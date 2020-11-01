زينب قاسم سليماني لأميركا و "إسرائيل": حماقتكم خلّدت والدي إلى الأبد

الوقت-شكرت زينب سليماني إبنة قائد قوّة القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني المقاومين في محور المقاومة الذين لم ينموا قبل أنّ ينتقموا لوالدها.

وتوجّهت زينب في كلمتها قبل صلاة الجمعة اليوم في كرمان إلى الولايات المتّحدة الأميركية و"إسرائيل" قائلة إنّ "حماقتهم خلّدت والدي إلى الأبد"، وأكدت في كلمتها أن الشهيد قاسم سليماني ترك خلفه الآلاف من القادة المستعدّين للتحرك باتجاه البيت الأبيض.

ووصفت زينب دماء والدها بأنها "طريق العبور للصلاة في القدس"مشيرةً إلى أنّ سليماني قُطّع إرباً لـ"تبقى إيران ويُحفظ شرف الهوية الإيرانية".