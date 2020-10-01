السيد عبدالملك الحوثي: المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة تماما بعد الضربات الإيرانية

الوقت-أكد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أن إيران في صدارة مواجهة الولايات المتحدة، لافتا أن المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة بعد الضربة الإيرانية على أهداف أميركية بالعراق.وقال الحوثي، في كلمة ألقاها يوم الأربعاء: "نواجه هجمة من أعداء واضحين يقودهم العدو الأميركي والإسرائيلي... أميركا وإسرائيل هم أئمة الكفر في هذا العصر".

واعتبر الحوثي أن "أميركا تخوض معركة مباشرة وبعدائية واضحة في مواجهة الأمة الإسلامي.. ما من بلد ولا شعب في الأمة الإسلامية إلا وتحضر أميركا فيه بشكل عدائي استكباري... لولا التدخل الأميركي وإدارتها للعدوان على اليمن لما وقع هذا العدوان".

وأردف أن "من أعظم مصاديق الجهاد هو التصدي للهجمة الأميركية والإسرائيلية الشاملة على الأمة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "العملية الإجرامية الأخيرة" التي استهدفت قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي العراقي"، أبو مهدي المهندس، ورفاقهم "اعتداء أميركي سافر".

وشدد على أن الولايات المتحدة ليس لديها أي حق في تنفذ أي عملية عسكرية في العراق، مردفا: "أميركا لم تحترم العراق كدولة ولم تحترم الدم العراقي ولم تحترم الدم الإسلامي في بلد مسلم".

واستطرد بالقول: "إيران لها موقف الصدارة منذ انتصار الثورة الإسلامية في مواجهة أميركا... المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة، والاستهتار باستهداف قادة الأمة سيكون التعامل معه مختلفا".

وشدد على أن "الضربة الصاروخية الإيرانية على القواعد الأميركية جاءت انطلاقا من معادلة إسلامية قرآنية والموقف الحكيم والمسؤول"، وتابع: "نعلن بكل وضوح أننا لا نقبل بمعادلة تجزئة المعركة، وكنا منذ انطلاق مسيرتنا القرآنية نؤكد على ضرورة توحد أبناء الأمة كالبنيان المرصوص والتعاون على كافة المستويات".

وأضاف: "المرحلة دخلت فصلا جديدا من المواجهة عنوانها التوحد للتصدي للهجمة والتعاون في مواجهة الخطر الأميركي".

* الحوثي ينصح السعودية بمراجعة حساباتها وسط تبادل الضربات بين اميركا وايران

ونصح السيد عبدالملك الحوثي، السعودية بأن تراجع حساباتها في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وسط تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الحوثي: "نحن نعيش واقع هجوم على منطقتنا، فأميركا هي التي أتت إلينا... والمنافقون والخونة خضعوا لأميركا يعادون من تعادي ويوالون من توالي".

وأضاف: "بعض السلطات أخضعت شعوبها إلى مستوى عدم خروجها في تظاهرة منددة بإسرائيل... لكن أميركا لا تحترم الخانعين والخاضعين والموالين لها كالنظام السعودي. الأميركي يحلب السعودي ولا يرعاه، أما الراعي فيحلب البقرة ويرعاها".

وتابع: "أوجه النصيحة للنظام السعودي مع اقتراب تمام 5 سنوات، والتطورات في المنطقة، أن تعيد مراجعة حساباتها".

وأكمل: "أنت تضع نفسك في الموقع الخطأ، ومشكلتنا معك أنك بدأت عدوانك علينا... نتمنى أن يستوعب كل من النظامين السعودي والإماراتي الدرس، فالتطورات القادمة كبيرة وتأثيراتها على النظامين سلبية جدا".