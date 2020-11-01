الحشد الشعبي يؤكد أنه ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه

الوقت-بحثت قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات ومدراء المديريات، اليوم الجمعة، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وأكد المجتمعون أن الحشد ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه، وأن "رحيل الأب القائد الشهيد أبو مهدي المهندس مع القائد الإسلامي الكبير الشهيد قاسم سليماني وباقي قادة النصر سيعطي زخماً معنوياً لجميع المجاهدين للثبات على الخط والدفاع عن العراق وأهله والتمسك بالمرجعية العليا والحفاظ على هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية والأمنية والالتزام بالقانون والتحلي بالانضباط وطاعة أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة".

وشكر المجتمعون جميع فئات المجتمع العراقي والقوات الأمنية في المدن التي شاركت في مراسيم التشييع، وقدموا شكراً خاصاً إلى المرجعية الدينية العليا التي تعاملت مع الشهادة الكبيرة باهتمام بالغ وبروح أبوية كعادتها دائماً.