "التقديرات الإسرائيلية السائدة تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

هل يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب؟ الوقت-أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم الخميس على مشروع قرار يستهدف الحدّ من تصرُّفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مسؤول روسي: أمريكا تتحمل جزءا من مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية

ماذا تقول القوانين واللوائح الدولية عن اغتيال اللواء سليماني؟

أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية.. تحليل مضمون حلم مأساوي

حاجي زاده: نتقبل كافة المسؤولية بسقوط الطائرة الاوكرانية

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة

تدخلات المافيا الخليجية في ماليزيا

بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب

الجماهير الغفيرة تستقبل الجثامين الطاهرة لشهداء المقاومة.. بداية النهاية للوجود الأمريكي في المنطقة+ صور

مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تنديداً بجريمة اغتيال سليماني والمهندس

هنية: الشهيد القائد سليماني هو شهيد القدس

الإمارات النووية؛ التحدي الكبير لمستقبل الأمن الإقليمي

"النواب الاميركي" يصدر قراراً يحد من صلاحية ترامب العسكرية ضد إيران

كيف عكست وسائل الإعلام العالمية مراسم تشييع جثامين شهداء المقاومة؟

زينب قاسم سليماني لأميركا و "إسرائيل": حماقتكم خلّدت والدي إلى الأبد

المقت: أنا جندي في الجيش السوري للدفاع عن سوريا وفلسطين

مهندس المقاومة العراقية ضد الاحتلال الغربي والداعشي؛ من هو الشهيد "أبو مهدي المهندس" ؟

وزير الدفاع الكويتي: تلقينا خطابا رسميا بسحب كل القوات الأميركية خلال 3 أيام من معسكر عريفجان

الخارجية الصينية تعبر عن " قلق شديد" إزاء الوضع الحالي بين أميركا وإيران

اللواء باقري: أي عمل أمريكي شرير جديد سيواجه رداً ساحقاً

السيد السيستاني في رسالة تعزية: جهود الشهيد سليماني في مكافحة "داعش" لن تنسى أبداً

"حزب الله - العراق": سنعمل على منع تدفق النفط الخليجي إذا فرض ترامب عقوبات

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة

طرد أمريكا من قاعدة إنجرليك.. نهاية التحالف التركي الغربي

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

العلماء يكشفون السبب الحقيقي لانقراض الديناصورات

هجوم أسد مسجون على حارس أثناء إطعامه

ما حقيقة المساعي التركية لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين؟

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف

زيدان يعلق "هم لديهم ميسي ولكن لدينا أسلحتنا أيضا"

دولة "عمر المختار" على شفا حفرة من أن تصبح سوريا

الطلاق السياسي بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية.. لماذا تخلى الجميع عن "أردوغان" ؟

الإفراج عن عالم إيراني من السجون الأمريكية.. من هو ولماذا تم سجنه وكيف تمكنت الحكومة الإيرانية من إطلاق سراحه؟

دعوات لطرد المحتلين.. نيران الغضب الشعبي العراقي تحاصر السفارة الأمريكية + صور ومقاطع فيديو

ألا تخشى البرازيل أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير؟

مؤتمر مدريد يفشل في التوصل إلى اتفاقٍ بشأن المناخ

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية.. تحليل مضمون حلم مأساوي

الأحد 16 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية.. تحليل مضمون حلم مأساوي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- "عندما تأكدت أن هذا الأمر قد حدث تمنيت الموت"، "لقد ضحينا بأنفسنا طيلة حياتنا في سبيل الشعب"، "عنقنا أرق من شعرة"؛ هذه هي كلمات إنسان وطني ثوري، أمام الشعب الذي قضى معظم حياته في الدفاع عن استقراره وأمنه بكل بسالة وشهامة، لم يتقبل بكل تواضع مسؤولية خطأ القوات التابعة له فحسب، بل إن ذلك يدل على غليان داخله بسبب هذا الحادث المؤسف.

كما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية في بيان إن السبب الرئيسي لسقوط طائرة بوينغ الأوكرانية هو اصابتها بصاروخ دفاعي وشرحت أسباب هذا الخطأ العسكري. وبعد هذا البيان، تناول قائد القوات الجوفضاء في حرس الثورة الاسلامية العميد حاجي زادة، في مؤتمر صحفي، الجوانب المختلفة للحادث.

قرار فوري في حالة حرب

عندما يتم دراسة مختلف أبعاد خطأ استهداف الطائرة الأوكرانية من قبل الدفاعات الجوية بشكل واقعي وبعيداً عن عاصفة الحرب الإعلامية الراهنة لركوب موجة مشاعر المواطنين المجروحة بسبب هذا الحادث والتأخر في الاعلام الصحيح عن القصة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن القوات المسلحة ، وخاصة جميع أنظمة الدفاع الجوي والرادار في البلاد، كانت في حالة تأهب كامل في ليلة الحادث، وبعبارة أخرى، في حالة حرب. حيث ذكر ذلك في كل من بيان القوات المسلحة، وفي البيان الرئاسي أيضاً وفي تصريحات العميد حاجي زاده.

