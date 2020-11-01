الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم "عين الأسد"

الوقت-أكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين يوم أمس الجمعة، قرار بلاده فرض عقوبات على إيران بعد الهجوم الأخير على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجويّة في العراق.

منوتشين أوضح أنّ العقوبات تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والمنسوجات والتعدين وقطاعات أخرى، بالإضافة إلى "شخصيات إيرانية كبيرة على صلة بالهجوم".

كما اعتبر أنّ العقوبات الأميركية "تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيراني".

وزير الخزانة الأميركي تحدث أيضاً عن تذكيره الأوروبيين بـ"الأثر الذي سيخلفه عدم التزامهم بخطة العمل المشترك حيال إيران".

من ناحيته، كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أنّ الولايات المتحدة "تلقت معلومات محددة عن تهديد وشيك من إيران يشمل السفارات الأميركية".

بومبيو أشار إلى أنّ بلاده "تستهدف بالعقوبات الجهاز الأمني داخل النظام الإيراني".

وقال بومبيو: "هذه العقوبات ستحرّم النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لسياسته الخارجية المدمّرة"، موضحاً أنّه "لا شك في أنّ إيران كانت تنوي قتل جنود أميركيين في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد".

كما تحدث بومبيو عن أنّ صاروخاً إيرانياً "على الأرجح أسقط الطائرة الأوكرانية".