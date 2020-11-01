موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 15 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

هنية وفوضى المضايقات العربية

هنية وفوضى المضايقات العربية الوقت- ماذا كانت تتوقع الدول العربية المناهضة لحركات المقاومة والتي اعترضت على زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المُقاومة الإسلاميّة "حماس"، اسماعيل هنية، إلى ايران لحضور مراسم تشييع الشهيد القائد قاسم ...

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة سيکون لهذا الهجوم الانتقامي والمشروع، الذي يعد ثأراً وطنيًا وجاء بطلب ثمانين مليون إيراني، آثار ونتائج خطيرة وحاسمة علی تطورات المنطقة بأسرها.

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو الوقت- في الساعات الاولى من فجر يومنا هذا، شنت قوات الحرس الثوري الإيرانية هجومًا صاروخيًا هو الاول من نوعه على قاعدة "عين الأسد"، التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية...

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق الوقت- وافق البرلمان العراقي خلال اجتماع طارئ حضره 173 من أصل 329 نائبا برئاسة محمد الحلبوسي في 5 كانون الثاني (يناير) 2020 ، على مشروع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق. وجاء المشروع الذي يهدف أصلاً إلى طرد القوات الأمريكية من العراق...

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور الوقت- شارك الآلاف من أبناء الشعب الإيراني يوم أمس الاحد واليوم السبت في موكب تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه

أخبار

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

الوقت-أصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري الوقت-اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

زينب قاسم سليماني لأميركا و "إسرائيل": حماقتكم خلّدت والدي إلى الأبد الوقت-شكرت زينب سليماني إبنة قائد قوّة القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني المقاومين في محور المقاومة الذين لم ينموا قبل أنّ ينتقموا لوالدها.

المقت: أنا جندي في الجيش السوري للدفاع عن سوريا وفلسطين الوقت-قال الأسير المحرر صدقي المقت إن فلسطين والجولان السوري أرض عربية واحدة يجب تحريرها، مشيراً إلى أن "كل ذرة من تراب الجولان غالية عليه" لكن شوقه الأكبر لقبر والدته.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم "عين الأسد" الوقت-أكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين يوم أمس الجمعة، قرار بلاده فرض عقوبات على إيران بعد الهجوم الأخير على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجويّة في العراق.

واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن الوقت-ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية صادقت على قرار اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد

الحشد الشعبي يؤكد أنه ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه الوقت-بحثت قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات ومدراء المديريات، اليوم الجمعة، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية الوقت-أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" لقوات الاحتلال الاميركي أظهر للعالم اجمع بأن قوة اميركا خاوية.

السيد عبدالملك الحوثي: المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة تماما بعد الضربات الإيرانية الوقت-أكد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أن إيران في صدارة مواجهة الولايات المتحدة، لافتا أن

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا الوقت-أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين انّ "جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني عمل مدان كلياً، مشيرا الى ان "سليم

ظريف: اميركا تهدد بتدمير التراث الثقافي الايراني تقليدا لداعش الوقت-اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تهديدات النظام الاميركي بتدمير التراث الثقافي والحضاري الايراني بانه يتعارض بشكل اساسي مع ميثاق الامم المتحدة ويعد تقليدا لتنظيم داعش في جرائم حربه.

فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية الوقت-قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم طائرة أوكرانية يوم الأربعاء في إيران.

"النواب الاميركي" يصدر قراراً يحد من صلاحية ترامب العسكرية ضد إيران الوقت-صوّت مجلس النواب الأميركي، برئاسة نانسي بيلوسي، على قرار يحدّ من صلاحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على القيام بعمل عسكري ضد إيران.

الأسير السوري المحرر صدقي المقت: الجولان سيتحرر كما تحررت انا! الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الاسير السوري المناضل صدقي المقت.

ظريف: على واشنطن أن تدرك أن شعوب المنطقة يريدون خروجها منها الوقت-دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة إلى أن تعي حقيقة أن شعوب المنطقة غاضبون، وأنهم يريدونها خارج المنطقة.

