واشنطن بوست: أميركا صادقت على قرار اغتيال سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن

الوقت-ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية صادقت على قرار اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني بالتزامن مع اغتيال قائد قوة القدس في اليمن عبد الرضا شهلاي، لكن عملية اغتياله فشلت، من دون أن توضح الأسباب.

وأضافت الصحيفة أن القيادة العسكرية الأميركية في مراكز رصدها في كل من البنتاغون وفلوريدا (مقر قيادة القوات المركزية)، كانت تتطلع لإعلان مزدوج للعمليتين في وقت واحد. وأشارت نقلاً عن مسؤول عسكري قوله إن استهداف شهلاي لا يزال قائماً.

وبحسب الصحيفة، فإن استهداف شهلاي يشكل انعطافاً في توجهات البنتاغون في اليمن، كونها لا تعلن عن وجود عسكري أميركي هناك.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت عن تخصيص مكافأة مالية قيمتها 15 مليون دولار الشهر الماضي لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود شهلاني، وذلك لاتهامه بسلسلة أعمال مناهضة للولايات المتحدة، من ضمنها محاولة استهداف السفير السعودي في واشنطن عام 2011.