ونظراً إلى الضربة الصاروخية الإيرانية للقواعد الأمريكية في العراق ، وبالنظر إلى الوجود الواسع النطاق للقوات الإرهابية الأمريكية حول حدود البلاد بمعدات جوية متطورة للغاية والتي يكثر فيها طائرات الشبح، وتهديدات الرئيس الأمريكي المتكررة بالرد بالمثل، كانت أنظمة الدفاع الجوي الايراني في أقصى درجات التأهب والاستعداد. وبطبيعة الحال، بالنسبة لمركز قيادة عمليات الدفاع، فإن لطهران أولوية خاصة بوصفها العاصمة السياسية والتي تضم أكثر المراكز السياسية والعسكرية حساسية في البلاد. فبالرغم من أن هذا الأمر لا يبرر الأخطاء الفردية، إلا أنه يجب الانصاف والاعتراف بأن مثل هذه الشروط تزيد بشكل كبير من حدوث خطأ في الحسابات. وفي الواقع ، في هذه الحالة، ليس لدى المشغل أو الشخص المسؤول في نقطة الدفاع الجوي الوقت الكافي لاتخاذ قرار لأن الهدف قد يخرج من مرمى النيران أولاً وقد يقع هجوم العدو مخلفاً عواقب غير معروفة ثانياً.

في غضون ذلك، لعبت بعض اجراءات عدم التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة التي كان يمكنها أن تمنع هذا الحدث المؤسف ، دوراً في حدوث الكارثة ايضاً والمرتبطة بالتقصير والخطأ البشري، لكن ليس لدى اي شخص ادنى شك في تفاني القوات المسلحة في سبيل حماية أمن المواطنين.

إن اغتيال الشهيد اللواء قاسم سليماني الذي كان يوصف دائماً بأنه الجندي الوحيد للوطن الإسلامي، أظهر عمق حقد الأعداء من القوة العسكرية للبلاد، حيث غيّر هذا الخط من الاغتيالات هيئته الآن في البعد السياسي والإعلامي من اجل زيادة تقويض الجدار العالي لحفظة الأمن في البلاد. وخاصة بشأن العميد حجي زاده الذي كشفت وسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة فقط عن محاولات من قبل مسؤولي الأمن الصهاينة لاغتياله في سوريا.

لذلك في خليفة العثور على المقصرين في الكارثة ما لا ينبغي تجاهله هو الجو المتوتر الذي فرضته واشنطن على المنطقة بعد اغتيال الجنرال سليماني وشهداء الحشد الشعب.

الوقت الذي تستغرقه دراسة الحادثة

منذ الإعلان الرسمي عن السبب الرئيسي لتحطم الطائرة الأوكرانية هناك سؤال مهم يطرح من قبل الرأي العام وهو السبب في التأخير في بيان سبب الحادثة. وبالرغم من منطقية هذا السؤال بدأ الاعداء بتوجيه الرأي العام عبر وسائل الإعلام الأجنبية وأنشطة الجيوش الالكترونية المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية، وخاصة جيش المنافقين الإلكتروني.

وفي هذا الصدد إن تصريحات العميد حاجي زادة واضحة للغاية وهي أنه لم تكن منذ بداية الحادثة أي نية للتستر وخلافاً لمزاعم الابواق الدعاية ، لم تكن هناك محاولة لإخفاء الحقائق. حيث أعلن العميد حاجي زاده أنه أبلغ السلطات العليا بمجرد علمه بالخطأ.

من الطبيعي أن تطلب السلطات السياسية، في البداية إعداد تقرير مفصل من قبل الخبراء وتحقيق من قبل القوات المسلحة لتبني الموقف الأكثر ملاءمة تمشياً مع المصالح الوطنية (بسبب اشتراك مصالح العديد من الدول الأجنبية في هذه القضية).

وهنا إن الاجابة عن سؤال "إذا ما كان هناك دور لتخريب خارجي أو لنفوذ أجانبي عبر العملاء قد أسهم في حدوث الكارثة ام لا؟" مهمة للغاية في القرارات التالية للمسؤولين السياسيين. هي العملية التي كانت لابد من ان تحدث بدقة وتستغرق وقتاً طويلاً وذلك نظراً للظروف الحساسة للبلاد. وبطبيعة الحال، في هذه المدة جاءت تصريحات مسؤولي منظمة الطيران وبالنتيجة عدم الاطلاع على الجوانب الفنية لإصابة صاروخ بالطائرة.

وفي خضم ذلك توفرت الظروف لوسائل الإعلام المعادية لتستغلك ذلك من أجل التقليل من أهمية الهزيمة الاستراتيجية الامريكية امام صفعة إيران المهمة لها وعجزها عن الرد خلافاً للمزاعم الأولية، ومن جهة أخرى استمرار الضغوط على برنامج ايران الصاروخي  الذي أثبتت الأحداث الأخيرة مدى الدور الحيوي الذي يلعبه في الحفاظ على سيادة أراضي البلاد بوجه اي اعتداء عسكري من قبل الاعداء.

حيث قامت وسائل الإعلام مثل الـ (BBC) باعتبارها وكالة بث أنباء المملكة الاستعمارية العجوز ، بإزالة جميع الأنباء المتعلقة بالضربة الصاروخية الايرانية لأمريكا من موقعها الخبري وركزت بالكامل على حادثة تحطم الطائرات الأوكرانية، لتستغل هذا الخطأ في رفع مستوى الحساسية الإقليمية والداخلية تجاه القضية الصاروخية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حادثة طهران الجوية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء