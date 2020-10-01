موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 14 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة سيکون لهذا الهجوم الانتقامي والمشروع، الذي يعد ثأراً وطنيًا وجاء بطلب ثمانين مليون إيراني، آثار ونتائج خطيرة وحاسمة علی تطورات المنطقة بأسرها.

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو الوقت- في الساعات الاولى من فجر يومنا هذا، شنت قوات الحرس الثوري الإيرانية هجومًا صاروخيًا هو الاول من نوعه على قاعدة "عين الأسد"، التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية...

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق الوقت- وافق البرلمان العراقي خلال اجتماع طارئ حضره 173 من أصل 329 نائبا برئاسة محمد الحلبوسي في 5 كانون الثاني (يناير) 2020 ، على مشروع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق. وجاء المشروع الذي يهدف أصلاً إلى طرد القوات الأمريكية من العراق...

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور الوقت- شارك الآلاف من أبناء الشعب الإيراني يوم أمس الاحد واليوم السبت في موكب تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه

بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب يظن ترامب الجاهل الإرهابي أنه أحرق وأزال الجسم الطاهر لرمز النضال ضد الغطرسة والمساعد القوي للمضطهدين والمستضعفين من قبل أمريکا بالقرب من مطار بغداد، لكن ما احترق في نار أحقاد ترامب هو الجانب المادي والفاني للحاج قاسم، الذي سيصيب ترامب في المقتل قريباً.

أخبار

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية

الوقت-أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" لقوات الاحتلال الاميركي أظهر للعالم اجمع بأن قوة اميركا خاوية.

السيد عبدالملك الحوثي: المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة تماما بعد الضربات الإيرانية الوقت-أكد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أن إيران في صدارة مواجهة الولايات المتحدة، لافتا أن

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا الوقت-أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين انّ "جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني عمل مدان كلياً، مشيرا الى ان "سليم

ظريف: اميركا تهدد بتدمير التراث الثقافي الايراني تقليدا لداعش الوقت-اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تهديدات النظام الاميركي بتدمير التراث الثقافي والحضاري الايراني بانه يتعارض بشكل اساسي مع ميثاق الامم المتحدة ويعد تقليدا لتنظيم داعش في جرائم حربه.

فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية الوقت-قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم طائرة أوكرانية يوم الأربعاء في إيران.

"النواب الاميركي" يصدر قراراً يحد من صلاحية ترامب العسكرية ضد إيران الوقت-صوّت مجلس النواب الأميركي، برئاسة نانسي بيلوسي، على قرار يحدّ من صلاحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على القيام بعمل عسكري ضد إيران.

الأسير السوري المحرر صدقي المقت: الجولان سيتحرر كما تحررت انا! الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الاسير السوري المناضل صدقي المقت.

ظريف: على واشنطن أن تدرك أن شعوب المنطقة يريدون خروجها منها الوقت-دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة إلى أن تعي حقيقة أن شعوب المنطقة غاضبون، وأنهم يريدونها خارج المنطقة.

صور فضائية تكشف أضرار القصف الإيراني على "عين الأسد" الوقت-أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، جراء ضربات صاروخية

تحذير إسرائيلي من انسحاب أمريكا من العراق الوقت-قال كاتب سياسي إسرائيلي إن "التقديرات الإسرائيلية السائدة تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

هل يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب؟ الوقت-أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم الخميس على مشروع قرار يستهدف الحدّ من تصرُّفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران.

كتائب حزبِ الله تدعو إلى تجنّب الانفعالات لتحقيق طرد الأميركيّين من العراق الوقت-دعت كتائب حزب الله العراق إلى تجنب الانفعالات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفي مقدمتها "طرد العدو الأميركي وأتباعه".

إسبر: 11 صاروخاً أصابت "عين الأسد"... وطهران: دمرنا أكبر منظومة رصد الوقت-قال وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر إن 11 صاروخا أصابتْ قاعدة عين الأسد في العراق وصاروخاً واحداً على الأقل سقط في أربيل.

واشنطن بوست: إعلان انتصار ترامب أمام إيران قصير النظر وسابق لأوانه الوقت-قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها تحت عنوان "إعلان انتصار ترامب أمام إيران قصير النظر وسابق لأوانه"، إن مؤيد

وزير الدفاع الكويتي: تلقينا خطابا رسميا بسحب كل القوات الأميركية خلال 3 أيام من معسكر عريفجان الوقت- ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الكويتي قال إنه تلقى رسالة من قائد معسكر عريفجان الأمريكي في الكويت “تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة”.

الامام الخامنئي:يجب انهاء تواجد أمريكا الفاسد في المنطقة القائد الخامنئي:يجب انهاء تواجد أمريكا الفاسد في المنطقة

الامام الخامنئي: الشهيد سليماني تمكن من افشال مؤامرات أمريكا في منطقة غرب أسيا..يجب انهاء تواجد أمريكا في المنطقة الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاربعاء حشدا غفيرا من اهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية لاهالي مدينة قم مطلع عام 1979 .

ترامب لن يلقي كلمة بخصوص القصف الإيراني للقواعد الأميركية الوقت- بين البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب لن يلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

ايران تؤكد: أي عدوان اميركي جديد سيجابه برد أكثر قسوة

اللواء باقري: أي عمل أمريكي شرير جديد سيواجه رداً ساحقاً الوقت- قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، ان أي عمل أمريكي شرير جديد سيواجه رداً ساحقاً...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الأسير السوري المحرر صدقي المقت: الجولان سيتحرر كما تحررت انا!

فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية

ما هو دور جماعات ضغط شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية في اغتيال الجنرال سليماني؟

قمة "القاهرة"؛ اجتماع لرسم خارطة الطريق المستقبلية لليبيا

السيد عبدالملك الحوثي: المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة تماما بعد الضربات الإيرانية

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية

ظريف: اميركا تهدد بتدمير التراث الثقافي الايراني تقليدا لداعش

نظرة على قضية "ليبيا" و"ترك ستريم" خلال اجتماع بوتين – أردوغان

مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ الأهداف والتوقعات

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا

"النواب الاميركي" يصدر قراراً يحد من صلاحية ترامب العسكرية ضد إيران

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو

هذه وصية الشهيد أبو مهدي المهندس

قاآني: الإنتقام لدماء سليماني سيكون بطرد أميركا من المنطقة

تشييع سليماني والمهندس... في العراق وإيران

"الشهيد الحي" الذي كان يبث الرعب في قلوب الاعداء؛ من هو الشهيد اللواء "قاسم سليماني" ؟

تشييع مليونيّ للشهيد الفريق سليماني ورفاقه في أهواز

العامري يعاهد المهندس: سيكون ثمن دمك الطاهر خروج القوات الأميركية من العراق

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

العراق: اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون على اقتراح قانون لخروج القوات الأميركية

دور اللواء سليماني في إخفاقات أمريكا الاستراتيجية في المنطقة

بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب

الامام الخامنئي:يجب انهاء تواجد أمريكا الفاسد في المنطقة

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق

تشييع تاريخي مهيب للشهيد سليماني في مدينة قم المقدسة

اللواء سلامي للأميركيين: سندمّر مكاناً محبباً إلى قلوبكم إذا رديتم على انتقامنا للشهيد سليماني

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

مؤتمر مدريد يفشل في التوصل إلى اتفاقٍ بشأن المناخ

الإفراج عن عالم إيراني من السجون الأمريكية.. من هو ولماذا تم سجنه وكيف تمكنت الحكومة الإيرانية من إطلاق سراحه؟

بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب

العراق.. نقطة انطلاق التطورات الإقليمية بعد الخطأ الأمريكي

السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني

كيف تمكنت القوات السورية من تحرير 30 منطقة خلال الاربعة الايام الماضية؟ + خريطة ميدانية وصور

سياسيون وعسكريون إسرائيليون مهددون بالاعتقال في أكثر من 100 دولة

"داعش" يحاول التسلل نحو البادية.. والجيش السوري يحبط محاولتهم

إصطفاف التحالفات في البحر المتوسط .. إنها حرب الغاز

الحوثي: ليس لدينا حماس للتفاوض قبل وقف العدوان

رئيس حكومة الوفاق الليبية يطلب من 5 دول تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا

نسخة أمريكية لافتة من برنامج الصواريخ الإيرانية بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

غواصة تابعة للبحرية الصينية تختبر صاروخاً يصل مداه إلى أمريكا

زيدان يتوعد بإخراج ليفربول من البطولة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية

الجمعة 14 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية

الأركان الإيرانية: استهداف قاعدة "عين الأسد" أظهر للعالم قوة أميركا الخاوية

الوقت-أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" لقوات الاحتلال الاميركي أظهر للعالم اجمع بأن قوة اميركا خاوية.

مواضيع ذات صلة

سفير روسيا في لبنان: سليماني فريد من نوعه واغتياله مؤلم بالنسبة لنا

ما هو دور جماعات ضغط شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية في اغتيال الجنرال سليماني؟

الامام الخامنئي: الشهيد سليماني تمكن من افشال مؤامرات أمريكا في منطقة غرب أسيا..يجب انهاء تواجد أمريكا في المنطقة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" لقوات الاحتلال الاميركي أظهر للعالم اجمع بأن قوة اميركا خاوية.

قال العميد قرائي آشتياني في تصريح صحفي أدلى به على هامش زيارته التفقدية لمعرض "زقاق الصمود": "إن اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنجب رجالا صامدين في جبهة المقاومة الإسلامية مثل الحاج قاسم سليماني ليقفوا أمام نظام الهيمنة والاستكبار واليوم رأينا أي عظمة خلقها دم هذا الشهيد الكبير على مستوى المنطقة ولله الحمد أن الجمهورية الإسلامية جعلت ترامب المجرم عاجزا بحيث يطلب التعاون مع إيران في هذه الظروف".

وأضاف، "أننا نبشر جبهة المقاومة وكل شعوب المنطقة بأن من يسير في طريق الله هو المنتصر في الساحة وهي (الشعوب) اليوم أدركت قدرة إيران، لأن الجميع رأوا اليوم انهيار هيمنة وهيبة أمريكا الخاوية".

واشار إلى مزاعم العدو بأنه قادر على التصدي للصواريخ إلا أنه لم يستطيع أن يفعل شيئا أمامها لأن الله تعالى بث الرعب في قلوب أعداء الإسلام، وهو ما من شأنه مباغتتهم وتلقيهم الضربات ولا يمكنهم أن يقوموا بأي إجراء.

وأكد العميد آشتياني وجود أفراد كالشهيد سليماني في القوات الإيرانية صامدون باقتدار وأن البلاد مليئة بأبطال من أمثاله وقد اثبت التاريخ بأنه كلما رحل شخص من بيننا يعمل بديله بصورة أقوى منه وأضاف، أنه بعد استهداف القاعدة الأميركية بالصواريخ أدرك العالم كله بأن قدرة اميركا خاوية وهو مؤشر انتصار لجبهة المقاومة وستستمر المقاومة إن شاء الله بقوة أكبر.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الاركان عين الاسد سليماني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء