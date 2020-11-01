إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري

الوقت-اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

وأضافت هيئة الاركان الايرانية في بيان عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وأوضح البيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان: "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذاراتنا لما حصل". وأكد البيان أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.