صور فضائية تكشف أضرار القصف الإيراني على "عين الأسد" الوقت-أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، جراء ضربات صاروخية

تحذير إسرائيلي من انسحاب أمريكا من العراق الوقت-قال كاتب سياسي إسرائيلي إن "التقديرات الإسرائيلية السائدة تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

هل يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب؟ الوقت-أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم الخميس على مشروع قرار يستهدف الحدّ من تصرُّفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران.

كتائب حزبِ الله تدعو إلى تجنّب الانفعالات لتحقيق طرد الأميركيّين من العراق الوقت-دعت كتائب حزب الله العراق إلى تجنب الانفعالات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفي مقدمتها "طرد العدو الأميركي وأتباعه".

إسبر: 11 صاروخاً أصابت "عين الأسد"... وطهران: دمرنا أكبر منظومة رصد الوقت-قال وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر إن 11 صاروخا أصابتْ قاعدة عين الأسد في العراق وصاروخاً واحداً على الأقل سقط في أربيل.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

الحشد الشعبي يؤكد أنه ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم "عين الأسد"

تحطم الطائرة الأوكرانية: أبعاد ودلالات

المقت: أنا جندي في الجيش السوري للدفاع عن سوريا وفلسطين

إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري

واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن

زينب قاسم سليماني لأميركا و "إسرائيل": حماقتكم خلّدت والدي إلى الأبد

هنية وفوضى المضايقات العربية

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

قاآني: الإنتقام لدماء سليماني سيكون بطرد أميركا من المنطقة

مسار الحرب في ليبيا بعد التدخل التركي

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو

تكريم الشهداء.. إعادة تسمية حلبة للمصارعة باسم أحد شهداء مدافعي الحرم

استدارة الناتو الإقليمية نحو الأردن؛ الأسباب والأهداف

الجلسة البرلمانية الاستثنائية: هل تنهي الوجود الأمريكي في العراق؟

"الشهيد الحي" الذي كان يبث الرعب في قلوب الاعداء؛ من هو الشهيد اللواء "قاسم سليماني" ؟

الإعلام الإسرائيلي: خطوة إيران تهديد إستراتيجي لنا

تشييع مليونيّ للشهيد الفريق سليماني ورفاقه في أهواز

الحشد الشعبي: جثمان المهندس سيدفن بعد إجراء فحص الحمض النووي

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق

ظريف: على واشنطن أن تدرك أن شعوب المنطقة يريدون خروجها منها

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

ما مدى أهمية "جمعية البرلمانات الآسيوية" بالنسبة لإيران؟

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة

الطلاق السياسي بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية.. لماذا تخلى الجميع عن "أردوغان" ؟

النتائج والآثار الاستراتيجية لنشر منظومة "باور 373" في سوريا

قراءة خاصة لخطاب السيد حسن نصرالله الأخير

هجوم أسد مسجون على حارس أثناء إطعامه

مجموعة الخمس الإسلامية: الإمكانات والقيود

مؤتمر مدريد يفشل في التوصل إلى اتفاقٍ بشأن المناخ

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا.. ما هي تلك الأسباب وتلك الدوافع؟

قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال و مواجهات نارية

دور اللواء سليماني في إخفاقات أمريكا الاستراتيجية في المنطقة

الإعدام وأعمال الشغب تطلق صفارات الإنذار في العراق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري

السبت 15 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري

إيران تعلن ان إسقاط الطائرة الأوكرانية کان نتيجة خطأ بشري

الوقت-اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

مواضيع ذات صلة

زينب قاسم سليماني لأميركا و "إسرائيل": حماقتكم خلّدت والدي إلى الأبد

واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

وأضافت هيئة الاركان الايرانية في بيان عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وأوضح البيان أن  الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان: "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذاراتنا لما حصل". وأكد البيان أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الطائرة الاوكرانية خطا بشري هيئة الاركان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء